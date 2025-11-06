قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

اجتماع مرتقب بين محمد صلاح وحسام حسن قبل أمم إفريقيا لتجنب أزمة ليفربول

حسام حسن ومحمد صلاح
حسام حسن ومحمد صلاح
حمزة شعيب

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن تفاصيل جديدة تتعلق بمستقبل مشاركة النجم المصري محمد صلاح، جناح ليفربول، مع منتخب مصر خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، المقرر إقامتها في المغرب شهر ديسمبر المقبل.

ووفقًا لما نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية، من المنتظر أن يعقد محمد صلاح جلسة خاصة مع المدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن، خلال المعسكر المقبل للفراعنة الذي سيقام في دولة الإمارات العربية المتحدة هذا الشهر، وذلك لحسم موعد انضمامه الرسمي للمنتخب قبل انطلاق البطولة.

وأوضحت الصحيفة أن هذه الجلسة تهدف إلى تجنب أي صدام بين ليفربول والجهاز الفني للمنتخب المصري، في ظل تمسك كل طرف بموقفه، حيث يرغب حسام حسن في إشراك صلاح في المباراة الودية أمام نيجيريا يوم 14 ديسمبر، بينما يتمسك ليفربول بمشاركته في مباراة الفريق أمام برايتون يوم 13 ديسمبر في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان موقع This Is Anfield المقرب من ليفربول، قد أشار في وقت سابق إلى أن النادي يسعى للاستفادة من خدمات محمد صلاح حتى منتصف ديسمبر المقبل، قبل انضمامه لمعسكر منتخب مصر الأخير استعدادًا للبطولة، التي يستهلها الفراعنة بمواجهة زيمبابوي يوم 22 ديسمبر.

ويأمل ليفربول في مشاركة نجمه المصري في مباريات الفريق الثلاث الهامة أمام ليدز يونايتد (6 ديسمبر)، وإنتر ميلان الإيطالي (9 ديسمبر) في دوري أبطال أوروبا، وبرايتون (13 ديسمبر)، قبل مغادرته إلى معسكر المنتخب.

وتسمح لوائح الاتحاد الإفريقي باستدعاء اللاعبين المشاركين في البطولة بدءًا من 7 ديسمبر، وهو ما قد يحرم ليفربول من صلاح في بعض المباريات المهمة.

وأشار الموقع الإنجليزي إلى أن رغم تراجع مستوى محمد صلاح نسبيًا هذا الموسم، إلا أن غيابه سيشكل ضربة قوية للفريق في فترة حاسمة من الموسم تتزامن مع ازدحام جدول المباريات واحتفالات الأعياد.

محمد صلاح كأس الأمم الافريقية ليفربول حسام حسن

