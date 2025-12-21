قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية: ملتزمون بدعم الأمن والاستقرار في الصومال
وزير الخارجية يلتقي نظيره المالاوي
وزير الخارجية يؤكد رفض مصر أي تدخلات خارجية في ليبيا أو فرض حلول عليها
ضبط 18 تاجر سجائر جملة وقطاعي في حملة تموينية مكبرة بالغربية
تعزيز التعاون المصري الإكواتوري في المجالات الاقتصادية والتنموية والأمنية
شبورة مائية وأمطار.. حالة الطقس اليوم الأحد 21 ديسمبر |فيديو
تخفيضات حتى 20%.. مُتحدث الجيزة يكشف تفاصيل مهمة للمواطنين عن سوق اليوم الواحد |فيديو
إصابة 4 طلاب باختناق غاز في سكن خاص ببني سويف شرق النيل
أقصر نهار في 2025.. الانقلاب الشتوي يرسم ذروة الشتاء فلكيًا
معنديش قلب.. زينة تكشف عن أكثر شخصية كسرت قلبها
بدون التوجه للقسم.. تعرف على خطوات وأسعار استخراج فيش جنائي مستعجل 2025
اليوم.. امتحان تجريبي في مادة البرمجة لأولى ثانوي بـ9 محافظات
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
خدمات

بدون التوجه للقسم.. تعرف على خطوات وأسعار استخراج فيش جنائي مستعجل 2025

فيش جنائي
فيش جنائي
خالد يوسف

يبحث عدد كبير من المواطنين عن خطوات استخراج صحيفة الحالة الجنائية «فيش جنائي» بدون التوجه الى قسم الشرطة والوقوف في طابور طويل، وهو ما استجابت له وزارة الداخلية، بإتاحة خدمة استخراج فيش وتشبيه مستعجل عبر موقعها الرسمي، لتسهيل الإجراءات على المواطنين وتوفير الوقت والجهد، دون الحاجة للتوجه إلى أقسام الشرطة، حيث تشهد الخدمة إقبالًا متزايدًا خاصة على الفيش المستعجل الذى يمكن الحصول عليه خلال 24 ساعة فقط.

نصائح مهمة خلال استخراج الفيش والتشبيه

ـ تأكد من إدخال عنوان دقيق لتجنب تأخير استلام الفيش.

ـ احتفظ برقم الطلب لمتابعة حالة التنفيذ عبر الموقع.

ـ الخدمة متاحة للأفراد فقط وليس للهيئات أو الشركات.

شروط استخراج فيش جنائي

ـ يتقدم المواطن بنفسه ولشخصه لإصدار صحيفة الحالة الجنائية من واقع بيانات بطاقة الرقم القومى.

ـ لا تسلم الصحيفة إلا للشخص المتقدم للخدمة شخصيا داخل جمهورية مصر العربية بعد التحقق من بطاقة الرقم القومى.

ـ سبق تسجيل البصمات العشرية لطالب إستخراج الصحيفة بقطاع الأحوال المدنية.

ـ سداد الرسوم المقررة للخدمة أولا حتى يتم تسجيل الطلب بنجاح واستلام الخدمة.

ـ أن يكون المتقدم للحصول على الصحيفة مقيماً بجمهورية مصر العربية، وبداخلها فقط عند التقدم للصحيفة واستلامها من هيئة البريد المصرى.

الأوراق المطلوبة لاستخراج فيش وتشبيه جنائي

ـ صورة شخصية حديثة بحجم 4×6.

ـ بطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارى.


ـ شهادة ميلاد للأشخاص دون سن 15.

ـ بطاقة إقامة للأجانب المقيمين فى مصر.
 

خطوات استخراج فيش وتشبيه مستعجل

ـ الدخول إلى موقع وزارة الداخلية المصرية من هنــــــــا.
ـ النقر على «دليل الخدمات».

ـ اختيار «الأدلة الجنائية».
ـ سوف يطلب منك تسجيل الدخول للموقع.

ـ قم بإنشاء حساب جديد فى حالة دخولك لأول مرة.

ـ اختار «صحيفة الحالة الجنائية المميكنة».

ـ استكمل البيانات المطلوبة.

ـ قم بالدفع الإلكترونى لسداد الرسوم المقررة للخدمة.

سعر الفيش الجنائى المستعجل 2025

ـ الفيش العادى تبلغ تكلفة استخراجه 75 جنيهًا، ويمكن للمواطنين استخراج فيش جنائى مستعجل برسوم من 100 إلى 150 جنيه.


ـ يوجه الفيش الجنائي لجهة واحدة، وتكون مدة صلاحيته 3 أشهر من تاريخ إصداره.

وقت استخراج صحيفة الحالة الجنائية 

ـ يتم الانتهاء من إجراءات إصدار الصحيفة العادية خلال 72 ساعة، بينما يتم الانتهاء من الفيش المستعجل خلال 24 ساعة، من تاريخ قبول الطلب وتسليمها لمندوب البريد ليقوم بتسليمها للمواطن وفقاً للتعليمات المنظمة لإصدار صحيفة الحالة الجنائية.

طريقة سداد الرسوم المقررة للخدمة والاستلام

ـ يتم تسليم الصحيفة لمندوب البريد، ليقوم بتسليمها للمواطن وفقًا للتعليمات المنظمة لإصدار صحيفة الحالة الجنائية.

ـ رسوم التوصيل (اختياري) من 40 إلى 60 جنيهًا، تختلف حسب المحافظة.

فيش جنائي مستعجل استخراج فيش جنائي صحيفة الحالة الجنائية الفيش والتشبيه

رفع الحد الأدنى للمعاشات أبرزها.. 4 قرارات حكومية مرتقب تطبيقها مع أول أيام 2026

رفع الحد الأدنى للمعاشات أبرزها.. 4 قرارات حكومية مرتقب تطبيقها مع أول أيام 2026

أمطار

تحت الصفر .. تحذير رسمي من الأرصاد

كبدة البرنس

من خلاف عائلي إلى قضية رأي عام| تفاصيل إشعال شقيق ناصر البرنس النار في نفسه.. أصدقاء وشهود يكشفون

الشاب المختفي بسوهاج

لغز اختفاء «محمود تويوتا» بسوهاج مستمر.. والزوجة تناشد المحافظ ومدير الأمن: رجعولي جوزي

العرافة

اتنبأت بكورونا.. نبوءات صادمة للعرافة بابا فانجا لعام 2026

عداد الكهرباء

باق 10 أيام ..تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

سعر الذهب

سعر أقل عيار ذهب اليوم 21-12-2025

جانب من الحدث

قرار إنساني يغيّر حياة عاملات.. كيس كشري يشعل ضمير صاحب محل بسوهاج | تفاصيل

الغندور

الغندور يوجه رسالة لـ متابعيه عبر فيسبوك.. تفاصيل

ديانج

ديانج أم حمدان؟.. مهيب عبد الهادي يوجه سؤالا مثيرا إلى إدارة الأهلي

كيليان مبابي

إعلامي: كيليان مبابي أصبح أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف مع ريال مدريد

بالصور

طريقة عمل حلوة الهلال بالكاكاو

طريقة عمل حلوة الهلال بالكاكاو
طريقة عمل حلوة الهلال بالكاوكاو
طريقة عمل حلوة الهلال بالكاوكاو

طريقة عمل بودرة السحلب في المنزل

طريقة عمل بودرة السحلب في المنزل
طريقة عمل بودرة السحلب في المنزل
طريقة عمل بودرة السحلب في المنزل

قصير بشراشيب.. ملك أحمد زاهر تخطف الأنظار بإطلالة شتوية

ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يارب.. عام أكثر سعادة

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

