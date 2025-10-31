قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
القادة والزعماء يتوافدون..أحمد موسى: العالم كله عنده حدث واحد اسمه المتحف المصري الكبير
ليلة الحدث العالمي.. أحمد موسى من أمام المتحف الكبير: كلنا فخورين بمصر
روسيا والأردن تلغيان متطلبات تأشيرة السفر بينهما اعتبارا من 13 ديسمبر المقبل
طلاب إعلام الأهلية بالإسكندرية يطلقون 3 مبادرات توعوية
كيفية التأمين على العمالة غير المنتظمة 2025.. المستندات المطلوبة
أحمد جابر: المتحف المصري الكبير فخر للأمة ورسالة من الرئيس السيسي تؤكد عظمة مصر
الأقدم والأحداث.. تعرف على محتويات المتحف المصري بالتحرير والمتحف الكبير
تعرف على الاستعدادات النهائية لافتتاح المتحف المصري الكبير
أول تعليق من مبابي بعد تسلمه جائزة الحذاء الذهبي
رئيس الأركان يعود إلى مصر بعد انتهاء زيارته الرسمية للسعودية
تحويلات مرورية بعدة محاور استعدادا لافتتاح المتحف المصرى الكبير.. تعرف عليها
أحمد موسى: افتتاح المتحف المصري الكبير أهم حدث بالقرن الـ 21
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

أول تعليق من مبابي بعد تسلمه جائزة الحذاء الذهبي

كيليان مبابي نجم ريال مدريد
كيليان مبابي نجم ريال مدريد

أعرب النجم الفرنسي كيليان مبابي، لاعب ريال مدريد، عن سعادته بفوز بجائزة الحذاء الذهبي، كأفضل هداف في أوروبا الموسم الماضي (2024-2025).

وقال مبابي عقب تسلمه الجائزة في المقصورة الرئاسية بملعب سانتياجو برنابيو: “شكرا لكم جميعًا، لزملائي في الفريق، الذين ساعدوني على تحقيق هذ، وأيضًا لكل من يعمل هنا”.

وأضاف: “هذه الجائزة تعني الكثير بالنسبة لي، أنا سعيد جدًا وأريد مواصلة صنع التاريخ، لقد سجلت 31 هدفًا، وهذ العام بدأت بشكل جيد للغاية، لذا  بالطبع أريد الفوز بها مرة أخرى في العام المقبل”.

مبابي يتفوق على جيوكيريس وصلاح


وتفوق الفرنسي على جيوكيريس لاعب سبورتنج لشبونة السابق وآرسنال الحالي، والنجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، بعد تسجيله 31 هدفًا في الدوري الإسباني الموسم الماضي.

وتمنح الجائزة بناء على الأهداف في الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا، وليس في الكؤوس أو المسابقات القارية.

مبابي ريال مدريد الحذاء الذهبي محمد صلاح

