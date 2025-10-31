كشف الإعلامي أحمد عبد الباسط عن مفاجأة بشأن نادي الزمالك .

اجتماع الجمعية العمومية العادية

وكتب أحمد عبد الباسط عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"الزمالك يدعو لاجتماع الجمعية العمومية العادية 9 ديسمبر المقبل

ويأتي جدول أعمال الجمعية العمومية العادية، متضمناً مناقشة عدد من البنود المهمة، أبرزها:

التصديق على محضر الاجتماع السابق.

النظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعماله في السنة المالية المنتهية 2024/2025، وبرامج النشاط وخطة العمل للعام المالي الجديد 2025/2026".

وأكمل:"استعراض تقرير مراقب الحسابات واعتماد الميزانية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية، ومشروع الموازنة الجديدة.

تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافأته.

اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن رواتب ومكافآت المدير التنفيذي والمدير المالي.

النظر في الاقتراحات المقدمة من مجلس الإدارة والأعضاء إلى اللواء المدير التنفيذي في الموعد القانوني من تاريخ الإعلان ولمدة عشرة أيام".

وتابع:"كما سيتم النظر في إسقاط العضوية العاملة لبعض الأعضاء، وفقًا للائحة النظام الأساسي للنادي، وهم:

العضو تامر أحمد عبد الحميد محمد (عضوية رقم 29521).

العضوة هدير إبراهيم حسين (عضوية رقم 98175).

والعضوان التابعان لهما: سلوى محمود يوسف ومازن وائل.

إضافةً إلى اعتماد اللوائح الخاصة بنشاطات النادي المختلفة مثل:

الفريق الأول لكرة القدم، وقطاع الناشئين، والنشاط الرياضي، وشئون الاشتراكات والعضوية، وشئون العاملين.

والموافقة على إنشاء فرع جديد للنادي بمدينة أسيوط الجديدة".

الزمالك يترقب موقف ثنائي الفريق قبل السوبر المصري:

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك استعداداته لخوض منافسات بطولة السوبر المصري، المقرر إقامتها في دولة الإمارات خلال شهر نوفمبر المقبل، وسط حالة من القلق داخل الجهاز الفني بسبب الإصابات التي ضربت صفوف الفريق مؤخرًا.

وتعرض الثنائي أحمد شريف وآدم كايد للإصابة خلال الفترة الماضية، ما تسبب في غيابهما عن مواجهة البنك الأهلي الأخيرة في الدوري الممتاز.

وكشفت مصادر داخل النادي أن موقف أحمد شريف من المشاركة في السوبر لم يُحسم بشكل نهائي بعد، إلا أن المؤشرات تُشير إلى اقترابه من العودة، مع اقتراب انتهاء برنامجه التأهيلي للتعافي من إصابة شد في العضلة الضامة، على أن يتم تحديد موقفه النهائي خلال الساعات القليلة المقبلة.

في المقابل، تتضاءل فرص آدم كايد في اللحاق ببطولة السوبر، نظرًا لاستمرار معاناته من إصابة في عضلة السمانة، والتي يخضع على إثرها لبرنامج علاجي وتأهيلي مكثف، تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق.

ويستعد الزمالك لمواجهة بيراميدز في نصف نهائي كأس السوبر المصري، المقرر إقامته يوم الخميس 6 نوفمبر المقبل، على استاد آل نهيان في العاصمة الإماراتية أبوظبي.