خالد الغندور يعتذر لـ عبد الله السعيد بعد مباراة الزمالك وبيراميدز

وجه الإعلامي خالد الغندور، رسالة اعتذار لعبد الله السعيد لاعب نادي الزمالك، بعد تألقه أمام بيراميدز في لقاء نصف نهائي السوبر.

وقال خالد الغندور في تصريحات تليفزيونية: “عايز اعتذر لعبدالله السعيد بعد ما شوفت مستواه من أرضية الملعب، الراجل نزل الشوط التاني ومش مصدق اللي شوفته قدم مباراة كبيرة”.

وأضاف: “كنا بنقول عبدالله السعيد عنده 41 سنة وميقدرش يلعب الماتش كله وممكن ينزل بديل يكون أفضل، لكن اللي شوفته قدام بيراميدز إنه ما شاء الله بيجري أكتر من لاعيبة عندها 25 و26 سنة”.

وتابع: “في لعيبة لازم الناس تاخدهم أمثلة زي عبدالله السعيد، محافظ على نفسه وعايش للكورة والأكل اللي بيخش بوقه محسوب”.

موعد نهائي كأس السوبر المصري



من المقرر أن يلتقي الأهلي والزمالك في قمة مرتقبة يوم الأحد المقبل الموافق 9 نوفمبر 2025، في تمام:

الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة

السادسة والنصف مساءً بتوقيت السعودية

السابعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات

وتُقام المباراة على استاد محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، في مواجهة ينتظرها عشاق الكرة المصرية والعربية، بين قطبي الكرة المصرية، بحثًا عن لقب جديد يختتم به عام 2025 الكروي.