إصابة 4 طلاب باختناق غاز في سكن خاص ببني سويف شرق النيل

أصيب 4 طلاب اليوم الأحد باختناق إثر تسرب غاز طبيعي داخل سكن خاص يقيمون به بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل، وجرى نقلهم بسيارات الإسعاف إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف بلاغًا يفيد بتعرض 4 طلاب جامعيين لاختناق إثر تسرب غاز طبيعي داخل سكن خاص، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة.



وبالانتقال والفحص تبين أن المصابون هم؛ باهر عاطف صبري 18 عامًا، طالب بكلية سياسة واقتصاد، يوسف عرفات الضبع 18 عامًا، طالب بكلية طب الأسنان، أحمد عمر علي 19عامًا، طالب بكلية علاج طبيعي، محمد الصباح محمد 19 عامًا، طالب بكلية علاج طبيعي، مصابون بضيق تنفس ودوار نتيجة إدعاء تسرب واستنشاق غاز، وجميعهم مقيمين بمحافظة سوهاج.