اليوم استطلاع الهلال.. موعد أول أيام شهر رجب 1447هـ صاحب ليلة الإسراء والمعراج

يعد شهر رجب من الأشهر العظيمة التي يترقبها المسلمون كل عام، لما له من فضائل عظيمة، إذ يكثر المسلم الطاعات لله سبحانه وتعالى اغتناما لبركة هذا الشهر الكريم المبارك، وقال الله في كتابه العزيز: «إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين»، ويحرص المسلمون على استقبال الشهور الهجرية بالدعاء، والصلوات بهدف التقرب إلى الله عز وجل وطلب ما تحمله نفوسهم من الأمنيات.

موعد استطلاع هلال شهر رجب

أعلنت دار الإفتاء المصرية، عن استطلاع هلال شهر رجب اليوم السبت 20 ديسمبر، وذلك في ظل اهتمام المواطنين بالمواعيد الفلكية للأشهر الهجرية واستعدادهم المبكر للمواسم الدينية المقبلة. ووفقًا للحسابات الفلكية الصادرة عن الجهات المختصة، تتضح ملامح خريطة الأشهر الهجرية القادمة، بما في ذلك توقيت دخول شهر رجب وبداية الشهر الفضيل، على أن يظل الإعلان الرسمي مرهونًا بنتائج الرؤية الشرعية التي تعلنها دار الإفتاء المصرية.

ووفقًا للبيان الفلكي، يولد هلال شهر رجب مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 3:45 فجرًا بتوقيت القاهرة يوم السبت 20 ديسمبر 2025، الموافق 29 من جمادى الآخرة 1447هـ، وهو يوم الرؤية الشرعية.

ويبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 14 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 10 دقائق بعد غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية)، وفي باقي محافظات مصر يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (8-14 دقيقة).

أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية، فيتراوح بقاء الهلال بين دقيقة واحدة و26 دقيقة، باستثناء أنقرة حيث يغرب الهلال مع غروب الشمس.

موعد شهر رجب 1447هـ فلكيًا والأيام البيض

أعلن المركز القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عن أن غرة شهر رجب 1447هـ فلكيًا ستكون غد الأحد 21 ديسمبر 2025، وذلك بعد اكتمال الحسابات الفلكية الخاصة برؤية الهلال.

الأيام البيض وهى الأيام الثلاثة: 13، 14، و15 من كل شهر هجرى، ويعتبر صيامها من السنن المستحبة، ويحرص كثيرون على اغتنام هذه الفرصة الروحانية قبل قدوم شهر رمضان، ويوافقوا يوم الجمعة 2 يناير 2026، والسبت 3 يناير، والأحد 4 يناير.

السنن والعبادات المستحبة في شهر رجب

يُعد شهر رجب من الأشهر الحُرم التي يُستحب فيها الإكثار من الطاعات والعبادات، ومن أبرزها:

الصيام

يُستحب صيام أيام الاثنين والخميس، وكذلك الأيام البيض (13 و14 و15)، اقتداءً بسنة النبي ﷺ في الأشهر الحرم.

الدعاء

يُستحب الإكثار من الدعاء وطلب البركة، لا سيما في أول ليلة من رجب وليالي الجمعة، ومن أشهر الأدعية:

«اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلّغنا رمضان».

الذكر والتوبة

الإكثار من الذكر والاستغفار والتوبة من السنن المؤكدة، لما للأشهر الحرم من مكانة عظيمة في تعظيم الأجر.

قراءة القرآن وصلة الرحم

يوصي العلماء بالإكثار من قراءة القرآن الكريم، وصلة الأرحام، والإحسان إلى الأقارب خلال شهر رجب.

أداء العمرة

يحرص عدد كبير من المسلمين على أداء العمرة في شهر رجب، دون تخصيص ليلة أو يوم بعينه، حيث لم يرد تخصيص ذلك في السنة.

ذكرى الإسراء والمعراج

توافق ذكرى الإسراء والمعراج يوم 27 رجب، ويُعد إحياؤها بالذكر والعبادة من الأمور المشروعة والمستحبة عند جمهور من الفقهاء.