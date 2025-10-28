جوارديولا يكشف موقف هالاند ورودري من مواجهة سوانزي سيتي

كشف بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، موقف ثنائي الفريق إيرلينج هالاند ورودري من مباراة سوانزي سيتي المقرر لها غدا الأربعاء في الدور الرابع بكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة

وقال جوارديولا خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة سوانزي: "سنتدرب اليوم وسنقرر ما إذا كان بوسع هالاند اللعب أم لكن هذه واحدة من المباريات التي يمكن أن نريح فيها".

وأضاف:" رودري لا يزال غير (جاهز)، إنه يتحسن ويتدرب معنا، ليس لدي فكرة عن موعد عودته. آمل أن يكون قريبا".



ومن المتوقع أن يجري سيتي، الذي فاز بكأس الرابطة أربع مرات تحت قيادة جوارديولا، عملية تدوير كبيرة للاعبين في هذه المباراة.

عندما سُئل عما إذا كانت هذه المباراة تُؤخذ فيها مسألة تدوير اللاعبين في الاعتبار، أضاف المدرب: “نعم، بالتأكيد، لقد كانت بطولة كأس كاراباو دائمًا على هذا النحو”.

وأضاف: “اللاعبون الذين يأخذون الكثير من الدقائق يجب أن يكونوا مستعدين لإظهار أنفسهم والفريق أنهم تعافوا تمامًا ومستعدون عقليًا ولديهم المهارات وكل شيء ليكونوا جاهزين للعب، وبعض الراحة خاصة للاعبين الذين يلعبون دقائق طويلة".

وختم: “في الموسم الماضي، كنا في تلك المرحلة مع كثرة الإصابات، الآن، قلّت الإصابات، وأصبح لدينا لاعبون يحتاجون لدقائق لعب إضافية، وكأس كاراباو مثالية لذلك”.