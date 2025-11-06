خالد الغندور يشيد بـ عواد واللاعبين بعد تأهل الزمالك لنهائي السوبر

أعرب الإعلامي خالد الغندور، عن سعادته الكبيرة بتأهل الزمالك إلى نهائي بطولة كأس السوبر المصري، وذلك بعد الفوز المستحق الذي حققه الأبيض على بيراميدز بفضل مجهود حارس مرماه محمد عواد وزملائه.

وكتب الغندور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “عواد بعد طول غياب يمارس هوايته المفضلة ويصعد بالزمالك للنهائي مع الرجالة اللي تحملوا المسئولية، عبد الله، والونش، وناصر، وشحاتة، والنجم اللي تحمل الكثير سيف الجزيري اللي حسمها بعد صدة عواد".



حجز نادي الزمالك بطاقة التأهل إلى نهائي كأس السوبر المصري للأبطال بعد فوزه المثير على بيراميدز بركلات الترجيح بنتيجة 5-4، عقب انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على استاد آل نهيان بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

وجاء تأهل الزمالك ليضرب موعدًا جديدًا مع غريمه التقليدي الأهلي في نهائي السوبر، بعدما نجح الأخير في تخطي سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على استاد هزاع بن زايد في نفس اليوم.