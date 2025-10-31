إصابة آدم كايد تمنعه من اللحاق ببطولة السوبر المحلي

كشف مصدر بنادي الزمالك عن صعوبة لحاق الفلسطيني آدم كايد لاعب الفريق الأول لكرة القدم ببطولة السوبر المحلي المقبلة المقرر لها في الإمارات.

وأوضح المصدر أن اللاعب يعاني من إصابة قوية في عضلة السمانة ولا يزال يخضع للمرحلة الثانية من البرنامج التأهيلي الموضوع له من قبل الجهاز الطبي .

ويستأنف اليوم الجمعة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته في السادسة مساءً على إستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة طلائع الجيش المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وأكد مصدر بنادي الزمالك أن مجلس الإدارة سيتقدم بشكوى لكل من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة المهندس خالد عبد العزيز والهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجي، وتأتي هذه الشكوى ضد ما جاء في مجلة الأهلي ، ونشر صورة للأحداث المصاحبة للسوبر المصري السابق الذي أقيم في الإمارات.

وسيؤكد الزمالك في شكواه أن هذا التصرف تعبير عن عدم إدراكهم لأهمية عدم إثارة الفتنة بين جماهير الزمالك والأهلي، والقضاء على كل المحاولات التي يبذلها العقلاء لنبذ التعصب بين جماهير الناديين، ولكن ما ورد في مجلة الأهلي اليوم أمر مسيء جدًا وبعيد عن المهنية، وقواعد العمل والمعايير الإعلامية المتفق عليها.

ولن يصمت نادي الزمالك أمام هذه التجاوزات ويطالب بردع ومعاقبة كل من تسبب في هذا الأمر.

وقام مجلس إدارة نادي الزمالك بصرف دفعة من مستحقات الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم المتأخرة خلال الساعات القليلة الماضية.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك صرف دفعة من مستحقات لاعبي الفريق الأول المتأخرة، لتحفيز اللاعبين قبل المباريات المقبلة والسوبر المحلي.

جدير بالذكر أن مجلس إدارة الزمالك وعد اللاعبين بصرف دفعة من المستحقات قبل بطولة السوبر المحلي، والتزم مسؤولو النادي بوعدهم للاعبين.