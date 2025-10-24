قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مفتي الجمهورية: إحياء التراث بمنهج وسطي يجمع بين الأصالة والتجديد السبيل لصيانة هوية الأمة
يسرا تتصدر برقم خرافي | أغلى 5 فساتين لنجمات مهرجان الجونة قبل ختامه اليوم
بيان الفصائل الفلسطينية عن اجتماع القاهرة لمناقشة المرحلة الثانية من خطة ترامب
مبعوث بوتن الخاص يصل إلى الولايات المتحدة
بدلاء الزمالك أمام ديكيداها في بطولة كأس الكونفدرالية
جيش الاحتلال يزعم مقتل حسن كركي القيادي في حزب الله
مصطفى مدبولي لوكالة أنباء الشرق الأوسط: المتحف المصري الكبير هدية مصر للعالم
تراجع جديد للذهب في تعاملات مساء اليوم الجمعة 24-10-2025.. تفاصيل
حازم سمير لـ "صدي البلد": هذه هى شخصيتي في مسلسل ولد بنت شايب | فيديو
وزير الخارجية الأمريكي: الأونروا لن تتمكن من لعب دور في قطاع غزة
بسبب تصريحاته ضد القلعة البيضاء.. أول تعليق من أسامة حسني على شكوى نادي الزمالك
الزمالك يصل ستاد السلام استعدادا لمواجهة ديكيداها الصومالي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

جوارديولا قبل معركة فيلا بارك: إيمري عبقري تكتيكي.. ولسنا في أفضل حالاتنا بعد

جوارديولا
جوارديولا
إسلام مقلد

أكد الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي قبل المواجهة المرتقبة بين مانشستر سيتي وأستون فيلا، مساء الأحد ضمن الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، أن مواجهة "الفيلانز" لن تكون سهلة، وأن زميله ومواطنه أوناي إيمري يعد واحدًا من أكثر المدربين تطورًا في إنجلترا على المستوى التكتيكي.

المدير الفني للسيتيزنز، الذي قاد فريقه خلال السنوات الماضية إلى الهيمنة على البريميرليج، تحدث في مؤتمر صحفي مطوّل مساء الجمعة عن وضع فريقه الحالي، والغيابات المؤثرة التي يعاني منها، إلى جانب رؤيته للمنافسة على اللقب هذا الموسم، مشيرًا إلى أن فريقه ما زال في طور استعادة مستواه الحقيقي.

إصابات مؤثرة قبل مواجهة صعبة

بدأ جوارديولا حديثه بتأكيد أن الغيابات التي شهدها الفريق في مواجهة فياريال الأوروبية الأخيرة ما زالت مستمرة، موضحًا أن بعض اللاعبين لم يتعافوا بعد، وقال: "اللاعبون الذين غابوا أمام فياريال غير جاهزين حتى الآن، وما زلنا نتابع حالتهم مع الطاقم الطبي".

كما تطرّق إلى إصابة لاعب الوسط الشاب نيكو جونزاليس قائلاً: “لم ألتقِ الأطباء بعد، وسنرى مدى تحسّنه خلال الساعات المقبلة. نأمل أن تكون حالته أفضل مما تبدو عليه الآن”.

إعجاب متبادل واحترام تكتيكي لإيمري

وقال جوارديولا عن إيمري مدرب أستون فيلا: "أكنّ له احترامًا كبيرًا، فهو منضبط للغاية ومتحضر في فكره التدريبي. لقد تفوق علينا في المباراتين الأخيرتين على ملعب فيلا بارك، وآمل أن يكون الوضع مختلفًا هذه المرة”.

وأضاف: "أستون فيلا ليس في دوري الأبطال هذا الموسم، لكنه كان يستحق ذلك العام الماضي. الفريق منظم جيدًا ويمتلك جودة عالية جدًا، وهو أحد أكثر المنافسين صعوبة في اللعب أمامهم خارج ملعبنا".

قال جوارديولا: “تحسّنوا كثيرًا في الجوانب الدفاعية، وأصبحوا أكثر انضباطًا وتنظيمًا. لديهم قوة كبيرة في الكرات الثابتة، وحارس مميز يصعّب الضغط عليهم. يملكون ترابطًا ممتازًا بين الخطوط وسرعة في التحول الهجومي، إنهم فريق متكامل بمعنى الكلمة".

علّق جوارديولا على من يتسرّعون بالحكم على هوية المنافسين على اللقب قائلًا: "بعد أول ثلاث مباريات قالوا إننا انتهينا، والآن يقولون إن ليفربول انتهى! أقول لهم: لا أحد يعرف ما سيحدث بعد خمس مباريات فقط. نحتاج إلى عشر أو خمس عشرة مباراة لنفهم شكل المنافسة الحقيقي".

وأضاف بابتسامة: "ليفربول وآرسنال موجودان في السباق، وسينضم آخرون، ونحن نأمل أن نكون بينهم. نتحسّن تدريجيًا، لكن علينا أن نحافظ على الاستمرارية، لأن الثبات في الأداء هو ما يصنع الفارق في النهاية".

تطور الأداء وزيادة الاتساق

أشار جوارديولا إلى أن فريقه بدأ يستعيد توازنه بعد فترة من التذبذب، قائلاً: "لدينا زخم إيجابي الآن، لكننا لم نصل بعد إلى المستوى الثابت الذي نطمح إليه على مدار 90 دقيقة. نفهم خصومنا أكثر، ونستعيد عقلية الانتصارات تدريجيًا. ما زال أمامنا الكثير للتحسن".

وأضاف: "نحتاج إلى اللعب بأداء متكامل على مدى 95 دقيقة. نحن جيدون، لكن يجب أن نكون أفضل".

ردّ ساخر عن قناة هالاند

وخلال المؤتمر، فاجأ أحد الصحفيين جوارديولا بسؤال حول القناة الجديدة التي أطلقها مهاجمه النرويجي إيرلينج هالاند على "يوتيوب"، ليجيب المدرب بابتسامة مقتضبة:"لا".

لكنه استغل السؤال ليتحدث عن استخدام اللاعبين لمواقع التواصل قائلاً: "أحترم الحياة الخاصة للجميع، ما داموا يحترمون النادي، فلا مشكلة لديّ فيما يفعلونه".

الرميات الجانبية الطويلة “ظاهرة تكتيكية جديدة”

وعن ظاهرة الرميات الجانبية الطويلة التي بدأت تنتشر في الدوري الإنجليزي، علّق جوارديولا ممازحًا: "يبدو أننا بحاجة إلى لاعب يملك أكتافًا وذراعين أقوى! ليس لدينا هذا النوع من اللاعبين، حتى كايل ووكر لم نستخدمه لذلك".

وأوضح: "الرميات الطويلة أصبحت سلاحًا تكتيكيًا حقيقيًا، مثل الركلات الركنية تمامًا. برينتفورد وتوتنهام وآرسنال يستخدمونها بذكاء. لا يهم إن كنت أحبها أم لا، علينا أن نتأقلم معها".

نونيز في مركز جديد وخوسانوف يقترب من العودة

واوضح جوارديولا: "ماتيوس نونيز في مركز الظهير الأيمن أراه قادرًا على النجاح في هذا الدور، فهو يمتلك طاقة بدنية هائلة وقدرات دفاعية قوية. المسألة تعتمد عليه في النهاية".

وأكد جوارديولا أن المدافع الأوزبكي عبد القدير خوسانوف أنه يقترب من العودة بعد غياب طويل بسبب الإصابة، موضحًا: "الإصابة كانت خطيرة للغاية، ونتعامل معها بحذر. لكنه في المراحل الأخيرة من التعافي".

مانشستر سيتي أستون فيلا الدوري الإنجليزي الممتاز الدوري الإنجليزي جوارديولا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السعودية

الديوان الملكي: وفاة 2 من أميرات السعودية.. تعرف على التفاصيل

البنك الاهلي

هتعمل فلوس.. تفاصيل الشهادات الإدخارية من البنك الأهلي

هيئة الدواء تحذر بشكل عاجل من عبوات مقلدة لمضاد حيوي شهير

منشور رسمي عاجل.. هيئة الدواء تحذر من عبوات مقلدة لمضاد حيوي شهير بالصيدليات

ييس توروب

تريزيجيه وزيزو على الدكة.. توروب يجري تعديلات في تشكيل الأهلي أمام إيجل نوار

قانون العمل

للعاملين بالقطاع الخاص.. مدد عقود العمل وفقا للقانون الجديد

الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 24-10-2025

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. انخفاض عيار 21

اللوتري الأمريكي.. خطوات ورابط التسجيل في قرعة الهجرة إلى أمريكا 2025

اللوتري الأمريكي.. خطوات ورابط التسجيل في قرعة الهجرة إلى أمريكا 2025

ترشيحاتنا

وزارة الأوقاف

وزارة الأوقاف عن اليوم العالمي للأمم المتحدة: ذكرى تحمل جملة من معاني التعاون على الخير

الشيخ علي عبد الباقي

البحوث الإسلامية ناعيا الشيخ علي عبد الباقي: كان مثالا للعالم الأزهري

فتاوى

فتاوى| حكم صلاة تحية المسجد والإمام يخطب الجمعة.. تكرار السورة بعد الفاتحة في كل ركعة.. وهل تجب إعادة الصلاة لمن تكلم أثناء الخطبة؟

بالصور

يسرا تتصدر برقم خرافي | أغلى 5 فساتين لنجمات مهرجان الجونة قبل ختامه اليوم

أسعار أغلى فساتين نجمات مهرجان الجونة السينمائي
أسعار أغلى فساتين نجمات مهرجان الجونة السينمائي
أسعار أغلى فساتين نجمات مهرجان الجونة السينمائي

نشرة المرأة والمنوعات | مرض كيم كاردشيان يؤدي إلى نزيف في الدماغ.. ماسك الأرز السحري لفرد الشعر وتنعيمه

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

فستان أنيق.. ريم مصطفى تخطف الأنظار بظهورها الأخير

ريم مصطفى
ريم مصطفى
ريم مصطفى

جمال فياض: قضية فضل شاكر مازالت قيد التحقيق ولم تبدأ المحاكمةl خاص

فضل شاكر - جمال فياض
فضل شاكر - جمال فياض
فضل شاكر - جمال فياض

فيديو

زواج منة شلبي

بعد أنباء عن زواجهما.. أول ظهور لـ منة شلبي والمنتج أحمد الجنايني

المخرج محمد سامي

واسطة ولا قصدهم حد تاني.. المخرج محمد سامي في قائمة أوسم 100 رجل في العالم

صبري فواز

حقـ ير ومنافق.. صبري فواز يرد على مهاجميه

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان رئيس أركان القوات البرية الباكستانية

وزير الدفاع ورئيس الأركان يبحثان دعم التعاون العسكري مع باكستان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في بروكسل.. حين تتحدث الدولة بلسان القوة والعقل

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: مصر والرئيس السيسي.. قيادة لا تساوم على المبادئ ولا تتخلى عن الأشقاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من يكتب تاريخنا.. ولمصلحة من؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: رسالة رئيس مصر للعالم من قلب أوروبا

المزيد