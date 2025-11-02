هالاند يسجل ثنائية.. مانشستر سيتي يهزم بورنموث بثلاثية في الدوري الإنجليزي

هزم فريق مانشستر سيتي نظيره بورنموث، بثلاثية مقابل هدف، في إطار الجولة العاشرة ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهد التشكيل الرسمي عدم تواجد الدولي المصري عمر مرموش وتواجده على مقاعد البدلاء، قبل دخوله في الدقيقة 82.

وجاءت ثلاثية مانشستر سيتي عن طريق هالاند (هدفين) وأوريلي في الدقائق 17، 33، 60.

فيما جاء هدف بورنموث عن طريق تايلر آدامز في الدقيقة 25.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:

حراسة المرمى: جيانلوجي دوناروما.

خط الدفاع: ماتيوس نونيس - روبن دياس - جفارديول - أوريلي.

خط الوسط؛ نيكولاس - برناردو سيلفا - فيل فودين - رايان شرقي ـ جيريمي دوكو.

خط الهجوم: إيرلينج هالاند.

وبهذه النتيجة، يحتل فريق مانشستر سيتي المركز الثاني برصيد 19 نقطة، فيما يأتي فريق بورنموث في المركز الرابع برصيد 18 نقطة.