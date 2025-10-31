عمرو فهمي: نسعى لحصد أكبر عدد من الميداليات في بطولة مصر الدولية لتنس الطاولة

أكد عمرو فهمي عضو مجلس إدارة اتحاد تنس الطاولة ومدير بطولة مصر الدولية للناشئين والناشئات، أن الاتحاد الدولي لتنس الطاولة أشاد بتنظيم البطولة في مصر والمقامة في الفترة من 29 أكتوبر حتى 1 نوفمبر بمجمع صالات ستاد القاهرة الدولي.



و قال عمرو فهمي في تصريحات على هامش البطولة: "بطولة مصر الدولية لتنس الطاولة تقام سنويا في مصر وهذا يعكس ثقة الاتحاد الدولي في مصر وفي تنظيمها".

وأضاف: "هناك 150 لاعب ولاعبة في البطولة ومصر تشارك بـ84 لاعبا".

وعن مستوى المنتخب المصري المشارك في البطولة قال: "مصر رائدة في تنس الطاولة عربيا وإفريقيا، وهدفنا حصد أكبر عدد من الميداليات في البطولة بكافة المراحل السنية".

وواصل: "حصلنا على إشادة من الاتحاد الدولي بالتنظيم المصري للبطولة والتجهيزات التي تتم على أعلى مستوى".

وكشف عمرو فهمي عن استضافة مصر لعدد من الأحداث القادمة في تنس الطاولة قائلا "سندخل معسكرا من 10 إلى 14 نوفمبر في بطولة إفريقيا وأسيا "معسكر مشترك لتنس الطاولة البارالمبي"، في صالة حسن مصطفى ومن 15 إلى 18 من الشهر ذاته، سيكون هناك بطولة مصر الدولية البارالمبية ومن 20 إلى 23 هناك بطولة إفريقيا المؤهلة لبطولة العالم والتي ستقام في صالة حسن مصطفى وهذا يعكس ثقة الاتحاد الدولي في مصر وتنظيمها لتلك البطولات المميزة".

واختتم: "سيكون هناك تنظيم لجولة سياحية في المتحف المصري الكبير للوفود القادمة للمشاركة في تلك البطولات التي تنظمها مصر".