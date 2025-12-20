قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تأييد حكم الإعدام لقاتل أولاده الأربعة في قليوب
18 يناير.. أولى جلسات محاكمة قاتـ.ل زوجته "عروس المنوفية"
تشكيل الجونة أمام بيراميدز في كأس عاصمة مصر
الزمالك ثانيا بقائمة أكثر الأندية العربية في قضايا ايقاف قيد
نفسي أساعد أهلي.. بطلة تتحدى الإعاقة بالعمل فى مصنع الغزل بالفيوم
رفع المكافأة لمبلغ ضخم.. إقامة أمم إفريقيا كل 4 سنوات بفرمان الكاف
على غرار أوروبا.. كاف يقرر إقامة بطولة جديدة| تفاصيل
أبو ريدة: تغييرات شاملة على منظومة المسابقات المحلية للكرة وأولوية لإعداد المنتخبات الوطنية
ضحايا مدنيون وقصف مستمر.. غزة تواجه كارثة إنسانية متفاقمة
الشتاء يطرق الأبواب.. الأرصاد تكشف موعد البداية وأبرز ملامح الطقس خلال الأشهر المقبلة
دعاء استقبال شهر رجب.. ردد هذه الأدعية المباركة
رفع قيمة الجائزة المالية لبطل كأس أمم إفريقيا.. تفاصيل
اليوم استطلاع الهلال.. موعد أول أيام شهر رجب 1447هـ صاحب ليلة الإسراء والمعراج

موعد أول أيام رجب
موعد أول أيام رجب
خالد يوسف

يعد شهر رجب من الأشهر العظيمة التي يترقبها المسلمون كل عام، لما له من فضائل عظيمة، إذ يكثر المسلم الطاعات لله سبحانه وتعالى اغتناما لبركة هذا الشهر الكريم المبارك، وقال الله في كتابه العزيز: «إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين»، ويحرص المسلمون على استقبال الشهور الهجرية بالدعاء، والصلوات بهدف التقرب إلى الله عز وجل وطلب ما تحمله نفوسهم من الأمنيات.

موعد استطلاع هلال شهر رجب

أعلنت دار الإفتاء المصرية، عن استطلاع هلال شهر رجب اليوم السبت 20 ديسمبر، وذلك في ظل اهتمام المواطنين بالمواعيد الفلكية للأشهر الهجرية واستعدادهم المبكر للمواسم الدينية المقبلة. ووفقًا للحسابات الفلكية الصادرة عن الجهات المختصة، تتضح ملامح خريطة الأشهر الهجرية القادمة، بما في ذلك توقيت دخول شهر رجب وبداية الشهر الفضيل، على أن يظل الإعلان الرسمي مرهونًا بنتائج الرؤية الشرعية التي تعلنها دار الإفتاء المصرية.

ووفقًا للبيان الفلكي، يولد هلال شهر رجب مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 3:45 فجرًا بتوقيت القاهرة يوم السبت 20 ديسمبر 2025، الموافق 29 من جمادى الآخرة 1447هـ، وهو يوم الرؤية الشرعية.

ويبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 14 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 10 دقائق بعد غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية)، وفي باقي محافظات مصر يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (8-14 دقيقة).

أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية، فيتراوح بقاء الهلال بين دقيقة واحدة و26 دقيقة، باستثناء أنقرة حيث يغرب الهلال مع غروب الشمس.

موعد شهر رجب 1447هـ فلكيًا والأيام البيض

أعلن المركز القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عن أن غرة شهر رجب 1447هـ فلكيًا ستكون غد الأحد 21 ديسمبر 2025، وذلك بعد اكتمال الحسابات الفلكية الخاصة برؤية الهلال.

الأيام البيض وهى الأيام الثلاثة: 13، 14، و15 من كل شهر هجرى، ويعتبر صيامها من السنن المستحبة، ويحرص كثيرون على اغتنام هذه الفرصة الروحانية قبل قدوم شهر رمضان، ويوافقوا يوم الجمعة 2 يناير 2026، والسبت 3 يناير، والأحد 4 يناير.

السنن والعبادات المستحبة في شهر رجب

يُعد شهر رجب من الأشهر الحُرم التي يُستحب فيها الإكثار من الطاعات والعبادات، ومن أبرزها:

الصيام

يُستحب صيام أيام الاثنين والخميس، وكذلك الأيام البيض (13 و14 و15)، اقتداءً بسنة النبي ﷺ في الأشهر الحرم.

الدعاء

يُستحب الإكثار من الدعاء وطلب البركة، لا سيما في أول ليلة من رجب وليالي الجمعة، ومن أشهر الأدعية:

«اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلّغنا رمضان».

الذكر والتوبة

الإكثار من الذكر والاستغفار والتوبة من السنن المؤكدة، لما للأشهر الحرم من مكانة عظيمة في تعظيم الأجر.

قراءة القرآن وصلة الرحم

يوصي العلماء بالإكثار من قراءة القرآن الكريم، وصلة الأرحام، والإحسان إلى الأقارب خلال شهر رجب.

أداء العمرة

يحرص عدد كبير من المسلمين على أداء العمرة في شهر رجب، دون تخصيص ليلة أو يوم بعينه، حيث لم يرد تخصيص ذلك في السنة.

ذكرى الإسراء والمعراج

توافق ذكرى الإسراء والمعراج يوم 27 رجب، ويُعد إحياؤها بالذكر والعبادة من الأمور المشروعة والمستحبة عند جمهور من الفقهاء.

