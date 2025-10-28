مدرب مالي: جاهزون لأمم إفريقيا ومصر ضمن المرشحين لحصد اللقب

أكد توم سينتفيت، المدير الفني لمنتخب مالي، جاهزية فريقه الكاملة للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، مشيرًا إلى أن مصر من بين المنتخبات المرشحة لنيل اللقب القاري.

وستُقام البطولة في المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر وحتى 18 يناير المقبل.

وفي تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، قال سينتفيت: "منتخب مالي يمتلك كل المقومات ليكون ضمن النخبة الأفريقية، ونحن نركز على تحقيق إنجازات ملموسة تعكس قدراتنا".

وأضاف: "نحن نحترم جميع الفرق، لكن لا نشعر بالخوف من أي منافس، وطموحنا هو المنافسة على المراحل النهائية للبطولة".

وأوضح المدرب أن أبرز المرشحين للتتويج هم: المغرب، الجزائر، السنغال، ونيجيريا، نظرًا لاستقرارهم الفني وخبرتهم الكبيرة، لكنه أشار أيضًا إلى أن منتخبات أخرى مثل مصر، الكاميرون، كوت ديفوار، تونس، وجنوب أفريقيا تمتلك الإمكانية للفوز باللقب.

وعن أهداف المنتخب المالي، أكد سينتفيت: "نسعى على الأقل للوصول إلى نصف النهائي، ونتطلع لمحاولة حصد صدارة مجموعتنا حتى لو كانت تضم المغرب، فهذا سيوفر لنا مسارًا أسهل في الأدوار الإقصائية".