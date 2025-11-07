نجم الزمالك السابق: نهائي السوبر فرصة تاريخية لـ عبدالرؤوف لصناعة التاريخ

أكد إبراهيم صلاح، نجم الزمالك السابق، أن لاعبي الفريق الأبيض قدموا أداءً مميزًا أمام بيراميدز، مشددا على أن الفارس الأبيض يستحق التأهل لنهائي بطولة السوبر المصري.

وقال صلاح في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع محمد أبوالعلا المذاع على قناة نادي الزمالك: "نهائي السوبر سيكون صعبا للغاية ويجب التحضير لتلك المواجهة بشكل جيد وأتمنى جاهزية جميع اللاعبين وأحمد عبدالرؤوف أمامه فرصة ذهبية لصناعة تاريخ لنفسه".

وأضاف: "مباراة الزمالك والأهلي لها طابع خاص وستكون نقلة في تاريخ عبدالرؤوف حال التتويج باللقب، ودائما أبناء النادي يعملون بقلبهم".

وأوضح: "مباراة بيراميدز كانت صعبة لأنها أمام بطل أفريقيا ورغم ذلك ظهر لاعبو الزمالك بشكل جيد وأحمد عبدالرؤوف أدار اللقاء بشكل منطقي".