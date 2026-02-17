قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دعاء رؤية هلال شهر رمضان.. سنة نبوية مأثورة احرص عليها
قوات الاحتلال تشرع في هدم منشآت زراعية بـ عرب الجهالين شرقي القدس
ماكرون يصل إلى الهند في زيارة رسمية تركز على التعاون بمجالات الدفاع والذكاء الاصطناعي
سباليتي: لن نسمح لجالطة سراي بالفوز على يوفنتوس في اسطنبول
الوزراء في "تقديرات مستقبلية": زخم عالمي للعملات الرقمية ومصر تدرس إطلاق الجنيه الرقمي بحلول 2030
وزير التعليم يتابع تسليم الكتب بالمدارس..ويؤكد: سنتابع مستوى الطلاب في القراءة والكتابة
الجيش الباكستاني يعلن مقتل 11 جنديا في هجوم على نقطة تفتيش شمال غرب البلاد
روسيا تهاجم أوكرانيا بـ 29 صاروخا و396 مسيرة قبل محادثات جنيف
البانيه بـ 230.. قائمة أسعار الدواجن اليوم قبل رمضان
هلال رمضان 2026 وكسوف الشمس.. هل يجعل أول أيام رمضان الخميس؟
"ليلة بلا أهداف" تتحول إلى ملف ساخن في كاف.. لجنة الانضباط تعلن موعد حسم أزمة الأهلي والجيش الملكي
بشرى سارة لجماهير الأهلي بشأن زيزو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

النائب عاطف المغاوري يكشف لـ«صدى البلد» أسباب تقديمه مشروع قانون الإيجار القديم

حوار معتز الخصوصي مع النائب عاطف المغاوري - رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع
حوار معتز الخصوصي مع النائب عاطف المغاوري - رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع
معتز الخصوصي   -  
تصوير : أحمد بيسو

كشف النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، عن أسباب تقدمه بمشروع قانون الإيجار القديم، تمهيدا لتقديمه إلى مجلس النواب.

وأكد المغاوري، خلال حواره لـ"صدى البلد": “شاركت في 6 جلسات استماع التي عقدها مجلس النواب، وكانت هناك النسخة الأولى من مشروع قانون الإيجار القديم التي كان فيها 5 سنوات كفترة انتقالية، وشعوري بأن أضعف حلقة في العلاقة الإيجارية هو المستأجر، لأن المؤجر هو الذي يمتلك القرار النهائي، أما طالب الخدمة، وهو المستأجر، فهو الذي يخضع لشروط المستأجر”.

وقال: “كما أن الحديث عن أن قانون الإيجار القديم استثنائي كلام غير صحيح، ولكن بالعكس كنت أتمنى أن نقوم بفتح ملف قانون الإيجار القديم في مصر وفقا لقانون 4 لعام 1969 والذي بدأ تطبيقه في 30 يناير، حيث إننا منذ 30 عاما يحكمنا قانون نزع من السكن وجعل المواطن المصري مواطن رحال يتنقل من شقة إلى أخرى بمتعلقاته”.

وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب: “كما أن ذاكرة المكان هي جزء من هوية الإنسان، والإنسان المصرى فقد هذه الذاكرة لأنه أصبح متنقلا، وكان من المفترض أن نفتح ملف قانون الإيجار القديم، ففي عاصمة المال نيويورك نجح شاب في الثلاثينات ومن أصول هندية مسلمة لأن هناك جزءا رئيسيا في برنامجه وهو تجميد الإيجارات في نيويورك عاصمة المال”.

وتابع: “ما يحدث الآن من عدم تحديد حد أدنى لمدة الإيجار وعدم تحديد سقف أعلى للقيمة الإيجارية سواء في التجاري أو السكني أدى إلى رفع نسب التضخم، لأنه حينما يتم تأجير شقة بإيجار مرتفع ومحل بإيجار مرتفع، فإن مقدم الخدمة سيحمل التكلفة على الخدمة أو السلعة التي يتداولها، وفي النهاية المجتمع هو الذي يدفع الثمن”.

واستطرد: “ولذلك من عوامل التضخم ورفع الأسعار في مصر التي لا يرصدها أحد هي قانون الإيجارات القديمة، بالإضافة إلى حالة عدم الاستقرار، حيث إنه كان لا بد من مناقشة الإيجار السكني في مصر، لكن لكي تتم زيادة الأمر صعوبة في فكرة العلاقات الإيجارية في قانون الإيجار القديم التي كانت مستقرة وتحل نفسها بشكل زمني ووفقا لحكم المحكمة الدستورية العليا في عام 2002 والذي نص على امتداد العقد لمرة واحدة وللجيل الأول، بمعنى أنني لو لدي 7 أبناء أو 4 أبناء، إذا تم امتداد العقد يمتد لواحد منهم مرة واحدة وبشروط في السكني، وفي التجاري بحيث إنه لا يتم تغيير النشاط لأن في التجاري فإنني أتاجر ولدي خبرة، فابني تعلم مني وأخذ المهنة منى فلا أعاقبه، وعلى الأقل أمنح له مهلة في حياته بحيث يهيئ أحفاد المستأجر الأصلي لأن يستقروا في أماكن أخرى”.

واختتم: “ولذلك فلا بد من الرقابة على الأثر التشريعي للقانون، فحينما يتم إصدار قانون لا بد أن نعرف مدى تأثيره على المجتمع، فمن 1 سبتمبر عام 2025 وحتى الآن رصدنا وجود أزمات ومشاكل اجتماعية واقتصادية تفوق قدرة المواطن المصري على تحملها، وبالتالي فإن دور مجلس النواب أن يشرع ويراقب الأثر، لأننا لم نخترع الأثر التشريعي، كما أن الحكومة لجأت إلينا في عدة قوانين بعد إصدارها لإعادة النظر فيها، فعلى سبيل المثال قانون التصالح في مخالفات البناء لا يزال مطروح أن يعاد النظر فيه، بالإضافة إلى أزمة قانون الشهر العقاري”.

النائب عاطف المغاوري مشروع قانون الإيجار القديم مجلس النواب المستأجر الإيجار السكني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول يوم شهر رمضان

أول يوم شهر رمضان .. اعرف موعد أذان المغرب وساعات الصيام

400 جنيه منحة رمضان على بطاقات التموين

صرف منحة رمضان 400 جنيه على بطاقة التموين بدءًا من اليوم.. طريقة الحصول والفئات المستحقة

حالة الطقس في مصر

الطقس.. غطاء سحابي فوق بعض المحافظات وأمطار قادمة بعد ساعات

غدا أول صلاة تراويح

هل غدا أول صلاة تراويح في رمضان 2026؟.. الإفتاء تحسم خلال 18 ساعة

سعر الذهب اليوم

هبوط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء.. كم وصل الآن؟

مفتش أسلحة سابق يشبه حاملة الطائرات الأمريكية "أبراهام لينكولن"  ب "بطة جالسة تنتظر الغرق"

بطة تنتظر الغرق.. مفتش أسلحة يحذر من حاملة الطائرات الأمريكية أبراهام لينكولن

أسعار الدواجن

بكام كيلو البانيه؟.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء بالأسواق

حالة الطقس

الشتاء يعود.. حالة الطقس ودرجات الحرارة

ترشيحاتنا

الزمالك

حسن مصطفى يطالب برحيل نجم الزمالك.. تفاصيل

خوان جارسيا

خوان جارسيا ينتقد التحكيم بعد خسارة برشلونة أمام جيرونا في الليجا

ديمبيلي نجم باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان يبحث عن تصحيح المسار الأوروبي أمام موناكو في ملحق دوري الأبطال

بالصور

هل الوحدة أخطر من الزواج الفاشل؟ مقارنة صادمة يكشفها علم النفس

هل الوحدة أخطر من الزواج الفاشل؟ مقارنة صادمة يكشفها علم النفس
هل الوحدة أخطر من الزواج الفاشل؟ مقارنة صادمة يكشفها علم النفس
هل الوحدة أخطر من الزواج الفاشل؟ مقارنة صادمة يكشفها علم النفس

ماذا يحدث لجسمك عند تناول منقوع شراب اللوز؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول منقوع شراب اللوز؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول منقوع شراب اللوز؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول منقوع شراب اللوز؟

قبل رمضان بأيام.. طريقة عمل خيار مخلل مقرمش في البيت بطعم المحلات

قبل رمضان بأيام.. طريقة عمل خيار مخلل مقرمش في البيت بطعم المحلات
قبل رمضان بأيام.. طريقة عمل خيار مخلل مقرمش في البيت بطعم المحلات
قبل رمضان بأيام.. طريقة عمل خيار مخلل مقرمش في البيت بطعم المحلات

طريقة عمل البط بمذاق وطعم احترافي لعزومات رمضان

البط
البط
البط

فيديو

محمد هنيدي

خلافاته مع الفنانين وشائعة وفاته.. محمد هنيدي يكشف أسراره لأول مرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نسمات الخير

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: إن الله لا يصلح عمل المفسدين

المزيد