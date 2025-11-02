أسألوا جوارديولا.. هالاند يثير الجدل بشأن تبديله بـ مرموش

أثار النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم فريق مانشستر سيتي، الجدل؛ بعد تغييره بالدولي المصري عمر مرموش، في مباراة بورنموث، والتي انتهت بفوز السيتيزنز بثلاثية مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة 10 ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل هالاند هدفين في شباك بورنموث.

هالاند يعلق على استبداله بعمر مرموش

وقال هالاند في تصريحات صحفية: "نعم كنت أعتقد أن الهاتريك كان ممكنًا، عليكم أن تسألوا بيب جوارديولا عن سبب استبدالي، أعتقد أن بعض لاعبي الفانتازي لم يكونوا سعداء جداً عندما تم استبدالي".

وأضاف: “لدينا مباراتان مهمتان قبل فترة التوقف الدولي، وعلينا مواصلة التركيز وتحقيق المزيد من الانتصارات”.

واختتم: “لم أسجل في المباراة الماضية، وهدفي الأساسي هو مساعدة الفريق، سواء بتسجيل الأهداف أو الفوز بالالتحامات أو أي دور آخر، الأهم أن نحقق الفوز ونصبح فريقًا أفضل، هذه مهمتي”.