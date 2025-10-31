قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأوضاع في الفاشر تزداد سوءا.. واستهداف مباشر للمدنيين والمستشفيات
اهتمام إعلامي عالمي بافتتاح المتحف المصري الكبير كأكبر حدث تاريخي منتظر
تزامناً مع ختام مولده.. الآلاف يؤدون صلاة الجمعة بمسجد الدسوقي | صور
منع الإنجاب حرام شرعا.. أزهري يهاجم تصريحات الفنان عباس أبو الحسن
القادة والزعماء يتوافدون..أحمد موسى: العالم كله عنده حدث واحد اسمه المتحف المصري الكبير
ليلة الحدث العالمي.. أحمد موسى من أمام المتحف الكبير: كلنا فخورين بمصر
روسيا والأردن تلغيان متطلبات تأشيرة السفر بينهما اعتبارا من 13 ديسمبر المقبل
طلاب إعلام الأهلية بالإسكندرية يطلقون 3 مبادرات توعوية
كيفية التأمين على العمالة غير المنتظمة 2025.. المستندات المطلوبة
أحمد جابر: المتحف المصري الكبير فخر للأمة ورسالة من الرئيس السيسي تؤكد عظمة مصر
الأقدم والأحداث.. تعرف على محتويات المتحف المصري بالتحرير والمتحف الكبير
تعرف على الاستعدادات النهائية لافتتاح المتحف المصري الكبير
رياضة

عمرو فهمي: نسعى لحصد أكبر عدد من الميداليات في بطولة مصر الدولية لتنس الطاولة

عمرو فهمي
عمرو فهمي
القسم الرياضي

أكد عمرو فهمي عضو مجلس إدارة اتحاد تنس الطاولة ومدير بطولة مصر الدولية للناشئين والناشئات، أن الاتحاد الدولي لتنس الطاولة أشاد بتنظيم البطولة في مصر والمقامة في الفترة من 29 أكتوبر حتى 1 نوفمبر بمجمع صالات ستاد القاهرة الدولي.


و قال عمرو فهمي في تصريحات على هامش البطولة: "بطولة مصر الدولية لتنس الطاولة تقام سنويا في مصر وهذا يعكس ثقة الاتحاد الدولي في مصر وفي تنظيمها".

وأضاف: "هناك 150 لاعب ولاعبة في البطولة ومصر تشارك بـ84 لاعبا".

وعن مستوى المنتخب المصري المشارك في البطولة قال: "مصر رائدة في تنس الطاولة عربيا وإفريقيا، وهدفنا حصد أكبر عدد من الميداليات في البطولة بكافة المراحل السنية".

وواصل: "حصلنا على إشادة من الاتحاد الدولي بالتنظيم المصري للبطولة والتجهيزات التي تتم على أعلى مستوى".

وكشف عمرو فهمي عن استضافة مصر لعدد من الأحداث القادمة في تنس الطاولة قائلا "سندخل معسكرا من 10 إلى 14 نوفمبر في بطولة إفريقيا وأسيا "معسكر مشترك لتنس الطاولة البارالمبي"، في صالة حسن مصطفى ومن 15 إلى 18 من الشهر ذاته، سيكون هناك بطولة مصر الدولية البارالمبية ومن 20 إلى 23 هناك بطولة إفريقيا المؤهلة لبطولة العالم والتي ستقام في صالة حسن مصطفى وهذا يعكس ثقة الاتحاد الدولي في مصر وتنظيمها لتلك البطولات المميزة".

واختتم: "سيكون هناك تنظيم لجولة سياحية في المتحف المصري الكبير للوفود القادمة للمشاركة في تلك البطولات التي تنظمها مصر".

تنس الطاولة اتحاد تنس الطاولة منتخب تنس الطاولة بطولة مصر الدولية للتنس مصر الدولية للتنس

