سباليتي يكشف حقيقة تدريب يوفنتوس خلفا لـ تودور

نفى لوتشانو سباليتي، المدير الفني السابق للمنتخب الإيطالي، الأنباء التي ترددت حول وجود مفاوضات مع نادي يوفنتوس لتولي تدريب الفريق خلفًا للكرواتي إيجور تودور.

ويأتي هذا النفي بعد إعلان يوفنتوس رسميًا صباح أمس الاثنين عن رحيل تودور من منصبه عقب الخسارة أمام لاتسيو في الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي، وسط تقارير صحفية أكدت أن سباليتي يُعد أبرز المرشحين لخلافته.

وتحدث سباليتي لشبكة سكاي سبورتس قائلاً: "هل أنا المدرب الجديد ليوفنتوس؟ لم أتلق أي اتصال من أندية إيطالية حتى الآن، لكنني بالتأكيد أرغب في العودة إلى التدريب".

وأضاف المدرب الإيطالي: "تودور شخص حقيقي ويتمتع بالقيم، والتعامل معه كان مريحًا للغاية".