جوارديولا قبل معركة فيلا بارك: إيمري عبقري تكتيكي.. ولسنا في أفضل حالاتنا بعد

أكد الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي قبل المواجهة المرتقبة بين مانشستر سيتي وأستون فيلا، مساء الأحد ضمن الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، أن مواجهة "الفيلانز" لن تكون سهلة، وأن زميله ومواطنه أوناي إيمري يعد واحدًا من أكثر المدربين تطورًا في إنجلترا على المستوى التكتيكي.

المدير الفني للسيتيزنز، الذي قاد فريقه خلال السنوات الماضية إلى الهيمنة على البريميرليج، تحدث في مؤتمر صحفي مطوّل مساء الجمعة عن وضع فريقه الحالي، والغيابات المؤثرة التي يعاني منها، إلى جانب رؤيته للمنافسة على اللقب هذا الموسم، مشيرًا إلى أن فريقه ما زال في طور استعادة مستواه الحقيقي.

إصابات مؤثرة قبل مواجهة صعبة

بدأ جوارديولا حديثه بتأكيد أن الغيابات التي شهدها الفريق في مواجهة فياريال الأوروبية الأخيرة ما زالت مستمرة، موضحًا أن بعض اللاعبين لم يتعافوا بعد، وقال: "اللاعبون الذين غابوا أمام فياريال غير جاهزين حتى الآن، وما زلنا نتابع حالتهم مع الطاقم الطبي".

كما تطرّق إلى إصابة لاعب الوسط الشاب نيكو جونزاليس قائلاً: “لم ألتقِ الأطباء بعد، وسنرى مدى تحسّنه خلال الساعات المقبلة. نأمل أن تكون حالته أفضل مما تبدو عليه الآن”.

إعجاب متبادل واحترام تكتيكي لإيمري

وقال جوارديولا عن إيمري مدرب أستون فيلا: "أكنّ له احترامًا كبيرًا، فهو منضبط للغاية ومتحضر في فكره التدريبي. لقد تفوق علينا في المباراتين الأخيرتين على ملعب فيلا بارك، وآمل أن يكون الوضع مختلفًا هذه المرة”.

وأضاف: "أستون فيلا ليس في دوري الأبطال هذا الموسم، لكنه كان يستحق ذلك العام الماضي. الفريق منظم جيدًا ويمتلك جودة عالية جدًا، وهو أحد أكثر المنافسين صعوبة في اللعب أمامهم خارج ملعبنا".

قال جوارديولا: “تحسّنوا كثيرًا في الجوانب الدفاعية، وأصبحوا أكثر انضباطًا وتنظيمًا. لديهم قوة كبيرة في الكرات الثابتة، وحارس مميز يصعّب الضغط عليهم. يملكون ترابطًا ممتازًا بين الخطوط وسرعة في التحول الهجومي، إنهم فريق متكامل بمعنى الكلمة".

علّق جوارديولا على من يتسرّعون بالحكم على هوية المنافسين على اللقب قائلًا: "بعد أول ثلاث مباريات قالوا إننا انتهينا، والآن يقولون إن ليفربول انتهى! أقول لهم: لا أحد يعرف ما سيحدث بعد خمس مباريات فقط. نحتاج إلى عشر أو خمس عشرة مباراة لنفهم شكل المنافسة الحقيقي".

وأضاف بابتسامة: "ليفربول وآرسنال موجودان في السباق، وسينضم آخرون، ونحن نأمل أن نكون بينهم. نتحسّن تدريجيًا، لكن علينا أن نحافظ على الاستمرارية، لأن الثبات في الأداء هو ما يصنع الفارق في النهاية".

تطور الأداء وزيادة الاتساق

أشار جوارديولا إلى أن فريقه بدأ يستعيد توازنه بعد فترة من التذبذب، قائلاً: "لدينا زخم إيجابي الآن، لكننا لم نصل بعد إلى المستوى الثابت الذي نطمح إليه على مدار 90 دقيقة. نفهم خصومنا أكثر، ونستعيد عقلية الانتصارات تدريجيًا. ما زال أمامنا الكثير للتحسن".

وأضاف: "نحتاج إلى اللعب بأداء متكامل على مدى 95 دقيقة. نحن جيدون، لكن يجب أن نكون أفضل".

ردّ ساخر عن قناة هالاند

وخلال المؤتمر، فاجأ أحد الصحفيين جوارديولا بسؤال حول القناة الجديدة التي أطلقها مهاجمه النرويجي إيرلينج هالاند على "يوتيوب"، ليجيب المدرب بابتسامة مقتضبة:"لا".

لكنه استغل السؤال ليتحدث عن استخدام اللاعبين لمواقع التواصل قائلاً: "أحترم الحياة الخاصة للجميع، ما داموا يحترمون النادي، فلا مشكلة لديّ فيما يفعلونه".

الرميات الجانبية الطويلة “ظاهرة تكتيكية جديدة”

وعن ظاهرة الرميات الجانبية الطويلة التي بدأت تنتشر في الدوري الإنجليزي، علّق جوارديولا ممازحًا: "يبدو أننا بحاجة إلى لاعب يملك أكتافًا وذراعين أقوى! ليس لدينا هذا النوع من اللاعبين، حتى كايل ووكر لم نستخدمه لذلك".

وأوضح: "الرميات الطويلة أصبحت سلاحًا تكتيكيًا حقيقيًا، مثل الركلات الركنية تمامًا. برينتفورد وتوتنهام وآرسنال يستخدمونها بذكاء. لا يهم إن كنت أحبها أم لا، علينا أن نتأقلم معها".

نونيز في مركز جديد وخوسانوف يقترب من العودة

واوضح جوارديولا: "ماتيوس نونيز في مركز الظهير الأيمن أراه قادرًا على النجاح في هذا الدور، فهو يمتلك طاقة بدنية هائلة وقدرات دفاعية قوية. المسألة تعتمد عليه في النهاية".

وأكد جوارديولا أن المدافع الأوزبكي عبد القدير خوسانوف أنه يقترب من العودة بعد غياب طويل بسبب الإصابة، موضحًا: "الإصابة كانت خطيرة للغاية، ونتعامل معها بحذر. لكنه في المراحل الأخيرة من التعافي".