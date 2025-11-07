حازم حسني يحتفظ برئاسة الاتحاد الأفريقي للرماية بحضور رئيس الاتحاد الدولي

في إنجاز جديد يعزز مكانة مصر القارية والدولية في مجال الرياضة، فاز حازم حسني برئاسة الاتحاد الأفريقي للرماية بالتزكية، ليواصل قيادة الاتحاد لدورة جديدة، بعد إجماع الجمعية العمومية على تجديد الثقة في قيادته لما حققه من نجاحات كبيرة خلال الفترة الماضية.

وجرت الانتخابات بقاعة المؤتمرات بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك على هامش تنظيم مصر لبطولة كأس العالم للرماية "مسدس وبندقية - القاهرة ٢٠٢٥ التي تقام خلال الفترة من ٦ حتى ١٨ نوفمبر الجاري، بمشاركة ١١٠٠ رامي ورامية من ٧٢ دولة حول العالم.

وشهدت الانتخابات أجواءً من الشفافية والتنظيم المتميز، بحضور لوتشيانو روسي رئيس الاتحاد الدولي للرماية (ISSF)، وأليساندرو نيكوترا السكرتير العام للاتحاد الدولي للرماية، حيث تمت عملية الاقتراع والتزكية وفقاً للوائح الاتحاد الدولي وبمشاركة ممثلي الدول الأفريقية الأعضاء.

وأُعلن خلال الجلسة عن التشكيل الجديد لمجلس إدارة الاتحاد الأفريقي للرماية على النحو التالي:

الرئيس:

السيد حازم حسني – (مصر)

الأمين العام:

السيد طارق شرارة – (مصر)

نواب الرئيس:

السيد باسم البوعيشي – (ليبيا)

السيد رضا مناعي – (تونس)

السيد مامادو با – (السنغال)

السيد أورازيو كريمونا – (جنوب أفريقيا)

الأعضاء:

السيد محمد الفاضل – (السودان)

السيد عبد الله حامد – (السودان)

السيد فيليب ندولو – (كينيا)

السيد سيدين محمد أحيد – (موريتانيا)

السيد سيليان جورج والش – (غانا)

السيد أفونسو فرانسيسكو – (أنغولا):

وأكد حازم حسني – الذي يشغل أيضاً منصب رئيس الاتحاد المصري للرماية وعضو الاتحاد الدولي للرماية ، أن هذا الإجماع الأفريقي يعد مسؤولية كبيرة تحفزه لمواصلة العمل من أجل تطوير اللعبة في القارة السمراء.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تنفيذ برامج شاملة لتأهيل المدربين والرماة، وتنظيم مزيد من البطولات القارية والدورات التدريبية، بما يعزز مكانة أفريقيا في المحافل الدولية.

كما شدد على أن القاهرة ستظل مركزًا إقليميًا لتدريب وتأهيل الرماة الأفارقة بالتعاون مع الاتحاد الدولي للرماية.