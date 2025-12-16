قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بدء رفع الحاويات من موقع حادث قطار بضائع بمنطقة السفاينة بطوخ.. صور
ترامب يكشف عدد الدول الراغبة في المشاركة بالقوة الدولية في غزة
محافظ القليوبية: سقوط حاويات قطار البضائع لم تؤثر على الطريق الزراعي
محافظ القليوبية: لجنة هندسية لفحص سلامة العقارات بموقع حادث قطار طوخ
كبار السن.. حقيقة تصنيف مواليد الثمانينيات لهذه الفئة
زيلنسكي: أوكرانيا لن تعترف بإقليم دونباس كجزء من روسيا
دعوة للاستعداد للحرب.. قلق بريطاني من التعزيزات السريعة للقوات الروسية
16700 جنيه.. تفاصيل زيادة الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني
بعد الهبوط الأخير .. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه الآن
انخفاض أسعار الذهب اليوم الثلاثاء.. وسعر عيار 21 مفاجأة
محافظ القليوبية ومدير الأمن يتابعان حادث تساقط حاويات من قطار بضائع بطوخ.. صور
سقوط 6 حاويات من قطار بضائع بالقليوبية وتضرر واجهات المنازل
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
رياضة

وليد خليل: الأهلي تواصل معنا لضم يحيى زكريا

غزل المحلة
غزل المحلة

كشف وليد خليل رئيس نادي غزل المحلة، حقيقة وجود مفاوضات من الاهلي للتعاقد مع يحيى زكريا لاعب الفريق 
 

وقال خليل في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: مسؤولين في الأهلي ووكلاء اتكلموا عن يحيى زكريا لكن مفيش حاجه رسميه من جوه مصر.. لكن الرسمي من بره مصر ومفيش حاجه رسميه

واضاف: هوافق على رحيل اللاعب لشقين رغبة اللاعب والفلوس ..

وتابع: مش عارف هناخد رعايا إمام عاشور امتى ومشكلتنا مش الأهلي احنا اتكلمنا مع الفيفا والمفروض ناخد فلوسنا من ٦ شهور لكن مش عارف

وأردف: انا مش بيني وبين الأهلي شكوى وبنا علاقه قويه جدا.. لكن انا بحفظ حقي عشان كده اتكلمت مع الفيفا

وواصل: عندنا ٦٠٠ الف دولار لشباب بلوزداد بعد انتقال بن حموده ، أصبحت ١٢٠ الف دولار حقوق رعايا إمام عاشور وليست ٩٦  انا بحب الأهلي وهو اللي مشرفنا في المحافل

واكمل: لو عليا أنا أتنازل عن مستحقاي للأهلي.. لكن دي حقوق ناس تانيه فغصب عني مش بمزاجي

غزل المحلة الاهلي صفقات الاهلي اخبار الرياضة

تعطيل الدراسة في المدارس بسبب الأمطار

هل تقرر تعطيل الدراسة في المدارس غدا بجميع المحافظات بسبب الأمطار؟|تفاصيل عاجلة

الحكومة

الحكومة تقرر صرف 1500 جنيه لهؤلاء في بداية العام الجديد

جدول امتحانات نصف العام 2026 جميع المراحل

جدول امتحانات نصف العام 2026 جميع المراحل.. تفاصيل عاجلة الآن

حالة الطقس

تحذير جوي من الأرصاد: أمطار غزيرة وسيول متوقعة في هذه المناطق

أمطار

أمطار غزيرة.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين |فيديو

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد: تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة

عداد الكهرباء

باق 15 يوما.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

أرشيفية

حملت من طليقها.. كواليس خنق شاب لشقيقته بالعمرانية

أخبار التوك شو

أخبار التوك شو| تحرك عاجل من الوزراء للشائعات وتحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة

نشأت الديهي

الديهي: الإدارة الأمريكية ترى أن نتنياهو يسعى إلى "تفخيخ المشهد" بغزة

طارق الشناوي

طارق الشناوي: خرجنا من انتقاد الفن إلى الاتهام في الوطنية.. فيديو

أسباب ظهور الرؤوس البيضاء في الوجه وطرق علاجها سريعا

قرنبيط في بطاطس .. طريقة جديدة لعمل البيوريه

فواكه غنية بالماغنسيوم تساعد على خفض ضغط الدم

مناديل الورق والاستنجاء: هل تهدد صحتك؟.. الإفتاء تضع النقاط على الحروف

مواليد الثمانينات

كبار السن.. حقيقة تصنيف مواليد الثمانينيات لهذه الفئة

الفنانة ياسمينا المصري

الفنانة ياسمينا المصري تتقدم ببلاغ رسمي لهذا السبب

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: حين يتكلم النص بصوت السياسة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

