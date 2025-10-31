جوارديولا يشبّه الدوري الإنجليزي بـNBA.. ويؤكد: مرموش لاعب رائع

أكد الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، أن الدوري الإنجليزي الممتاز يعيش واحدة من أكثر فتراته تنافسية في السنوات الأخيرة، مشبّهًا حالة التوازن وصعوبة التنبؤ بنتائج مبارياته بما يحدث في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين (NBA)، حيث لا يوجد فريق مهيمن بشكل مطلق.

ويأتي حديث جوارديولا في وقت يتأخر فيه مانشستر سيتي عن المتصدر آرسنال بست نقاط، قبل مواجهته المرتقبة أمام بورنموث يوم الأحد، ضمن الجولة العاشرة من منافسات الدوري الممتاز، بعد بداية متذبذبة للفريق الذي اعتاد الهيمنة على البطولة منذ عام 2017، محققًا ستة ألقاب في آخر ثمانية مواسم.

المقارنة مع دوري الـ NBA

قال جوارديولا في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "أتذكر عندما كنت في بايرن ميونخ، كان الجميع يحدثني عن أن الدوري الإنجليزي مختلف، وأن أي فريق يمكن أن يهزم الآخر. واليوم أعتقد أن هذا الشعور عاد بالفعل، فالدوري أصبح أكثر صعوبة وتوازنًا".

وأضاف: "في السنوات الماضية، ربما نحن وليفربول غيّرنا الديناميكية بسبب ثباتنا الكبير وعدد النقاط الضخم الذي كنا نحققه كل موسم، لكن الآن عاد الدوري إلى طبيعته الحقيقية. مثل الـ NBA، لا يوجد فريق مهيمن، وفي كل موسم ترى بطلًا مختلفًا، وهذا جيد جدًا لكرة القدم وللجماهير".

تفاؤل رغم التراجع

أكد جوارديولا أنه يرى مؤشرات إيجابية على قدرة فريقه في العودة للمنافسة بقوة على اللقب، قائلًا: "لسنا في أفضل حالاتنا، لكننا قريبون. أرى الحماس في غرفة الملابس، وفي التدريبات، وطريقة تطبيق اللاعبين للتعليمات تجعلني متفائلًا".

وتابع: "عندما يعود رودري إلى مستواه المعروف، سنكون أقوى بكثير. ومع كل الخيارات المتاحة لدينا، أعتقد أننا سنكون فريقًا صعبًا جدًا لأي منافس. لا أعرف إلى أي مدى سنبقى قريبين من القمة، لكنني متفائل حقًا بموسمنا هذا".

هالاند جاهز للعودة

وأكد المدرب الإسباني جاهزية المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند لمباراة بورنموث المقبلة، بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها إثر اصطدامه بالقائم في مواجهة أستون فيلا التي خسرها الفريق (1-0) الأسبوع الماضي.

وقال جوارديولا: "هالاند جاهز للعودة، لقد تدرب بشكل طبيعي بعد الغياب عن لقاء سوانزي في الكأس، ونعلم مدى أهميته للفريق، خصوصًا بعد تسجيله 24 هدفًا في 15 مباراة فقط هذا الموسم".

كما أشار إلى أن لاعب الوسط الإسباني رودري تعافى بنسبة كبيرة من إصابة عضلية، مضيفًا: "أعتقد أنه سيكون جاهزًا للمشاركة، لا أعلم ما إذا كان سيبدأ أساسيًا، لكنه سيكون متاحًا للمساعدة، ونعرف جيدًا قيمته بالنسبة لنا".

فودين وشرقي معًا؟

وفي سياق آخر، تناول جوارديولا فكرة إشراك الثنائي الإبداعي فيل فودين ورايان شرقي معًا في التشكيلة، قائلاً: "إنه خيار حقيقي، أنا أحب هذا النوع من اللاعبين الموهوبين، لكن الدوري الإنجليزي يتطلب توازنًا بدنيًا كبيرًا. أمام أستون فيلا افتقدنا هذا التوازن، وسنتعلم من ذلك".

كما تطرّق إلى تأثير ضغط المباريات على الفريق مقارنة بالفرق غير المشاركة في البطولات الأوروبية، موضحًا: "نحن معتادون على اللعب كل ثلاثة أيام، والفرق الأخرى تملك أحيانًا يومين إضافيين للراحة، لكنها ليست مشكلة بالنسبة لنا".

مرموش واستعادة الثقة

وختم مدرب مانشستر سيتي حديثه بالإشادة بالمهاجم المصري عمر مرموش بعد تسجيله هدفًا أمام سوانزي في كأس الرابطة، قائلاً: "مرموش لاعب رائع، عندما يسجل المهاجم أهدافًا تزداد ثقته بنفسه، وآمل أن يواصل تسجيل الأهداف وتقديم الأداء الجيد".