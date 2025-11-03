قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد أول إجازة رسمية مقبلة للقطاعين العام والخاص والمدارس
دفع ثمن رحيل الفدائي .. تعليق مثير لبركات بعد تعادل الأهلي والمصري
تحذير عاجل من أمطار غزيرة تضرب عدة محافظات..واستمرار السحب على عدة مناطق
الجهاز الفني للأهلي يصطحب جميع اللاعبين إلى الإمارات
الطقس اليوم | سحب رعدية تغطي هذه المحافظات.. انتظروا أمطارا
عملية جراحية.. شوبير يكشف تطورات الحالة الصحية لـ حسن شحاتة
هولندا تعلن إعادة قطعة أثرية إلى مصر.. وهذه عقوبة تهريب الآثار
عناصر من حماس يدخلون منطقة "الخط الأصفر" بحثا عن جثث رهائن إسرائيليين
محمد صلاح يواصل مطاردة رقم تييري هنري في الدوري الإنجليزي الممتاز| تفاصيل
وفاة مدير مدرسة عقب طابور الصباح في الأقصر
رئيس الوزراء يلتقي نظيره القطري بالعاصمة "الدوحة"لبحث ملفات التعاون المشتركة
رياضة

جوارديولا يشيد بهالاند بعد تألقه أمام بورنموث: أرقامه مذهلة.. وشخصيته أروع

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
إسراء أشرف

أشاد الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، بالمهاجم النرويجي إيرلينج هالاند بعد تألقه اللافت في فوز الفريق على بورنموث بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب الاتحاد.

وسجل هالاند هدفين، بينما أحرز نيكولاس أورايلي الهدف الثالث للسيتي، في حين جاء هدف بورنموث الوحيد عن طريق تايلر آدامز.

وفي تصريحات لشبكة "بي بي سي سبورت"، قال جوارديولا: "دورنا هو صناعة الفرص لهالاند وتوفير التمريرات التي تمكنه من التسجيل. هو يدرك ذلك تمامًا، ونحن محظوظون بوجوده في الفريق".

وأضاف: "هالاند ليس فقط لاعبًا استثنائيًا، بل شخصية رائعة أيضًا، يتمتع بتواضع كبير، ومع الوقت سيصبح أفضل وأخطر أمام المرمى، أرقامه تتحدث عنه، إنها مذهلة بكل المقاييس".

ويواصل هالاند صدارته لقائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 13 هدفًا بعد مرور 10 جولات، متفوقًا بفارق كبير عن أقرب منافسيه الذين يملكون 6 أهداف فقط.

يُذكر أن هذه الانطلاقة تُعد ثاني أفضل بداية تهديفية له في البريميرليج بعد موسم 2022-2023، حينما سجل 15 هدفًا في أول 10 مباريات بقميص مانشستر سيتي.

