ليفربول يحدد بديل محمد صلاح المحتمل في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة

بدأ نادي ليفربول الإنجليزي تحركاته المبكرة استعدادًا لسوق الانتقالات الصيفية المقبلة، من أجل تحديد بديل مستقبلي للنجم المصري محمد صلاح، الذي يواصل تألقه رغم تقدمه في العمر واقترابه من عامه الـ34.

يبلغ محمد صلاح حاليًا 33 عامًا، ويستعد لموسم مزدحم بالبطولات، سواء مع نادي ليفربول أو منتخب مصر، حيث ينتظره مشاركات دولية كبرى إلى جانب ضغط المباريات في الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

ويمتد عقد النجم المصري مع الريدز حتى عام 2027، إلا أن مستقبله لا يزال مفتوحًا، في ظل اهتمام متزايد من الأندية السعودية الكبرى التي تستعد لتقديم عروض مغرية لضمه خلال الصيف المقبل.

بحسب ما ذكره موقع Anfield Watch، فإن إدارة ليفربول بدأت بالفعل دراسة عدة خيارات هجومية تحسبًا لرحيل صلاح، حيث يأتي على رأس القائمة:

أنطوان سيمينو (نادي بورنموث)

مايكل أوليس (نادي بايرن ميونخ)

ويعد الثنائي من أبرز الأسماء المرشحة لشغل مركز الجناح الأيمن، بالنظر إلى السرعة والمهارة والقدرة على المراوغة التي يتمتعان بها.

كما أضاف التقرير أن جارود بوين، نجم وست هام يونايتد، يُعتبر أبرز المرشحين لتعويض صلاح، بعد أن جذب أنظار ليفربول منذ عدة مواسم بأدائه المميز في الدوري الإنجليزي الممتاز.

بوين، البالغ من العمر 28 عامًا، يمتلك عقدًا مع وست هام حتى عام 2030، ما يجعل ضمه صفقة مكلفة ماليًا، سواء من حيث قيمة الانتقال أو الراتب الأسبوعي.

ورغم ذلك، فإن اللاعب يعد أحد أفضل المساهمين بالأهداف والتمريرات الحاسمة في فريقه خلال المواسم الأخيرة.

ومن المتوقع أن يواجه ليفربول منافسة شرسة من عدة أندية إنجليزية وأوروبية، أبرزها توتنهام هوتسبير، مانشستر يونايتد، نيوكاسل يونايتد، وأتلتيكو مدريد، وجميعها تتابع بوين عن قرب تمهيدًا لضمه في صيف 2026.

ويبدو أن إدارة الريدز تخطط بعناية لمرحلة ما بعد محمد صلاح، لضمان استمرار الفعالية الهجومية للفريق، خصوصًا في ظل سعي النادي لاستعادة مكانته بين كبار أوروبا في المواسم المقبلة.