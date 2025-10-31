أول تعليق من مبابي بعد تسلمه جائزة الحذاء الذهبي

أعرب النجم الفرنسي كيليان مبابي، لاعب ريال مدريد، عن سعادته بفوز بجائزة الحذاء الذهبي، كأفضل هداف في أوروبا الموسم الماضي (2024-2025).

وقال مبابي عقب تسلمه الجائزة في المقصورة الرئاسية بملعب سانتياجو برنابيو: “شكرا لكم جميعًا، لزملائي في الفريق، الذين ساعدوني على تحقيق هذ، وأيضًا لكل من يعمل هنا”.

وأضاف: “هذه الجائزة تعني الكثير بالنسبة لي، أنا سعيد جدًا وأريد مواصلة صنع التاريخ، لقد سجلت 31 هدفًا، وهذ العام بدأت بشكل جيد للغاية، لذا بالطبع أريد الفوز بها مرة أخرى في العام المقبل”.

مبابي يتفوق على جيوكيريس وصلاح



وتفوق الفرنسي على جيوكيريس لاعب سبورتنج لشبونة السابق وآرسنال الحالي، والنجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، بعد تسجيله 31 هدفًا في الدوري الإسباني الموسم الماضي.

وتمنح الجائزة بناء على الأهداف في الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا، وليس في الكؤوس أو المسابقات القارية.