تلميذ يكسر أسنان زميله بمدرسة في القليوبية بسبب تكليف من معلمة
ماذا يحدث لكبار السن عند شرب القهوة؟ دراسات تكشف الفوائد والمخاطر
عارفيني وهيفضحوني.. مرتكب جريمة الهرم يبرر قـ.تله للأطفال الثلاثة بعد أمهم
بريطانيا توقع صفقات استثمارية بـ6.4 مليار جنيه مع السعودية
اللُغز الغائب| جريمة هزت الرأي العام .. لماذا تخلص شيطان الهرم من الأم وأطفالها الثلاثة؟
مصر تتصدر جدول ميداليات دورة الألعاب الشاطئية للقدرات الرياضية بتركيا
محمد السيد يطلب 10 ملايين جنيه سنويًا لتجديد عقده مع الزمالك
مصدر مسؤول لـ"صدى البلد": الطب البيطري بسوهاج يدشن خطة عاجلة لمكافحة الكائنات المفترسة
قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف رفح الفلسطينية
تاون جاس : لا تنزعجوا من رائحة الغاز بعد العاشرة مساء اليوم الثلاثاء
الجامعة العربية تدين الجرائم المروعة ضد المدنيين في الفاشر وتدعو إلى وقف فوري للقتال
فتح: مصر تبذل جهدا كبيرا لضمان استكمال تنفيذ الاتفاق ومنع العودة إلى الحرب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

جوارديولا يكشف موقف هالاند ورودري من مواجهة سوانزي سيتي

بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي
بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي

كشف بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، موقف ثنائي الفريق إيرلينج هالاند ورودري من مباراة سوانزي سيتي المقرر لها غدا الأربعاء في الدور الرابع بكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة

وقال جوارديولا خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة سوانزي: "سنتدرب اليوم وسنقرر ما إذا كان بوسع هالاند  اللعب أم لكن هذه واحدة من المباريات التي يمكن أن نريح فيها".
وأضاف:" رودري لا يزال غير (جاهز)، إنه يتحسن ويتدرب معنا، ليس لدي فكرة عن موعد عودته. آمل أن يكون قريبا".


ومن المتوقع أن يجري سيتي، الذي فاز بكأس الرابطة أربع مرات تحت قيادة جوارديولا، عملية تدوير كبيرة للاعبين في هذه المباراة.
عندما سُئل عما إذا كانت هذه المباراة تُؤخذ فيها مسألة تدوير اللاعبين في الاعتبار، أضاف المدرب: “نعم، بالتأكيد، لقد كانت بطولة كأس كاراباو دائمًا على هذا النحو”.

وأضاف: “اللاعبون الذين يأخذون الكثير من الدقائق يجب أن يكونوا مستعدين لإظهار أنفسهم والفريق أنهم تعافوا تمامًا ومستعدون عقليًا ولديهم المهارات وكل شيء ليكونوا جاهزين للعب، وبعض الراحة خاصة للاعبين الذين يلعبون دقائق طويلة".

وختم: “في الموسم الماضي، كنا في تلك المرحلة مع كثرة الإصابات، الآن، قلّت الإصابات، وأصبح لدينا لاعبون يحتاجون لدقائق لعب إضافية، وكأس كاراباو مثالية لذلك”.

جوارديولا مانشستر سيتي هالاند رودري كأس رابطة الأندية الإنجليزية

