الخطوات والأوراق المطلوبة.. أسعار استخراج فيش جنائي مستعجل 2025

استخراج فيش جنائى
استخراج فيش جنائى
خالد يوسف

تصدر الفيش الجنائي محركات البحث، بعدما أتاحت وزارة الداخلية المصرية خدمة استخراج فيش وتشبيه مستعجل عبر موقعها الرسمي، لتسهيل الإجراءات على المواطنين وتوفير الوقت والجهد، دون الحاجة للتوجه إلى أقسام الشرطة، حيث تشهد الخدمة إقبالًا متزايدًا خاصة على الفيش المستعجل الذى يمكن الحصول عليه خلال 24 ساعة فقط.

استخراج فيش وتشبيه

ترصد صدى البلد، أسعار استخراج الفيش والتشبيه 2025، وخطوات التقديم الإلكترونى عبر بوابة وزارة الداخلية، وطريقة استلام الفيش فى المنزل بخدمة التوصيل السريع.

نصائح مهمة خلال استخراج الفيش والتشبيه

ـ تأكد من إدخال عنوان دقيق لتجنب تأخير استلام الفيش.

ـ احتفظ برقم الطلب لمتابعة حالة التنفيذ عبر الموقع.

ـ الخدمة متاحة للأفراد فقط وليس للهيئات أو الشركات.

شروط استخراج فيش جنائي

ـ يتقدم المواطن بنفسه ولشخصه لإصدار صحيفة الحالة الجنائية من واقع بيانات بطاقة الرقم القومى.

ـ لا تسلم الصحيفة إلا للشخص المتقدم للخدمة شخصيا داخل جمهورية مصر العربية بعد التحقق من بطاقة الرقم القومى.

ـ سبق تسجيل البصمات العشرية لطالب إستخراج الصحيفة بقطاع الأحوال المدنية.

ـ سداد الرسوم المقررة للخدمة أولا حتى يتم تسجيل الطلب بنجاح واستلام الخدمة.

ـ أن يكون المتقدم للحصول على الصحيفة مقيماً بجمهورية مصر العربية، وبداخلها فقط عند التقدم للصحيفة واستلامها من هيئة البريد المصرى.

ـ بعد تسليم طلبك إلى البريد يمكنك تتبع الشحنه من خلال خدمة تتبع شحنتك (خدمات البريد المصري) باستخدام رقم الشحنة.

الأوراق المطلوبة لاستخراج فيش وتشبيه جنائي

ـ صورة شخصية حديثة بحجم 4×6.

ـ بطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارى.

ـ شهادة ميلاد للأشخاص دون سن 15.

ـ بطاقة إقامة للأجانب المقيمين فى مصر.

خطوات استخراج فيش وتشبيه مستعجل

ـ الدخول إلى موقع وزارة الداخلية المصرية من هنــــــــا.

ـ النقر على «دليل الخدمات».

ـ اختيار «الأدلة الجنائية».

ـ سوف يطلب منك تسجيل الدخول للموقع.

ـ قم بإنشاء حساب جديد فى حالة دخولك لأول مرة.

ـ اختار «صحيفة الحالة الجنائية المميكنة». 

ـ استكمل البيانات المطلوبة. 

ـ قم بالدفع الإلكترونى لسداد الرسوم المقررة للخدمة.

سعر الفيش الجنائى المستعجل 2025

ـ الفيش العادى تبلغ تكلفة استخراجه 75 جنيهًا، ويمكن للمواطنين استخراج فيش جنائى مستعجل برسوم من 100 إلى 150 جنيه.

ـ يوجه الفيش الجنائي لجهة واحدة، وتكون مدة صلاحيته 3 أشهر من تاريخ إصداره.

وقت استخراج الفيش والتشبيه

ـ يتم الانتهاء من إجراءات إصدار الصحيفة العادية خلال 4 إلى 5 أيام عمل،  خلال 72 ساعة، بينما يتم الانتهاء من الفيش المستعجل خلال 24 إلى 72 ساعة، من تاريخ قبول الطلب وتسليمها لمندوب البريد ليقوم بتسليمها للمواطن وفقاً للتعليمات المنظمة لإصدار صحيفة الحالة الجنائية.

طريقة سداد الرسوم المقررة للخدمة والاستلام

ـ يتم تسليم الصحيفة لمندوب البريد، ليقوم بتسليمها للمواطن وفقًا للتعليمات المنظمة لإصدار صحيفة الحالة الجنائية.

ـ أن يكون المتقدم للحصول على الصحيفة مقيمًا بجمهورية مصر العربية وبداخلها فقط عند التقدم للصحيفة واستلامها.

ـ رسوم التوصيل (اختياري) من 40 إلى 60 جنيهًا، تختلف حسب المحافظة.

استخراج فيش جنائى فيش جنائى مستعجل وزارة الداخلية صحيفة الحالة الجنائية

