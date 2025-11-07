حسن المستكاوي يعلق على تأهل الأهلي والزمالك لنهائي السوبر

علق الناقد الرياضي حسن المستكاوي، على تأهل النادي الأهلي والزمالك لنهائي بطولة السوبر المصري.

وكتب المستكاوي عبر إكس: "٣ ساعات مثيرة جدا في سوبر الكرة المصرية في الإمارات والنهاية المرسومة للنجاح تمت بتأهل الأهلي والزمالك للمشهد الرئيسي في البطولة الماستر سيين".

وتابع: “لاشك في قوة سيراميكا وبيراميدز في مباريات الدورى مقارنة بأداء كبيرى الكرة المصرية لكن عند مواجهة الاهلي والزمالك يدفع الناديان الكبيران التاريخ والشعبية ووزن الفانلة .. مبروك للكبيرين اللعب في النهائي ومبروك للبطولة انهما هناك في النهائي”.

موعد نهائي كأس السوبر المصري



من المقرر أن يلتقي الأهلي والزمالك في قمة مرتقبة يوم الأحد المقبل الموافق 9 نوفمبر 2025، في تمام:

الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة

السادسة والنصف مساءً بتوقيت السعودية

السابعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات

وتُقام المباراة على استاد محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، في مواجهة ينتظرها عشاق الكرة المصرية والعربية، بين قطبي الكرة المصرية، بحثًا عن لقب جديد يختتم به عام 2025 الكروي.