جوارديولا يشيد بهالاند بعد تألقه أمام بورنموث: أرقامه مذهلة.. وشخصيته أروع

أشاد الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، بالمهاجم النرويجي إيرلينج هالاند بعد تألقه اللافت في فوز الفريق على بورنموث بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب الاتحاد.

وسجل هالاند هدفين، بينما أحرز نيكولاس أورايلي الهدف الثالث للسيتي، في حين جاء هدف بورنموث الوحيد عن طريق تايلر آدامز.

وفي تصريحات لشبكة "بي بي سي سبورت"، قال جوارديولا: "دورنا هو صناعة الفرص لهالاند وتوفير التمريرات التي تمكنه من التسجيل. هو يدرك ذلك تمامًا، ونحن محظوظون بوجوده في الفريق".

وأضاف: "هالاند ليس فقط لاعبًا استثنائيًا، بل شخصية رائعة أيضًا، يتمتع بتواضع كبير، ومع الوقت سيصبح أفضل وأخطر أمام المرمى، أرقامه تتحدث عنه، إنها مذهلة بكل المقاييس".

ويواصل هالاند صدارته لقائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 13 هدفًا بعد مرور 10 جولات، متفوقًا بفارق كبير عن أقرب منافسيه الذين يملكون 6 أهداف فقط.

يُذكر أن هذه الانطلاقة تُعد ثاني أفضل بداية تهديفية له في البريميرليج بعد موسم 2022-2023، حينما سجل 15 هدفًا في أول 10 مباريات بقميص مانشستر سيتي.