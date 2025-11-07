جوارديولا قبل موقعة ليفربول: كلوب جعلني أبذل أقصى ما لدي.. والريدز أعظم منافس واجهته في إنجلترا

أكد الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، أن مواجهة فريقه أمام ليفربول ستكون واحدة من أبرز مباريات الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز، مشيرًا إلى أن "الريدز" هو المنافس الأكبر له منذ وصوله إلى إنجلترا عام 2016.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده جوارديولا اليوم الجمعة، استعدادًا لمباراة مانشستر سيتي ضد ليفربول المقرر إقامتها الأحد المقبل على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من البريميرليغ.

ترتيب مانشستر سيتي

ويدخل مانشستر سيتي المباراة برصيد 19 نقطة في المركز الثاني خلف آرسنال المتصدر بـ25 نقطة، بينما يحتل ليفربول المركز الثالث بفارق نقطة واحدة فقط عن السيتيزنز.

وقال جوارديولا في تصريحاته قبل المواجهة المنتظرة: "ليفربول هو المنافس الأكبر بالنسبة لنا في إنجلترا، منذ قدومي إلى هنا وهم الفريق الذي دفعنا لتقديم الأفضل دائمًا، ونحن كذلك فعلنا الأمر نفسه بالنسبة لهم".

المنافسة مع يورجن كلوب

وأضاف المدرب الإسباني: "أعتقد أننا جعلنا بعضنا البعض أفضل. المنافسة مع يورجن كلوب كانت من أعظم التحديات في مسيرتي، فقد جعلني دائمًا أبحث عن تطوير نفسي وفريقي، وأنا أفتقده كثيرًا، لأن مواجهته كانت تدفعني لتقديم أقصى ما لدي".

وعن مشواره الطويل مع مانشستر سيتي واقترابه من خوض المباراة رقم 1000 في مسيرته التدريبية، قال جوارديولا: "لم أخن إحساسي في أي لحظة، حاولت دائمًا أن تلعب فِرَقي بالطريقة التي أؤمن بها، لكنني تعلمت الكثير وغيّرت كثيرًا من أفكاري وفقًا لقدرات اللاعبين".

وتابع: "أحاول دائمًا إنهاء المباريات بقتل المنافس، ولكنني أصبحت أكثر مرونة من السابق في طريقة التعامل مع مجريات اللعب".

لا أحد يفوز بالدوري في هذا الوقت

وحول سباق اللقب هذا الموسم، علّق جوارديولا قائلًا: "ما زلنا في نوفمبر، لا أحد يفوز بالدوري في هذا الوقت من الموسم. كل ما علينا فعله هو الفوز بمبارياتنا، لأن آرسنال فريق قوي للغاية، ويجب عليهم القدوم إلى ملعبنا في مرحلة الحسم".

وأثنى جوارديولا على تطور آرسنال تحت قيادة الإسباني ميكيل أرتيتا، قائلًا: "إنهم يبنون ناديًا وفريقًا قويًا منذ ثلاث سنوات، وحققوا تقدمًا رائعًا، لكن الموسم لا يزال طويلًا جدًا".

وفيما يتعلق بحالة لاعب الوسط الإسباني رودري، أوضح جوارديولا: "سنرى مدى جاهزيته غدًا، لكن على الأرجح لن نجازف به قبل فترة التوقف الدولي. نحن بحاجة إليه لبقية الموسم، لذلك علينا أن نكون حذرين في التعامل مع إصابته".

كما أشاد المدرب بخط الوسط الشاب نيكو جونزاليس، مؤكدًا أنه أصبح عنصرًا مهمًا في الفريق خلال الفترة الأخيرة.

وختم جوارديولا تصريحاته قائلاً: "لقد ساعدتنا الانتصارات الثلاث الأخيرة كثيرًا على استعادة الثقة والتحسن من جديد، لكن أمامنا الكثير من العمل، وعلينا أن نواصل التقدم خطوة بخطوة في سباق الدوري".