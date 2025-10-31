حذارٍ من مشروب هالاند السحري.. قد يسبب التسمم

كشف تقرير صحفي، عن مفاجأة صادمة بشأن المشروب الخارق للنجم النرويجي إيرلينج هالاند، لاعب مانشستر سيتي.

ويصف هالاند الحليب الخام بأنه "غذاء خارق"، ويؤكد أنه "مفيد للمعدة، ومفيد للبشرة، والعظام، والعضلات، لهذا يشربه

وذكرت شبكة “بي بي سي سبورت"، أن هالاند يشرب كوبًا من الحليب الخام كل صباح وبعد كل جلسة تدريبية.

مشروب هالاند «السحري» قد يسبب التسمم



ومع ذلك، تحذر وكالة معايير الغذاء في بريطانيا من أن الحليب الخام "قد يحتوي على بكتيريا ضارة يمكن أن تسبب التسمم الغذائي" وتنصح كبار السن والنساء الحوامل والأطفال الصغار وأي شخص يعاني من ضعف في جهاز المناعة بعدم استهلاك الحليب غير المبستر.

وقال ناتاشا سميث، نائبة مدير السياسات في هيئة معايير الغذاء: "قد يحتوي الحليب الخام على بكتيريا مسببة للتسمم الغذائي، لذا تُفرض فحوصات ومعايير نظافة إضافية على منتجي الحليب الخام المُستخدم للشرب".

وأضافت: "في حين تهدف هذه الضوابط الأكثر صرامة إلى ضمان سلامته ودعم خيارات المستهلكين، من المهم التذكير بضرورة تجنبه من قِبل الفئات الأكثر عرضة للخطر".