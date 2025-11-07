قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد كريمة: الأنبياء والرسل أحبوا مصر بآثارها.. وسيدنا إدريس من أهل الصعيد
بعد قرار رئيس الوزراء.. تفاصيل ضوابط عمل لجان حصر وحدات الإيجار القديم 2025
التعاون يكتسح الفتح بخماسية في الدوري السعودي
بعد وفاة والده .. رسالة ياسمين عز لـ محمد رمضان
أحمد كريمة: الإسلام حافظ على الكنائس والمعابد كمكون حضاري
مكة للشعائر فقط.. أمين سر دينية الشيوخ: مصر ذكرت في القرآن بالقوة
أجواء شتوية.. الأرصاد تصدر بيانا عاجلا بشأن طقس السبت 8 نوفمبر
حقد حضاري.. دينية الشيوخ: كل الشعوب كانت تتسول طعامها من مصر القديمة
ماذا أفعل مع الأحلام المزعجة؟.. أمين الإفتاء يكشف السبب وأفضل علاج
أحمد حاتم لـ صدى البلد: شخصيتي في قصر الباشا مليئة بالإثارة والغموض |فيديو
الخارجية الإسرائيلية: إحباط مخطط إيراني لاغتيال سفيرتنا في المكسيك
مبابي يرد بسخرية على مغني راب فرنسي بعد انتقاده بسبب فشل تجربة نادي كان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

جوارديولا قبل موقعة ليفربول: كلوب جعلني أبذل أقصى ما لدي.. والريدز أعظم منافس واجهته في إنجلترا

جوارديولا
جوارديولا
إسلام مقلد

أكد الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، أن مواجهة فريقه أمام ليفربول ستكون واحدة من أبرز مباريات الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز، مشيرًا إلى أن "الريدز" هو المنافس الأكبر له منذ وصوله إلى إنجلترا عام 2016.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده جوارديولا اليوم الجمعة، استعدادًا لمباراة مانشستر سيتي ضد ليفربول المقرر إقامتها الأحد المقبل على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من البريميرليغ.

ترتيب مانشستر سيتي

ويدخل مانشستر سيتي المباراة برصيد 19 نقطة في المركز الثاني خلف آرسنال المتصدر بـ25 نقطة، بينما يحتل ليفربول المركز الثالث بفارق نقطة واحدة فقط عن السيتيزنز.

وقال جوارديولا في تصريحاته قبل المواجهة المنتظرة: "ليفربول هو المنافس الأكبر بالنسبة لنا في إنجلترا، منذ قدومي إلى هنا وهم الفريق الذي دفعنا لتقديم الأفضل دائمًا، ونحن كذلك فعلنا الأمر نفسه بالنسبة لهم".

المنافسة مع يورجن كلوب

وأضاف المدرب الإسباني: "أعتقد أننا جعلنا بعضنا البعض أفضل. المنافسة مع يورجن كلوب كانت من أعظم التحديات في مسيرتي، فقد جعلني دائمًا أبحث عن تطوير نفسي وفريقي، وأنا أفتقده كثيرًا، لأن مواجهته كانت تدفعني لتقديم أقصى ما لدي".

وعن مشواره الطويل مع مانشستر سيتي واقترابه من خوض المباراة رقم 1000 في مسيرته التدريبية، قال جوارديولا: "لم أخن إحساسي في أي لحظة، حاولت دائمًا أن تلعب فِرَقي بالطريقة التي أؤمن بها، لكنني تعلمت الكثير وغيّرت كثيرًا من أفكاري وفقًا لقدرات اللاعبين".

وتابع: "أحاول دائمًا إنهاء المباريات بقتل المنافس، ولكنني أصبحت أكثر مرونة من السابق في طريقة التعامل مع مجريات اللعب".

لا أحد يفوز بالدوري في هذا الوقت

وحول سباق اللقب هذا الموسم، علّق جوارديولا قائلًا: "ما زلنا في نوفمبر، لا أحد يفوز بالدوري في هذا الوقت من الموسم. كل ما علينا فعله هو الفوز بمبارياتنا، لأن آرسنال فريق قوي للغاية، ويجب عليهم القدوم إلى ملعبنا في مرحلة الحسم".

وأثنى جوارديولا على تطور آرسنال تحت قيادة الإسباني ميكيل أرتيتا، قائلًا: "إنهم يبنون ناديًا وفريقًا قويًا منذ ثلاث سنوات، وحققوا تقدمًا رائعًا، لكن الموسم لا يزال طويلًا جدًا".

وفيما يتعلق بحالة لاعب الوسط الإسباني رودري، أوضح جوارديولا: "سنرى مدى جاهزيته غدًا، لكن على الأرجح لن نجازف به قبل فترة التوقف الدولي. نحن بحاجة إليه لبقية الموسم، لذلك علينا أن نكون حذرين في التعامل مع إصابته".

كما أشاد المدرب بخط الوسط الشاب نيكو جونزاليس، مؤكدًا أنه أصبح عنصرًا مهمًا في الفريق خلال الفترة الأخيرة.

وختم جوارديولا تصريحاته قائلاً: "لقد ساعدتنا الانتصارات الثلاث الأخيرة كثيرًا على استعادة الثقة والتحسن من جديد، لكن أمامنا الكثير من العمل، وعلينا أن نواصل التقدم خطوة بخطوة في سباق الدوري".

بيب جوارديولا جوارديولا مانشستر سيتي ليفربول الدوري الإنجليزي الممتاز الدوري الإنجليزي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إسماعيل الليثي

حقيقة وفاة إسماعيل الليثي | صفحة الفنان تكشف .. والتقرير الطبي يوضح

حادث الفنان إسماعيل الليثي

آخر مستجدات حادث الفنان إسماعيل الليثي.. صور

شيماء سعيد

انهيار زوجة إسماعيل الليثي لحظة وصولها للمستشفى

وزارة الصحة والسكان

تحذير عاجل من الصحة لكافة المواطنين .. تفاصيل

الفنان اسماعيل الليثي

مصدر مقرب لـ إسماعيل الليثي يكشف تطورات حالته الصحية | خاص

زوجة إسماعيل الليثي

جوزي بيموت ادعو له.. زوجة إسماعيل الليثي تستغيث بعد تعرضه لحادث مروع

الفنان اسماعيل الليثي

اسماعيل الليثي يدخل في غيبوبة ونزيف من الأنف والفم.. أسماء ضحايا حادث صحراوي المنيا

إسماعيل الليثي

تهتك بجانب من الرئة.. تفاصيل الحالة الصحية لـ إسماعيل الليثي

ترشيحاتنا

خلال الاجتماع

التنظيم والإدارة يسلم السكة الحديد الهيكل التنظيمي الجديد وجدول الوظائف المحدث

سعر الذهب

تحرك جديد في سعر الذهب مساء اليوم 7-11-2025

سعر العملات الأجنبية

آخر تحديث لسعر العملات الأجنبية مساء اليوم الجمعة 7-11-2025

بالصور

أفضل وجبات لمرضى القولون العصبي.. تقلل الانتفاخ

أفضل وجبات مناسبة لمرضى القولون العصبي
أفضل وجبات مناسبة لمرضى القولون العصبي
أفضل وجبات مناسبة لمرضى القولون العصبي

أفضل تمرينات للسيطرة على السكر والوقاية منه

تجربة علمية تحاكي السمنة البشرية
تجربة علمية تحاكي السمنة البشرية
تجربة علمية تحاكي السمنة البشرية

حقيقة وفاة إسماعيل الليثي | صفحة الفنان تكشف .. والتقرير الطبي يوضح

إسماعيل الليثي
إسماعيل الليثي
إسماعيل الليثي

علامات تستدعي توقف النساء عن تناول القهوة

علامات تنذركِ بضرورة التوقف عن شرب القهوة
علامات تنذركِ بضرورة التوقف عن شرب القهوة
علامات تنذركِ بضرورة التوقف عن شرب القهوة

فيديو

تحديز من عاصفه شمسيه

تحذير من صاعقة الشمس.. عاصفة جيومغناطيسية G3 تضرب الأرض خلال ساعات

إنجى عبدالله

لم يعد ينفع سوى الدعاء.. تدهور الحالة الصحية لـ إنجي عبد الله بعد إصابتها بورم جذع المخ

وفاة والد محمد رمضان

انهيار شقيقة محمد رمضان بعد دفن والده.. والعزاء الأحد بمسجد الشرطة

سيارة محمد رمضان

بدون نمر و لا لوحة .. سيارة محمد رمضان تخطف الأنظار في جنازة والده

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب : حين تصبح التكنولوجيا مرآة لتقدم الأمم : أين يقف العرب اليوم؟

المزيد