قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التضامن: نمتلك رؤية متكاملة تجمع بين العدالة الاجتماعية والاستدامة الاقتصادية
موعد تشغيل المونوريل والمحطات الحيوية
أمطار خفيفة وانخفاض الحرارة .. حالة الطقس فى مطروح اليوم الجمعة
تحذير عاجل من الصحة لكافة المواطنين .. تفاصيل
تهتك بجانب من الرئة.. تفاصيل الحالة الصحية لـ إسماعيل الليثي
اسماعيل الليثي يدخل في غيبوبة ونزيف من الأنف والفم.. أسماء ضحايا حادث صحراوي المنيا
جوزي بيموت ادعو له.. زوجة إسماعيل الليثي تستغيث بعد تعرضه لحادث مروع
الحبس المنزلي 10 أيام.. قرار قضائي ضد المدعية العسكرية الإسرائيلية
رينو تنافس فولكس فاجن بسيارة توينجو بعيون الخنفساء
وزير المالية : متفائل بمستقبل الاقتصاد المصرى وقدرة القطاع الخاص على قيادة النمو
بث مباشر.. صلاة الجمعة من الحرمين الشريفين
إندونيسيا.. إصابة 54 شخصا في انفجار داخل مسجد بجاكرتا أثناء صلاة الجمعة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

نجم الزمالك السابق: نهائي السوبر فرصة تاريخية لـ عبدالرؤوف لصناعة التاريخ

أحمد عبد الرؤوف
أحمد عبد الرؤوف

أكد إبراهيم صلاح، نجم الزمالك السابق، أن لاعبي الفريق الأبيض قدموا أداءً مميزًا أمام بيراميدز، مشددا على أن الفارس الأبيض يستحق التأهل لنهائي بطولة السوبر المصري.

وقال صلاح في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع محمد أبوالعلا المذاع على قناة نادي الزمالك: "نهائي السوبر سيكون صعبا للغاية ويجب التحضير لتلك المواجهة بشكل جيد وأتمنى جاهزية جميع اللاعبين وأحمد عبدالرؤوف أمامه فرصة ذهبية لصناعة تاريخ لنفسه".

وأضاف: "مباراة الزمالك والأهلي لها طابع خاص وستكون نقلة في تاريخ عبدالرؤوف حال التتويج باللقب، ودائما أبناء النادي يعملون بقلبهم".

وأوضح: "مباراة بيراميدز كانت صعبة لأنها أمام بطل أفريقيا ورغم ذلك ظهر لاعبو الزمالك بشكل جيد وأحمد عبدالرؤوف أدار اللقاء بشكل منطقي".

إبراهيم صلاح الزمالك بيراميدز السوبر المصري أحمد عبدالرؤوف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب عيار 21

560 جنيها نزولًا من أعلى قمة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 اليوم الجمعة

حادث اسماعيل الليثي

العربية اتعجنت.. أول صورة لسيارة إسماعيل الليثي بعد الحادث

شيماء سعيد

انهيار زوجة إسماعيل الليثي لحظة وصولها للمستشفى

إصابة الفنان إسماعيل الليثي

التفاصيل الكاملة لإصابة إسماعيل الليثي وفرفته في حادث تصادم بالمنيا.. صور

محمد رمضان

رقم واحد يا أنصاص.. أول رد من محمد رمضان على حكم حبسه عامين

كرونسلاف يورتشيتش

يورتشيتش: بيراميدز كان الأفضل أمام الزمالك.. وما تعرضنا له غير مقبول

محمد رمضان و والده

موعد ومكان جنازة والد محمد رمضان

معتز البطاوى

معتز البطاوي: ما حدث أمام الأهلي فضـ.يحة تحكيمية

ترشيحاتنا

BMW

تنفجر فجأة.. عيب خطير في سيارات BMW بسبب الوسائد الهوائية

سناب شات تخطط لثورة في عالم البحث الذكي

صفقة الـ 400 مليون دولار.. سناب شات تخطط لثورة في عالم البحث الذكي

فيات

داينامكس تطلق سيارة فيات 500X موديل 2026 بتصميم عصري أنيق في السوق المصري

بالصور

هوندا تستبدل مشروع السيارات الكهربائية بمحرك V6 هجين

هوندا
هوندا
هوندا

رينو تنافس فولكس فاجن بسيارة توينجو بعيون الخنفساء

رينو توينجو
رينو توينجو
رينو توينجو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب : حين تصبح التكنولوجيا مرآة لتقدم الأمم : أين يقف العرب اليوم؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نقطة ومن أول السطر

المزيد