قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمد منير يفتتح كأس العرب في قطر.. ديسمبر المقبل
الولايات المتحدة تضغط لاعتماد خطة ترامب بشأن غزة كمرجع في القانون الدولي
ربنا هينزل العدالة | رسالة نارية من عمرو أديب للاعبي الزمالك في نهائي الكأس
والد محمد رمضان الأحدث .. الحزن يخيم على الوسط الفني بـ 3 وفيات في 3 أيام
ترتيب هدافي الدوري السعودي بعد ثنائية سالم الدوسري أمام النجمة
ياسمينا العبد تشارك صورة مع شريهان .. وتوجه لها رسالة
تشكيل الزمالك المتوقع أمام الأهلي على لقب كأس السوبر بالإمارات
حسد أم قَدَر | ماذا حدث لـ إسماعيل الليثي؟ حكاية حفلة قلبت بغَمّ
علي الدين هلال يرد على دعوات حذف العربية من جمهورية مصر .. فيديو
الأزهر: مرتكبو تفجير مسجد بالعاصمة الإندونيسية تجردوا من كل تعاليم الدين والقيم الإنسانية
وفاة جيمس واتسون .. مكتشف بنية الحمض النووي وأحد أبرز علماء القرن العشرين
أوراق المشروعات وفيزا البنك.. مهندس يروي تفاصيل تعرضه للسرقة بالجيزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كييزا: التتويج بالدوري مع ليفربول أهم لحظة في مسيرتي.. وميسي الأفضل في التاريخ

الإيطالي فيدريكو كييزا
الإيطالي فيدريكو كييزا
إسلام مقلد

كشف النجم الإيطالي فيدريكو كييزا، جناح نادي ليفربول، عن سعادته الكبيرة بتجربته مع الفريق الإنجليزي، مؤكدًا أن الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز كان اللحظة الأهم في مسيرته الكروية حتى الآن، لما حمله من قيمة خاصة وتاريخية له شخصيًا وللنادي.

وقال كييزا في تصريحات لشبكة «سكاي سبورتس»: «تحقيق الدوري الإنجليزي مع ليفربول كان أمرًا مميزًا جدًا، لأنه أول لقب لي مع الفريق. لم أشارك كثيرًا في الموسم الماضي، لكن لحظة التتويج كانت لا تُنسى، وشعور الانتماء لهذا النادي العظيم لا يُوصف».

ترتيب محمد صلاح

وتحدث الجناح الإيطالي عن أبرز المنافسين الذين واجههم خلال مسيرته، قائلاً: «أفضل لاعب لعبت ضده هو ليونيل ميسي، فهو الأفضل في التاريخ بلا منازع. أما الجناح الأفضل حاليًا في رأيي فهو لامين يامال، يليه محمد صلاح ورافينيا، فالثلاثي يقدم أداءً مذهلًا في الوقت الراهن».

وأشاد كييزا بزميله الألماني فلوريان فيرتز، موضحًا: «فيرتز لاعب استثنائي من الناحية الفنية. لمسته للكرة وتحكمه بها رائعان، كما أنه يفكر بسرعة كبيرة داخل الملعب. يمتلك كل المقومات التي تجعله أحد أهم نجوم ليفربول في المستقبل».

اللعب ضد فرق جوارديولا

وتطرّق النجم الإيطالي إلى الحديث عن مواجهاته مع فرق بيب جوارديولا، قائلًا: «اللعب ضد فرق جوارديولا دائمًا ممتع للغاية، فهو يجعل المباريات مختلفة على المستوى التكتيكي، ويُجبرك على التفكير طوال الوقت. كل مواجهة أمامه تمثل اختبارًا ذهنيًا قبل أن تكون بدنيًا».

وختم كييزا حديثه بالدفاع عن زميله الهولندي فيرجيل فان دايك، الذي يتعرض أحيانًا لانتقادات من جماهير الفريق، قائلاً: «فان دايك قائد حقيقي داخل وخارج الملعب. إنه يضع لنفسه ولمن حوله معيارًا مرتفعًا جدًا من الأداء، لذلك عندما يقدم أداءً بدرجة 9 من 10، يُنتقد لأنه معتاد على الوصول إلى الكمال. وهذا ما يميزه عن أي مدافع آخر».

فيدريكو كييزا كييزا نادي ليفربول ليفربول الدوري الممتاز الدوري الإنجليزي الممتاز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إسماعيل الليثي

حقيقة وفاة إسماعيل الليثي | صفحة الفنان تكشف والتقرير الطبي يوضح

حادث الفنان إسماعيل الليثي

آخر مستجدات حادث الفنان إسماعيل الليثي.. صور

إسماعيل الليثي

قلبه توقف وكسر بالجمجمة.. صديق إسماعيل الليثي يعلن مفاجأة عن حالته الصحية

الفنان اسماعيل الليثي

مصدر مقرب لـ إسماعيل الليثي يكشف تطورات حالته الصحية | خاص

إسماعيل الليثي

أسبوعان تحت الملاحظة وأجهزة تنفس | أستاذ مخ وأعصاب يعلق على تطورات حالة إسماعيل الليثي

التقرير الطبي للمطرب اسماعيل الليثي

ننشر التقرير الطبي للفنان إسماعيل الليثي بعد إصابته في حادث مروري بصحراوي المنيا.. صور

الزمالك

أبرز غيابات الزمالك عن مواجهة الأهلي في نهائي السوبر

تشييع جثامين شقيقين ونجل عمهم وزوجته ضحايا حادث تصادم سيارتين

تشييع جثامين ضحايا حادث تصادم سيارة إسماعيل الليثي في أسيوط.. صور

ترشيحاتنا

كارولين ليفيت والرئيس ترامب

على سبيل المزاح.. رئيس الوزراء المجري يطلب من ترامب السماح لـ كارولين ليفيت بالعمل لديه

السفيرة ال

تقرير: الحرس الثوري الإيراني يستهدف السفيرة الإسرائيلية.. السلطات المكسيكية تحبط المؤامرة

الصليب الأحمر

الجهاد الإسلامي يسلم جثمان مختطف إلى الصليب الأحمر

بالصور

والد محمد رمضان الأحدث .. الحزن يخيم على الوسط الفني بـ 3 وفيات في 3 أيام

محمد رمضان يحمل نعش والده
محمد رمضان يحمل نعش والده
محمد رمضان يحمل نعش والده

أسهل طريقة لبسبوسة القشطة الهشة واللذيذة

طريقة عمل بسبوسة القشطة
طريقة عمل بسبوسة القشطة
طريقة عمل بسبوسة القشطة

3 فوائد مذهلة للبطاطا تعزز صحتك.. كنز غذائي مذهل

فوائد صحية للبطاطا
فوائد صحية للبطاطا
فوائد صحية للبطاطا

ألغاز ممتعة لأطفالك تعرفهم إلى غرائب الحيوان.. من عمر 9 أعوام

ألغاز ممتعة للتعرّف إلى أغرب حقائق الحيوان
ألغاز ممتعة للتعرّف إلى أغرب حقائق الحيوان
ألغاز ممتعة للتعرّف إلى أغرب حقائق الحيوان

فيديو

استغاثة شيماء سعيد لزوجها

جوزي إسماعيل الليثي بيموت .. استغاثة شيماء سعيد تقلب السوشيال ميديا

ايمان عبد اللطيف

3 بدائل أمام سكان الإيجار القديم | تفاصيل هامة

حقيقة واقعة الحرم المكي

انتهاء ازمة المعتمر .. الخارجية توضح تفاصيل واقعة المصري في الحرم المكي

تحديز من عاصفه شمسيه

تحذير من صاعقة الشمس.. عاصفة جيومغناطيسية G3 تضرب الأرض خلال ساعات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب : حين تصبح التكنولوجيا مرآة لتقدم الأمم : أين يقف العرب اليوم؟

المزيد