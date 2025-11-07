أوقفوا هذا اللاعب.. نصيحة الدردير للزمالك قبل مواجهة الأهلي بالسوبر

وجه الناقد الرياضي عمرو الدردير، رسالة للجهاز الفني الزمالك قبل مواجهة الأهلي في نهائي كأس السوبر المصري.

وكتب الدردير عبر حسابه على فيسبوك: "نصيحة للاعبي ومدرب الزمالك في نهائي السوبر أوقفوا ديانج ستتعطل 50٪ من قوة الأهلي".

موعد نهائي كأس السوبر المصري



من المقرر أن يلتقي الأهلي والزمالك في قمة مرتقبة يوم الأحد المقبل الموافق 9 نوفمبر 2025، في تمام:

الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة

السادسة والنصف مساءً بتوقيت السعودية

السابعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات

وتُقام المباراة على استاد محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، في مواجهة ينتظرها عشاق الكرة المصرية والعربية، بين قطبي الكرة المصرية، بحثًا عن لقب جديد يختتم به عام 2025 الكروي.