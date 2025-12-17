انخفاض يصل إلى 51 جنيها في أسعار اللحوم الحمراء بأسواق المحافظات|تفاصيل

شهد قطاع الثروة الحيوانية وإنتاج اللحوم في مصر تطورا ملحوظا خلال السنوات الخمس الماضية، مدفوعا بحزمة من الإجراءات الحكومية الهادفة إلى تحسين السلالات، ودعم المربين، والحد من الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، بما يسهم في استقرار الأسواق وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وفي هذا الصدد، قال حسين عبدالرحمن ابوصدام الخبير الزراعي ونقيب عام الفلاحين أن الحكومة تبذل قصارى جهدها للوصول للاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء ومنع ارتفاع أسعارها

وأضاف نقيب الفلاحين- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن نسبة الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء ارتفعت في الخمس سنوات الأخيرة بنسبة 15% تقريباحيث كانت نسبة الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء عام 2020 بنحو 54% تقريبا ووصلت عام 2025 علي ال69% تقريبا

وأشار أبوصدام، إلى أن أهم الأسباب التي أدت لتقليص الفارق بين الانتاج والاستهلاك كان جهود الحكومة الكبيره في توفير سلالات من المواشي وتحسين السلالات المصرية بالتهجين مع السلالات العالميه وفيرة الانتاج في اللحوم والالبان مما ساهم في تحسين السلالات المحليه وزيادة الانتاج.

وتابع: "بالاضافه الي قروض مشروع البتلو بفائدة 5%والذي قلل ذبح صغار المواشي وادخل مربين جدد للقطاع، والرقابة الصارمة قلصت ظاهرة ذبح اناث المواشي الا للضرورة وساهم صندوق التأمين علي الماشية في تخفيف الاعباء علي المربين وجذب مستثمرين جدد للقطاع وتعويض المتضررين من المربين المؤمن علي مواشيهم حال مرض مواشيهم او نفوقها".

واختتم: "القوافل الزراعية الشامله التي تنتهجها وزارة الزراعة في الفترة الأخيرة بمصاحبة قوافل بيطريه ساعدت في منع انتشار الاوبه وتخفيف الاضرار واستقرار القطاع والوقوف علي مشاكل المربين علي الارض وزيادة التوعية والإرشاد بطرق التغذيه السليمه وطرق الوقايه من الامراض ومزايا السلالات الجديدة وكيفية زيادة دخل المربين و وزيادة انشاء مصانع الاعلاف وتدوير مخلفات المواشي لصناعة اسمده عضويه بما يضيف دخل للمربي ويحفزه للإستمرار في تربية المواشي".

وشهدت أسعار اللحوم الحمراء انخفاضا واضحا، وذلك بحسب أحدث نشرة صادرة عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، والتي ترصد بشكل يومي تحركات أسعار اللحوم في مختلف المحافظات ومحال الجزارة.

وفيما يلي تفاصيل متوسطات الأسعار ومعدلات التراجع:

أسعار اللحمة الضاني

- الضاني الصافي

متوسط السعر: 424 جنيها للكيلو

مقدار التراجع: 6 جنيهات

نطاق الأسعار: من 300 إلى 500 جنيه

- الضاني بالعظم

متوسط السعر: 396 جنيها للكيلو

مقدار التراجع: 31 جنيها

نطاق الأسعار: من 300 إلى 490 جنيها

أسعار اللحمة البتلو

- البتلو الصافي

متوسط السعر: 403 جنيهات للكيلو

مقدار التراجع: 24 جنيها

نطاق الأسعار: من 340 إلى 500 جنيه

- البتلو بالعظم

متوسط السعر: 378 جنيها للكيلو

مقدار التراجع: 51 جنيها

نطاق الأسعار: من 280 إلى 500 جنيه

أسعار اللحمة الكندوز

- كندوز كبير السن

متوسط السعر: 353 جنيها للكيلو

مقدار التراجع: 14 جنيها

نطاق الأسعار: من 250 إلى 400 جنيه

- كندوز متوسط السن

متوسط السعر: 393 جنيها للكيلو

مقدار التراجع: 20 جنيها

نطاق الأسعار: من 340 إلى 450 جنيها

- كندوز صغير السن

متوسط السعر: 398 جنيها للكيلو

مقدار التراجع: 4.5 جنيه

نطاق الأسعار: من 320 إلى 500 جنيه

والجدير بالذكر، أن يأتي هذا الانخفاض في إطار متابعة مستمرة للأسواق، وسط توقعات باستمرار حالة الاستقرار النسبي في أسعار اللحوم خلال الفترة المقبلة، تزامنا مع زيادة المعروض وجهود ضبط الأسواق.