الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

السيتي في مهمة جديدة أمام بورنموث لاستعادة توازنه في الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
منتصر الرفاعي

يستضيف ملعب الاتحاد في السادسة والنصف مساء اليوم مواجهة قوية تجمع بين مانشستر سيتي، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري عمر مرموش وفريق بورنموث، وذلك ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ووفقًا لتقارير صحفية إنجليزية، فإن فرص عمر مرموش في الظهور بالتشكيل الأساسي للسيتي تبدو كبيرة، خاصة بعد تألقه في مباراة الفريق أمام سوانزي سيتي في الدور الرابع من كأس الرابطة الإنجليزية، حيث سجل هدفه الأول مع مانشستر سيتي هذا الموسم في اللقاء الذي انتهى بفوز الفريق السماوي بنتيجة 3-1.

ويدخل مانشستر سيتي المباراة وهو في المركز الثامن برصيد 16 نقطة، ويسعى لتحقيق الفوز لمواصلة مطاردة أرسنال على صدارة الدوري.

 في المقابل، يمتلك بورنموث 18 نقطة في المركز الثاني، ويطمح للحفاظ على وصافته في موسمه المميز حتى الآن.

التشكيل المتوقع لمانشستر سيتي أمام بورنموث

حراسة المرمى: دوناروما

الدفاع: ماتيوس نونيز، جون ستونز، روبن دياز، جفارديول

الوسط: نيكو جونزاليس، برناردو سيلفا، تيجاني ريندرز، فيل فودين، عمر مرموش

الهجوم: إيرلينج هالاند

ويستعد مانشستر سيتي بعد هذه المواجهة لملاقاة بوروسيا دورتموند الألماني يوم الأربعاء المقبل على ملعب "الاتحاد" ضمن الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا، ثم يواجه ليفربول في قمة الجولة الحادية عشرة من البريميرليج يوم الأحد القادم.

