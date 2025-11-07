كييزا: التتويج بالدوري مع ليفربول أهم لحظة في مسيرتي.. وميسي الأفضل في التاريخ

كشف النجم الإيطالي فيدريكو كييزا، جناح نادي ليفربول، عن سعادته الكبيرة بتجربته مع الفريق الإنجليزي، مؤكدًا أن الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز كان اللحظة الأهم في مسيرته الكروية حتى الآن، لما حمله من قيمة خاصة وتاريخية له شخصيًا وللنادي.

وقال كييزا في تصريحات لشبكة «سكاي سبورتس»: «تحقيق الدوري الإنجليزي مع ليفربول كان أمرًا مميزًا جدًا، لأنه أول لقب لي مع الفريق. لم أشارك كثيرًا في الموسم الماضي، لكن لحظة التتويج كانت لا تُنسى، وشعور الانتماء لهذا النادي العظيم لا يُوصف».

ترتيب محمد صلاح

وتحدث الجناح الإيطالي عن أبرز المنافسين الذين واجههم خلال مسيرته، قائلاً: «أفضل لاعب لعبت ضده هو ليونيل ميسي، فهو الأفضل في التاريخ بلا منازع. أما الجناح الأفضل حاليًا في رأيي فهو لامين يامال، يليه محمد صلاح ورافينيا، فالثلاثي يقدم أداءً مذهلًا في الوقت الراهن».

وأشاد كييزا بزميله الألماني فلوريان فيرتز، موضحًا: «فيرتز لاعب استثنائي من الناحية الفنية. لمسته للكرة وتحكمه بها رائعان، كما أنه يفكر بسرعة كبيرة داخل الملعب. يمتلك كل المقومات التي تجعله أحد أهم نجوم ليفربول في المستقبل».

اللعب ضد فرق جوارديولا

وتطرّق النجم الإيطالي إلى الحديث عن مواجهاته مع فرق بيب جوارديولا، قائلًا: «اللعب ضد فرق جوارديولا دائمًا ممتع للغاية، فهو يجعل المباريات مختلفة على المستوى التكتيكي، ويُجبرك على التفكير طوال الوقت. كل مواجهة أمامه تمثل اختبارًا ذهنيًا قبل أن تكون بدنيًا».

وختم كييزا حديثه بالدفاع عن زميله الهولندي فيرجيل فان دايك، الذي يتعرض أحيانًا لانتقادات من جماهير الفريق، قائلاً: «فان دايك قائد حقيقي داخل وخارج الملعب. إنه يضع لنفسه ولمن حوله معيارًا مرتفعًا جدًا من الأداء، لذلك عندما يقدم أداءً بدرجة 9 من 10، يُنتقد لأنه معتاد على الوصول إلى الكمال. وهذا ما يميزه عن أي مدافع آخر».