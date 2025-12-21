بدون التوجه للقسم.. تعرف على خطوات وأسعار استخراج فيش جنائي مستعجل 2025

يبحث عدد كبير من المواطنين عن خطوات استخراج صحيفة الحالة الجنائية «فيش جنائي» بدون التوجه الى قسم الشرطة والوقوف في طابور طويل، وهو ما استجابت له وزارة الداخلية، بإتاحة خدمة استخراج فيش وتشبيه مستعجل عبر موقعها الرسمي، لتسهيل الإجراءات على المواطنين وتوفير الوقت والجهد، دون الحاجة للتوجه إلى أقسام الشرطة، حيث تشهد الخدمة إقبالًا متزايدًا خاصة على الفيش المستعجل الذى يمكن الحصول عليه خلال 24 ساعة فقط.

نصائح مهمة خلال استخراج الفيش والتشبيه

ـ تأكد من إدخال عنوان دقيق لتجنب تأخير استلام الفيش.

ـ احتفظ برقم الطلب لمتابعة حالة التنفيذ عبر الموقع.

ـ الخدمة متاحة للأفراد فقط وليس للهيئات أو الشركات.

شروط استخراج فيش جنائي

ـ يتقدم المواطن بنفسه ولشخصه لإصدار صحيفة الحالة الجنائية من واقع بيانات بطاقة الرقم القومى.

ـ لا تسلم الصحيفة إلا للشخص المتقدم للخدمة شخصيا داخل جمهورية مصر العربية بعد التحقق من بطاقة الرقم القومى.

ـ سبق تسجيل البصمات العشرية لطالب إستخراج الصحيفة بقطاع الأحوال المدنية.

ـ سداد الرسوم المقررة للخدمة أولا حتى يتم تسجيل الطلب بنجاح واستلام الخدمة.

ـ أن يكون المتقدم للحصول على الصحيفة مقيماً بجمهورية مصر العربية، وبداخلها فقط عند التقدم للصحيفة واستلامها من هيئة البريد المصرى.

الأوراق المطلوبة لاستخراج فيش وتشبيه جنائي

ـ صورة شخصية حديثة بحجم 4×6.

ـ بطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارى.



ـ شهادة ميلاد للأشخاص دون سن 15.

ـ بطاقة إقامة للأجانب المقيمين فى مصر.



خطوات استخراج فيش وتشبيه مستعجل

ـ الدخول إلى موقع وزارة الداخلية المصرية من هنــــــــا.

ـ النقر على «دليل الخدمات».

ـ اختيار «الأدلة الجنائية».

ـ سوف يطلب منك تسجيل الدخول للموقع.

ـ قم بإنشاء حساب جديد فى حالة دخولك لأول مرة.

ـ اختار «صحيفة الحالة الجنائية المميكنة».

ـ استكمل البيانات المطلوبة.

ـ قم بالدفع الإلكترونى لسداد الرسوم المقررة للخدمة.

سعر الفيش الجنائى المستعجل 2025

ـ الفيش العادى تبلغ تكلفة استخراجه 75 جنيهًا، ويمكن للمواطنين استخراج فيش جنائى مستعجل برسوم من 100 إلى 150 جنيه.



ـ يوجه الفيش الجنائي لجهة واحدة، وتكون مدة صلاحيته 3 أشهر من تاريخ إصداره.

وقت استخراج صحيفة الحالة الجنائية

ـ يتم الانتهاء من إجراءات إصدار الصحيفة العادية خلال 72 ساعة، بينما يتم الانتهاء من الفيش المستعجل خلال 24 ساعة، من تاريخ قبول الطلب وتسليمها لمندوب البريد ليقوم بتسليمها للمواطن وفقاً للتعليمات المنظمة لإصدار صحيفة الحالة الجنائية.

طريقة سداد الرسوم المقررة للخدمة والاستلام

ـ يتم تسليم الصحيفة لمندوب البريد، ليقوم بتسليمها للمواطن وفقًا للتعليمات المنظمة لإصدار صحيفة الحالة الجنائية.

ـ رسوم التوصيل (اختياري) من 40 إلى 60 جنيهًا، تختلف حسب المحافظة.