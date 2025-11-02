قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
73 ناشئا في اليوم الرابع لاختبارات المرحلة الثانية بمشروع تنمية المواهب FIFA TDS
أسألوا جوارديولا.. هالاند يثير الجدل بشأن تبديله بـ مرموش
بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يخسر بثنائية من ميتز في الدوري الفرنسي
خالد الغندور: محمد صبحي جاهز لمواجهة بيراميدز في السوبر المصري
رئيس الوزراء اليوناني: المتحف المصري الكبير سيصبح مركزًا عالميًا للتعلم والإلهام والحوار
مكتبة الإسكندرية: نقدم خدمة تعليم اللغة الهيروغليفية مجانا في مركز الخطوط
عمرو أديب: المتحف المصري.. مشروع دولة ومستقبل أجيال وإنجاز كبير
مدير ترميم ونقل الآثار: مجموعة توت عنخ آمون تحتوي على 5951 قطعة
موعد مباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي السوبر المصري
بعد تعادل الأهلي مع المصري.. شوبير يؤكد على صعوبة الموسم
ملك بلجيكا يزور منطقتي سقارة وأبوصير الأثريتين .. صور
وزير الشباب والرياضة يستقبل بعثة منتخب اليد المتوجة بفضية المونديال بالورود في المطار
رياضة

أسألوا جوارديولا.. هالاند يثير الجدل بشأن تبديله بـ مرموش

هالاند
هالاند
القسم الرياضي

أثار النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم فريق مانشستر سيتي، الجدل؛ بعد تغييره بالدولي المصري عمر مرموش، في مباراة بورنموث، والتي انتهت بفوز السيتيزنز بثلاثية مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة 10 ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل هالاند هدفين في شباك بورنموث.

هالاند يعلق على استبداله بعمر مرموش

وقال هالاند في تصريحات صحفية: "نعم كنت أعتقد أن الهاتريك كان ممكنًا، عليكم أن تسألوا بيب جوارديولا عن سبب استبدالي، أعتقد أن بعض لاعبي الفانتازي لم يكونوا سعداء جداً عندما تم استبدالي".

وأضاف: “لدينا مباراتان مهمتان قبل فترة التوقف الدولي، وعلينا مواصلة التركيز وتحقيق المزيد من الانتصارات”.

واختتم: “لم أسجل في المباراة الماضية، وهدفي الأساسي هو مساعدة الفريق، سواء بتسجيل الأهداف أو الفوز بالالتحامات أو أي دور آخر، الأهم أن نحقق الفوز ونصبح فريقًا أفضل، هذه مهمتي”.

