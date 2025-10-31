رئيس الدولي للسلاح: المتحف المصري الكبير يجسد هوية مصر الخالدة

أعرب عبد المنعم الحسيني، رئيس الاتحاد الدولي للسلاح، عن فخره واعتزازه باقتراب موعد افتتاح المتحف المصري الكبير، مؤكدًا أن هذا الحدث التاريخي يمثل رسالة حضارية من مصر إلى العالم تعكس عظمة تاريخها وقدرتها على صناعة المستقبل بثقة واقتدار.

وقال عبد المنعم الحسيني “افتتاح المتحف المصري الكبير هو لحظة فارقة في مسيرة الوطن، ومصدر فخر لكل مصري، فهو ليس مجرد صرح أثري، بل رمز لهوية مصر المتجددة التي تجمع بين عبق الماضي وإبداع الحاضر”، مشيرًا إلى أن ما يقدمه المتحف من تجربة إنسانية وثقافية استثنائية سيجعل منه قبلة للسائحين والباحثين عن الجمال والإلهام من كل أنحاء العالم.

وأوضح الحسيني أن هذه المناسبة لا تهم المصريين وحدهم، بل تلامس وجدان كل من يؤمن بقيمة التاريخ والإنسانية، مؤكدًا أن المتحف الجديد سيكون بوابة تجمع العالم تحت سقف الحضارة المصرية العريقة.

واختتم الحسيني تصريحاته برسالة نشرها عبر صفحاته الرسمية، دعا فيها شعوب العالم لزيارة مصر بجميع اللغات، قائلًا بعدة لغات:

“أدعوكُم لزيارة أرض الحضارة.. بلدي مصر”، مؤكدًا أن مصر كانت وستظل مهد التاريخ ووجهة الإبداع، وأن افتتاح المتحف المصري الكبير يمثل دعوة مفتوحة للعالم لاكتشاف سحرها المتجدد وعمقها الإنساني والحضاري.