قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سحل سيدة في معركة بسوق الخضار بأكتوبر.. والأمن يتحرك
انطلاق غرفة العمليات المركزية لتنسيقية شباب الأحزاب لمتابعة انتخابات المصريين بالخارج
الرئيس الأمريكي: نتوقع نشر قوة حفظ سلام في غزة "قريبًا جدًا"
أكثر من مليار آيفون في خطر.. آبل تطلق تحديثا أمنيا عاجلا
تنسيقية الأحزاب: إقبال كثيف من المصريين بالكويت على انتخابات مجلس النواب
حج القرعة.. الداخلية تعلن التكاليف والمستندات المطلوبة
حظر استخدام السكوتر الكهربائي في تلك المحافظات
Vibes.. ميتا تطلق ثورة جديدة في عالم الفيديوهات الذكية
3.6 بالمائة ارتفاعا في التجارة الخارجية للصين خلال الأشهر العشرة الأولى
كبرى خطوط الطيران الأمريكية تلغي مئات الرحلات بسبب الإغلاق الحكومي
بث مباشر.. صلاة الجمعة من مسجد سيدي إبراهيم الدسوقي بكفر الشيخ
إقبال كثيف للمصريين بالخارج على لجان تصويت مجلس النواب في الخليج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حازم حسني يحتفظ برئاسة الاتحاد الأفريقي للرماية بحضور رئيس الاتحاد الدولي

حازم حسني
حازم حسني
محمد سمير

في إنجاز جديد يعزز مكانة مصر القارية والدولية في مجال الرياضة، فاز حازم حسني برئاسة الاتحاد الأفريقي للرماية بالتزكية، ليواصل قيادة الاتحاد لدورة جديدة، بعد إجماع الجمعية العمومية على تجديد الثقة في قيادته لما حققه من نجاحات كبيرة خلال الفترة الماضية.

وجرت الانتخابات بقاعة المؤتمرات بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك على هامش تنظيم مصر لبطولة كأس العالم للرماية "مسدس وبندقية - القاهرة ٢٠٢٥ التي تقام خلال الفترة من ٦ حتى ١٨ نوفمبر الجاري، بمشاركة ١١٠٠ رامي ورامية من ٧٢ دولة حول العالم.

وشهدت الانتخابات أجواءً من الشفافية والتنظيم المتميز، بحضور لوتشيانو روسي رئيس الاتحاد الدولي للرماية (ISSF)، وأليساندرو نيكوترا السكرتير العام للاتحاد الدولي للرماية، حيث تمت عملية الاقتراع والتزكية وفقاً للوائح الاتحاد الدولي وبمشاركة ممثلي الدول الأفريقية الأعضاء.

وأُعلن خلال الجلسة عن التشكيل الجديد لمجلس إدارة الاتحاد الأفريقي للرماية على النحو التالي:

الرئيس:
السيد حازم حسني – (مصر)

الأمين العام:
السيد طارق شرارة – (مصر)

نواب الرئيس:
السيد باسم البوعيشي – (ليبيا)
السيد رضا مناعي – (تونس)
السيد مامادو با – (السنغال)
السيد أورازيو كريمونا – (جنوب أفريقيا)

الأعضاء:
السيد محمد الفاضل – (السودان)
السيد عبد الله حامد – (السودان)
السيد فيليب ندولو – (كينيا)
السيد سيدين محمد أحيد – (موريتانيا)
السيد سيليان جورج والش – (غانا)
السيد أفونسو فرانسيسكو – (أنغولا):

وأكد حازم حسني – الذي يشغل أيضاً منصب رئيس الاتحاد المصري للرماية وعضو الاتحاد الدولي للرماية ، أن هذا الإجماع الأفريقي يعد مسؤولية كبيرة تحفزه لمواصلة العمل من أجل تطوير اللعبة في القارة السمراء.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تنفيذ برامج شاملة لتأهيل المدربين والرماة، وتنظيم مزيد من البطولات القارية والدورات التدريبية، بما يعزز مكانة أفريقيا في المحافل الدولية.

كما شدد على أن القاهرة ستظل مركزًا إقليميًا لتدريب وتأهيل الرماة الأفارقة بالتعاون مع الاتحاد الدولي للرماية.

حازم حسني الاتحاد الأفريقي للرماية مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بطولة كأس العالم للرماية رئيس الاتحاد الدولي للرماية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب عيار 21

560 جنيها نزولًا من أعلى قمة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 اليوم الجمعة

شيماء سعيد

انهيار زوجة إسماعيل الليثي لحظة وصولها للمستشفى

حادث اسماعيل الليثي

العربية اتعجنت.. أول صورة لسيارة إسماعيل الليثي بعد الحادث

إصابة الفنان إسماعيل الليثي

التفاصيل الكاملة لإصابة إسماعيل الليثي وفرفته في حادث تصادم بالمنيا.. صور

وزارة الصحة والسكان

تحذير عاجل من الصحة لكافة المواطنين .. تفاصيل

محمد رمضان

رقم واحد يا أنصاص.. أول رد من محمد رمضان على حكم حبسه عامين

الفنان اسماعيل الليثي

اسماعيل الليثي يدخل في غيبوبة ونزيف من الأنف والفم.. أسماء ضحايا حادث صحراوي المنيا

زوجة إسماعيل الليثي

جوزي بيموت ادعو له.. زوجة إسماعيل الليثي تستغيث بعد تعرضه لحادث مروع

ترشيحاتنا

جيزة 45

بالصور.. انطلاق أتوبيس جيزة 45 على مسرح الغد

شيماء سعيد

انهيار زوجة إسماعيل الليثي لحظة وصولها للمستشفى

محمد رمضان و والده

راجل طيب وجميل.. جوري بكر تنعي والد محمد رمضان

بالصور

هوندا تستبدل مشروع السيارات الكهربائية بمحرك V6 هجين

هوندا
هوندا
هوندا

رينو تنافس فولكس فاجن بسيارة توينجو بعيون الخنفساء

رينو توينجو
رينو توينجو
رينو توينجو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب : حين تصبح التكنولوجيا مرآة لتقدم الأمم : أين يقف العرب اليوم؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نقطة ومن أول السطر

المزيد