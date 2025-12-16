وليد خليل: الأهلي تواصل معنا لضم يحيى زكريا

كشف وليد خليل رئيس نادي غزل المحلة، حقيقة وجود مفاوضات من الاهلي للتعاقد مع يحيى زكريا لاعب الفريق



وقال خليل في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: مسؤولين في الأهلي ووكلاء اتكلموا عن يحيى زكريا لكن مفيش حاجه رسميه من جوه مصر.. لكن الرسمي من بره مصر ومفيش حاجه رسميه

واضاف: هوافق على رحيل اللاعب لشقين رغبة اللاعب والفلوس ..

وتابع: مش عارف هناخد رعايا إمام عاشور امتى ومشكلتنا مش الأهلي احنا اتكلمنا مع الفيفا والمفروض ناخد فلوسنا من ٦ شهور لكن مش عارف

وأردف: انا مش بيني وبين الأهلي شكوى وبنا علاقه قويه جدا.. لكن انا بحفظ حقي عشان كده اتكلمت مع الفيفا

وواصل: عندنا ٦٠٠ الف دولار لشباب بلوزداد بعد انتقال بن حموده ، أصبحت ١٢٠ الف دولار حقوق رعايا إمام عاشور وليست ٩٦ انا بحب الأهلي وهو اللي مشرفنا في المحافل

واكمل: لو عليا أنا أتنازل عن مستحقاي للأهلي.. لكن دي حقوق ناس تانيه فغصب عني مش بمزاجي