رد ساخر من خالد الغندور على جمهور الأهلي بشأن ركلات ترجيح بيراميدز

علق الإعلامي خالد الغندور، على تعليقات بعض جماهير الأهلي بشأن ركلات ترجيح لقاء الزمالك وبيراميدز في السوبر المصري.

وكتب خالد الغندور عبر حسابه على فيسبوك: "يا أهلاوية الزمالك كسب ضربات الترجيح علي بيراميدز واللي ضيع مصطفي زيكو مش مصطفى فتحي".

وتابع: "عشان كان فيه ناس بتتريق علي اساس ان مصطفي فتحي بيضيع قصد عشان كان لاعب في الزمالك”.

موعد نهائي كأس السوبر المصري

من المقرر أن يلتقي الأهلي والزمالك في قمة مرتقبة يوم الأحد المقبل الموافق 9 نوفمبر 2025، في تمام:

الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة

السادسة والنصف مساءً بتوقيت السعودية

السابعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات

وتُقام المباراة على استاد محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، في مواجهة ينتظرها عشاق الكرة المصرية والعربية، بين قطبي الكرة المصرية، بحثًا عن لقب جديد يختتم به عام 2025 الكروي.