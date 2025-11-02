جوارديولا يمنح الفرصة لمرموش في مواجهة بورنموث.. التشكيل المتوقع للسيتي

يستعد فريق مانشستر سيتي لمواجهة نظيره بورنموث في السادسة والنصف مساء اليوم، على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويسعى السيتي لتحقيق الفوز وحصد ثلاث نقاط ثمينة لاستعادة نغمة الانتصارات بعد الهزيمة التي تلقاها أمام أستون فيلا في الجولة الماضية، في محاولة لتقليص الفارق مع المتصدر أرسنال.

ومن المنتظر أن يظهر النجم المصري عمر مرموش في التشكيل الأساسي لمانشستر سيتي، بعد تألقه اللافت في مباراة الفريق أمام سوانزي سيتي في الدور الرابع من كأس الرابطة الإنجليزية، حيث سجل هدفه الأول بقميص الفريق السماوي في اللقاء الذي انتهى بفوز السيتي بنتيجة 3-1.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة، بينما يدخل بورنموث اللقاء وهو في المركز الثاني برصيد 18 نقطة، ساعيًا للحفاظ على وصافته في موسمه الاستثنائي حتى الآن.

التشكيل المتوقع لمانشستر سيتي أمام بورنموث:

حراسة المرمى: دوناروما

خط الدفاع: ماتيوس نونيز – جون ستونز – روبن دياز – جفارديول

خط الوسط: نيكو جونزاليس – برناردو سيلفا – تيجاني ريندرز – فيل فودين – عمر مرموش

خط الهجوم: إيرلينج هالاند