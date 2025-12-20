بـ 350 جنيها.. أسعار اللحوم اليوم السبت في منافذ الوطنية ووزارة الزراعة

تحظى أسعار اللحوم باهتمام واسع من المواطنين، باعتبارها من السلع الغذائية الرئيسية التي تحضر على المائدة المصرية بشكل منتظم، ويتابع المواطنون أسعار اللحوم البلدية والمجمدة داخل الأسواق، مع اختلافها حسب النوع ومكان البيع، وسط توافر المعروض في مختلف مراكز ومدن المحافظة، وشهدت أسعار اللحوم بنوعيها البلدي والمستورد ارتفاعا طفيفا في الأسواق الأسواق المحلية، وخاصة في منافذ البيع الخاصة بوزارة الزراعة ووطنية ومحلات الجزارة، في مستهل تعاملات اليوم السبت 20 ديسمبر 2025، وفقًا لآخر تحديث على بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار اللحوم اليوم السبت 20 ديسمبر 2025

ـ بلغ سعر كيلو اللحوم الكندوز الكبير نحو 390 جنيهًا.

ـ سجل سعر اللحم الكندوز إلى 397 جنيهات.

ـ سجل سعر اللحوم البتلو نحو 437 جنيهًا.

ـ يتراوح سعر الكبدة البلدي من 350 جنيهًا إلى 400 جنيه.

ـ أما سعر كيلو اللحم الجملي فيتراوح من 350 إلى 370 جنيهًا.

ـ بلغ سعر الكيلو المفروم البلدي ما بين 330 و460 جنيهًا.

ـ سجل سعر كيلو عِرق الفلتو نحو 420 جنيهًا.

ـ وصل سعر كيلو اللحوم الضأن إلى 430 جنيهًا.

أسعار اللحوم المفرومة اليوم

سجلتِ اللحوم المفرومة الأسعار التالية:

ـ مفروم دسم يصل إلى 330 جنيهًا.

ـ كفتة حاتي بسعر 320 جنيهًا.

ـ كفتة أرز بسعر 280 جنيهًا.

ـ سجق بلدي بسعر 320 جنيهًا.

ـ مفروم أحمر بسعر 355 جنيهًا.

ـ حواوشي جاهز بسعر 300 جنيه.

ـ طرب محشي بسعر 390 جنيهًا.

ـ برجر بسعر 300 جنيه.

أسعار اللحوم في منافذ لحوم وطنية

ـ وصل سعر الكيلو من اللحم البقري إلى 280 جنيهًا.

ـ سجل سعر اللحم وش فخدة نحو 300 جنيه.

ـ أما عن سعر الموزة فوصل إلى 295 جنيهًا.

ـ بلغ سعر عِرق الفلتو نحو 350 جنيهًا.

ـ بينما وصل سعر البفتيك والاستيك إلى 325 جنيهًا.

ـ كما تراوح سعر الكبدة الطازجة ما بين 300 و350 جنيهًا للكيلو.

أسعار اللحوم في منافذ وزارة الزراعة

ـ وصل سعر اللحوم كندوز إلى 350 جنيهًا.

ـ بلغ سعر كيلو السجق نحو 225 جنيهًا.

ـ وصل سعر اللحم المفروم إلى 230 جنيهًا.

ـ فيما سجل سعر الكبدة نحو 250 جنيهًا للكيلو.

ـ بلغ سعر اللحم الضأن نحو 350 جنيهًا.