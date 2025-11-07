آرني سلوت: لست متفاجئ بعد انتفاضة ليفربول

أكد الهولندي آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، اليوم الجمعة، إن مواجهة مانشستر سيتي تحديًا صعبًا، مشيرًا إلى أنه لم يُفاجأ بعودة فريقه إلى مستواه المعهود بالفوز في آخر مباراتين.



وكان فريق ليفربول في أسوأ حالاته عندما خسر ستًا من أصل سبع مباريات في جميع المسابقات قبل أن يفوز على أستون فيلا وريال مدريد، محافظًا على نظافة شباكه في المباراتين.



وقال سلوت ضاحكًا للصحفيين قبل مباراة الأحد أمام مانشستر سيتي ضمن منافسات البريميرليج: "ينصبّ تركيزنا الرئيسي على الثبات في الأداء حاليًا، كما تعلمون، خسرنا بعض المباريات، أكثر بكثير مما نخسره عادةً، كنا ثابتين في الأداء لكننا كنا نخسر باستمرار، لم تكن هذه هي الفكرة".



وأضاف: "لم أتفاجأ بسير المباراتين الأخيرتين، كان من المفيد أن الفريق الآخر قدّم ما توقعناه منه، في ثماني من أصل عشر مباريات لعبناها هذا الموسم، واجهنا أسلوب لعب مختلفًا، لكن لا يزال أمامنا الكثير من العمل لنقدم أداءً أفضل، هذا مفيد".



ويحتل مانشستر سيتي وصافة الترتيب برصيد 19 نقطة، فيما يتأخر ليفربول بنقطة واحدة في المركز الثالث، ويتأخر كلا الفريقين بفارق كبير عن أرسنال (25 نقطة)، لكن سلوت أوضح إن تركيزه الأول كان على مانشستر سيتي بقيادة بيب جوارديولا، وليس على جدول الدوري.



وتابع: "هذه هي المباريات التي يتطلع إليها الجميع، وإذا كنت جزءًا منها، فستتطلع إليها أيضًا، إنها دائمًا مباريات تستحق المشاهدة، لأن العديد من اللاعبين الرائعين يشاركون فيها، هذه الفرق، في تسع من عشر مرات، تُقدم لك ما تتوقعه، بالنسبة لي، مع بيب، هذا ١٠ من ١٠، ما يُعجبني في فرق بيب جوارديولا هو أنه في عشر من عشر مرات، تحصل على ما تتمناه، مباراة كرة قدم رائعة دون إضاعة للوقت، ودون أي أمور لا أحبها في كرة القدم".



وكان التغيير التكتيكي المتمثل في إبعاد فلوريان فيرتز من مركز صانع الألعاب وإشراك دومينيك سوبوسلاي في خط الوسط مُذهلاً، إذ نال الأخير إشادة لتعدد مهاراته بعد أن لعب في مراكز أخرى هذا الموسم؛ بسبب الإصابات.



وواصل: "كان دوم مُذهلاً لنا طوال الموسم، لكن هاتين المباراتين أظهرتا المزيد من قدرات الفريق ومن قدراته، لديه العديد من الصفات. أحدها عمله بدون الكرة، وهذا يُعجبني، كانت آخر مباراتين أعلى من مُستواه، فلوريان قادر على اللعب في أكثر من مركز، يستطيع اللعب على الجهة اليسرى، وهو ما فعله في أغلب الأوقات مع باير ليفركوزن عندما تولى تشابي ألونسو المسؤولية".



واختتم: "نرغب في أن يكون في منطقة الجزاء وحولها، في مركز الوسط، أو على اليسار أو اليمين قليلاً ليتمكن من خلق الفرص التي صنعها لنا، إيزاك سيتدرب اليوم لأول مرة بعد غياب 3 أسابيع بسبب إصابة في الفخذ بينما لن يعود جيريمي فريمبونج وأليسون بيكر إلا بعد فترة التوقف الدولي".