قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس أركان جيش الاحتلال: الطائرات المسيرة تهديد أمني متصاعد
إعلام إسرائيلي: ترامب اقترح استسلام عناصر حماس الموجودين في الأنفاق وتسليم أسلحتهم مقابل عفو إسرائيلي مشروط
سعيد الزغبي: فوز ممداني نقطة تحول في أمريكا وصدام محتمل مع ترامب
زهران ممداني.. عمدة نيويورك المسلم الملتحي .. عاش في القاهرة ويعاني "فوبيا الأماكن المغلقة"
مديرية الإسكان ببني سويف تنفي صحة إعلانات وهمية لتخصيص وحدات سكنية
محمد أبو العينين.. من دعم المعلم إلى تشريعات المستقبل تحت قبة البرلمان.. فيديو
أحلام تهنئ آمال ماهر على زواجها: مبروك حبيبتي بالرفاء والبنين
مياه الأقصر تعقد اجتماع اللجنة الاستثمارية لتحقيق أهداف الشركة
آخر موعد للتقديم في حج الجمعيات الأهلية 2026.. تعرف على الشروط الكاملة
وزير الخارجية يعرب عن تطلع مصر لتبادل الخبرات مع الجزائر
الرئيس السيسي ونظيره الجنوب إفريقي يبحثان تثبيت وقف إطلاق النار والمشاركة في مؤتمر إعادة الإعمار
موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في كأس السوبر المصري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ليفربول يحدد بديل محمد صلاح المحتمل في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة

محمد صلاح
محمد صلاح
حمزة شعيب

بدأ نادي ليفربول الإنجليزي تحركاته المبكرة استعدادًا لسوق الانتقالات الصيفية المقبلة، من أجل تحديد بديل مستقبلي للنجم المصري محمد صلاح، الذي يواصل تألقه رغم تقدمه في العمر واقترابه من عامه الـ34.

يبلغ محمد صلاح حاليًا 33 عامًا، ويستعد لموسم مزدحم بالبطولات، سواء مع نادي ليفربول أو منتخب مصر، حيث ينتظره مشاركات دولية كبرى إلى جانب ضغط المباريات في الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

ويمتد عقد النجم المصري مع الريدز حتى عام 2027، إلا أن مستقبله لا يزال مفتوحًا، في ظل اهتمام متزايد من الأندية السعودية الكبرى التي تستعد لتقديم عروض مغرية لضمه خلال الصيف المقبل.

بحسب ما ذكره موقع Anfield Watch، فإن إدارة ليفربول بدأت بالفعل دراسة عدة خيارات هجومية تحسبًا لرحيل صلاح، حيث يأتي على رأس القائمة:

  • أنطوان سيمينو (نادي بورنموث)
  • مايكل أوليس (نادي بايرن ميونخ)

ويعد الثنائي من أبرز الأسماء المرشحة لشغل مركز الجناح الأيمن، بالنظر إلى السرعة والمهارة والقدرة على المراوغة التي يتمتعان بها.

كما أضاف التقرير أن جارود بوين، نجم وست هام يونايتد، يُعتبر أبرز المرشحين لتعويض صلاح، بعد أن جذب أنظار ليفربول منذ عدة مواسم بأدائه المميز في الدوري الإنجليزي الممتاز.

بوين، البالغ من العمر 28 عامًا، يمتلك عقدًا مع وست هام حتى عام 2030، ما يجعل ضمه صفقة مكلفة ماليًا، سواء من حيث قيمة الانتقال أو الراتب الأسبوعي.
ورغم ذلك، فإن اللاعب يعد أحد أفضل المساهمين بالأهداف والتمريرات الحاسمة في فريقه خلال المواسم الأخيرة.

ومن المتوقع أن يواجه ليفربول منافسة شرسة من عدة أندية إنجليزية وأوروبية، أبرزها توتنهام هوتسبير، مانشستر يونايتد، نيوكاسل يونايتد، وأتلتيكو مدريد، وجميعها تتابع بوين عن قرب تمهيدًا لضمه في صيف 2026.

ويبدو أن إدارة الريدز تخطط بعناية لمرحلة ما بعد محمد صلاح، لضمان استمرار الفعالية الهجومية للفريق، خصوصًا في ظل سعي النادي لاستعادة مكانته بين كبار أوروبا في المواسم المقبلة.

محمد صلاح ليفربول الدوري الإنجليزي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء

الحكومة تصدر 9 قرارات جديدة اليوم .. تعرف عليها

المتهم

شك في سلوكها.. إحالة أوراق طالب أنهى حياة زوجته في الصباحية للمفتي

الذهب

هبوط مفاجئ في سعر الذهب.. تفاصيل

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 يخسر 600 جنيه.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب اليوم

قطع آثارية

370 قطعة أثرية وكسر في الصوامع الحديدية.. مفتش آثار يفضح المتهمين بسرقة متحف الحضارة.. خاص

ذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 5-11-2025

فيتور بيريرا

محمد صلاح عن تعيين الزمالك لمدرب مكابي تل أبيب: يجب عدم دخوله لمطار القاهرة | خاص

تحصين الماشيه

متحور جديد بين الماشية.. وتحرك عاجل من الزراعة للسيطرة عليه

ترشيحاتنا

تطعيم الأطفال والمراهقين ضد كوفيد

دراسة حديثة تسلط الضوء على فوائد تطعيم الأطفال والمراهقين ضد كوفيد

دراسة أمريكية: مضاد حيوي شائع قد يقلل من خطر الإصابة بالفصام

دراسة أمريكية: مضاد حيوي شائع قد يقلل من خطر الإصابة بالفصام

نزلات البرد

بدون أدوية .. علاجات منزلية لنزلات البرد

بالصور

لبناء العضلات والتخلص من السمنة.. 13 نصيحة لأكل صحي يوميًا

أهم 13 نصيحة للأكل الصحي اليومي..
أهم 13 نصيحة للأكل الصحي اليومي..
أهم 13 نصيحة للأكل الصحي اليومي..

إسرائيل تسحب السيارات الصينية من ضباط جيش الإحتلال.. القصة الكاملة ‏

السيارات الصينية
السيارات الصينية
السيارات الصينية

طريقة عمل قرص الجبن بالزيتون الصحية

طريقة عمل قرص الجبن بالزيتون.
طريقة عمل قرص الجبن بالزيتون.
طريقة عمل قرص الجبن بالزيتون.

‏تخفيضات جديدة.. أرخص 5 سيارات سيدان موديل 2026 في مصر

أرخص 5 سيارات سيدان
أرخص 5 سيارات سيدان
أرخص 5 سيارات سيدان

فيديو

امال ماهر

بعد أنباء زواجها.. آمال ماهر تطرح أحدث أغنياتها "خذلني"

بوستر اغنية "اتغيرتي ومشيتي"

عمر كمال يطرح أولى أغاني ألبومه الجديد "اتغيرتي ومشيتي".. فيديو

رئيس الأركان يلتقي نظيره الإسباني لبحث التعاون العسكري المشترك

رئيس الأركان يلتقي نظيره الإسباني لبحث التعاون العسكري المشترك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم الساقية… حين يخاطب التاريخ أبناءه بأدوات عصرهم

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: نفاق الذات

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

المزيد