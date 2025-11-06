السوبر المصري | ديانج رجل مبارة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

حصل أليو ديانج، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على جائزة رجل مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الدور قبل النهائي لبطولة السوبر المصري، التي أقيمت اليوم على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين.

وتوج ديانج بجائزة رجل المباراة بعد المجهود الكبير الذي بذله خلال المبارة ومساعدته لزملائه في تحقيق الفوز وحجز بطاقة التأهل إلى نهائي بطولة كأس السوبر المصري.

صعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى نهائي بطولة السوبر المصري المقامة بالإمارات بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا بهدفين لهدف، في المباراة التي أقيمت في تمام الخامسة مساء بتوقيت القاهرة على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

سيطر الأهلي على معظم فترات المباراة، ولاحت له العديد من الفرص المحققة التي كانت كفيلة بمضاعفة النتيجة خاصة في الدقائق الاخيرة التي شهدت أكثر من4 فرص محققة.

نجح الأهلي في تسجيل الهدف الأول برأسية حملت توقيع محمود حسن تريزيجيه، وتعادل مروان عثمان لسيراميكا في الشوط الأول قبل أن يضيف جراديشار هدف التقدم في الشوط الثاني.

بهذه النتيجة يصعد الأهلي إلى النهائي الذي يقام مساء الأحد المقبل، منتظرا الفائز من مباراة الزمالك وبيراميدز.