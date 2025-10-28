قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أنا اتجوزت مامتكم.. اعترافات صادمة لمرتكب جريمة الهرم بعد 12 ساعة تحقيقات
الإغاثة الطبية بغزة: نعاني نقصا حادا في حضانات الأطفال وغرف العمليات الجراحية
هل يجوز فرض غرامة تأخير على الأقساط؟.. الإفتاء توضح الحكم الشرعي
وزير السياحة والآثار يتابع الاستعدادات النهائية لافتتاح المتحف المصري الكبير
رسمياً.. مجلس الوزراء يُعلن موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي
وزير الخارجية: ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق إنهاء الحرب.. وإقامة الدولة الفلسطينية
في الدور الـ 12 والأسانسير عطلان .. تفاصيل إنقاذ سيدة حامل باستخدام ونش خارجي
محمود الخطيب يوجه رسائل مؤثرة قبل انتخابات الأهلي: أسرتي تتألم.. وسأهتم بصحتي
وزير الخارجية يؤكد لمستشار الأمن القومي البريطانى ضرورة بدء خطوات التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة
وفد مجلس الكنائس: حكمة الرئيس السيسي نموذج يحتذى به في إدارة الأزمات
موعد شهر رمضان 2026 .. الأربعاء أم الخميس؟ بدأ العد التنازلي لخير أيام الدنيا
المستندات المطلوبة للتأمين على العمالة غير المنتظمة وخطوات الاشتراك
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

مدرب مالي: جاهزون لأمم إفريقيا ومصر ضمن المرشحين لحصد اللقب

إسراء أشرف

أكد توم سينتفيت، المدير الفني لمنتخب مالي، جاهزية فريقه الكاملة للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، مشيرًا إلى أن مصر من بين المنتخبات المرشحة لنيل اللقب القاري.

وستُقام البطولة في المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر وحتى 18 يناير المقبل.

وفي تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، قال سينتفيت: "منتخب مالي يمتلك كل المقومات ليكون ضمن النخبة الأفريقية، ونحن نركز على تحقيق إنجازات ملموسة تعكس قدراتنا".

وأضاف: "نحن نحترم جميع الفرق، لكن لا نشعر بالخوف من أي منافس، وطموحنا هو المنافسة على المراحل النهائية للبطولة".

وأوضح المدرب أن أبرز المرشحين للتتويج هم: المغرب، الجزائر، السنغال، ونيجيريا، نظرًا لاستقرارهم الفني وخبرتهم الكبيرة، لكنه أشار أيضًا إلى أن منتخبات أخرى مثل مصر، الكاميرون، كوت ديفوار، تونس، وجنوب أفريقيا تمتلك الإمكانية للفوز باللقب.

وعن أهداف المنتخب المالي، أكد سينتفيت: "نسعى على الأقل للوصول إلى نصف النهائي، ونتطلع لمحاولة حصد صدارة مجموعتنا حتى لو كانت تضم المغرب، فهذا سيوفر لنا مسارًا أسهل في الأدوار الإقصائية".

مدرب مالي توم سينتفيت كأس الأمم الأفريقية 2025 كأس أمم إفريقيا الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف

