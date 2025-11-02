قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار الذهب اليوم الأحد 2-11-2025.. تحديثات جميع الأعيرة
اشتعال ناقلة نفط روسية وسط هجمات بطائرات مسيرة أوكرانية في البحر الأسود
تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ الجوية يناير المقبل
بعد جدل مواقع التواصل.. ماهى حقيقة إلغاء رونالدو متابعة روبن نيفيز؟
رئيسا وزراء مصر ولبنان يشهدان توقيع عدد من مذكرات التفاهم وبروتوكولات التعاون بين البلدين
اتحاد الأطباء العرب يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بافتتاح المتحف المصري الكبير
مصدر أمنى ينفى وقوع انفجار بالطريق الدائرى.. ويؤكد : واقعة قديمة تروجها الجماعة الإرهابية
سفير بولندا بالقاهرة: افتتاح المتحف الكبير دليل على عظمة مصر وشعبها
الشعب الجمهوري يعلن دعمه الكامل لمسيرة الدولة في بناء الجمهورية الجديدة
مدبولي: حجم التبادل التجاري بين مصر ولبنان بلغ مليار دولار بنهاية 2024
مدبولي: هناك توجيه من الرئيس بتقديم جميع صور الدعم الممكنة لحكومة دولة لبنان الشقيقة
نادر الببلاوي: افتتاح المتحف المصري الكبير لحظة فارقة في مسيرة مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

جوارديولا يمنح الفرصة لمرموش في مواجهة بورنموث.. التشكيل المتوقع للسيتي

عمر مرموش
عمر مرموش
منتصر الرفاعي

يستعد فريق مانشستر سيتي لمواجهة نظيره بورنموث في السادسة والنصف مساء اليوم، على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويسعى السيتي لتحقيق الفوز وحصد ثلاث نقاط ثمينة لاستعادة نغمة الانتصارات بعد الهزيمة التي تلقاها أمام أستون فيلا في الجولة الماضية، في محاولة لتقليص الفارق مع المتصدر أرسنال.

ومن المنتظر أن يظهر النجم المصري عمر مرموش في التشكيل الأساسي لمانشستر سيتي، بعد تألقه اللافت في مباراة الفريق أمام سوانزي سيتي في الدور الرابع من كأس الرابطة الإنجليزية، حيث سجل هدفه الأول بقميص الفريق السماوي في اللقاء الذي انتهى بفوز السيتي بنتيجة 3-1.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة، بينما يدخل بورنموث اللقاء وهو في المركز الثاني برصيد 18 نقطة، ساعيًا للحفاظ على وصافته في موسمه الاستثنائي حتى الآن.

 

التشكيل المتوقع لمانشستر سيتي أمام بورنموث:

حراسة المرمى: دوناروما

خط الدفاع: ماتيوس نونيز – جون ستونز – روبن دياز – جفارديول

خط الوسط: نيكو جونزاليس – برناردو سيلفا – تيجاني ريندرز – فيل فودين – عمر مرموش

خط الهجوم: إيرلينج هالاند

مانشستر سيتي بورنموث الدوري الإنجليزي أستون فيلا عمر مرموش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

عقب تذبذبه.. أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر

سعر الذهب

سعر أعلى عيار ذهب اليوم 2-11-2025

شريهان

مكالمة عاطفية على الهواء .. «شريهان»: مش عارفة ألملم مشاعري ده تتويج على أرض بلدي

ترامب

إنذار أمريكي إلى نيجيريا: تحركوا فورًا أو سنقوم بالتدخل .. لهذا السبب

دواجن وبيض

أسعار الدواجن اليوم الأحد.. ومفاجأة في ثمن البيض

محمد صلاح

المجد إرث من أجداده .. ليفربول يتغنّي بـ محمد صلاح

الاهلي

موعد مباراة الأهلي والمصري .. والقنوات الناقلة

الذهب

بكام عيار 21؟.. تعرف على أسعار الذهب اليوم في مصر

ترشيحاتنا

أرشيفية

المشاط: استئناف أعمال اللجنة المشتركة مع لبنان بداية لتطبيق الاتفاقيات وتعزيز التعاون

أرشيفية

مدبولي: مصر ولبنان تربطهما علاقات قوية في مجالات الثقافة والفنون

الكاتب الصحفي أحمد حمدي

موجزة وعميقة.. أحمد حمدي يفسر كلمة الرئيس السيسي في افتتاح المتحف المصري الكبير

بالصور

إدارة التراث الحضارى بالشرقية تعقد ندوة توعوية لطلاب مدرسة " الأمل للصم وضعاف السمع"

الشرقية
الشرقية
الشرقية

عمرو دياب يرتدي مفتاح الحياة ويحيي المتحف المصري الكبير فى حفله بدبي

عمرو دياب
عمرو دياب
عمرو دياب

طعمه تحفة.. طريقة عمل البرجر المنزلي بنصف كيلو لحمة مفرومة بطريقة سهلة

برجر
برجر
برجر

فخامة في ضوء التاريخ.. أناقة فساتين وإطلالات دبلوماسية للحضور بحفل افتتاح المتحف الكبير

اطلالات الملوك
اطلالات الملوك
اطلالات الملوك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: المتحف المصري الكبير… عندما تحوّلت مصر إلى منصة تسويق عالمية

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: مصر جاءت وبعدها جاء التاريخ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: المتحف المصري الكبير.. رمز لنهضة مصر الحديثة أمام العالم

المزيد