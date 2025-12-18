رسوم بسيطة.. خطوات استخراج شهادة ميلاد مميكنة بسهولة أونلاين

يحتاج عدد كبير من المواطنين الى شهادة الميلاد، خاصة انه المستند الرسمي الرئيسي الذي يحتاجه المواطن في العديد من الإجراءات الحكومية، سواء للحصول على فرصة عمل أو الحصول على الخدمات الشرطة، لذلك يبحث الكثيرون عن أبسط الخطوات لـ استخراج شهادة ميلاد مميكنة.



استخراج شهادة الميلاد من الماكينات الذكية

تسهل الماكينات الذكية المنتشرة في بعض الأماكن استخراج شهادة الميلاد خلال دقائق، وذلك بإتباع الخطوات الآتية:

- الوقوف أمام الماكينة الذكية التي تحتوي على شاشة تفاعلية.

- التعرف على بصمة الوجه وأصبع اليد.

- اختر خدمة شهادات الميلاد من الشاشة.

- إدخال الرقم القومي ورقم المصنع الموجود على البطاقة الشخصية.

- إدخال اسم الأم كما هو مدون في شهادة الميلاد.

- تحديد عدد النسخ المطلوبة.

- دفع الرسوم عبر ماكينة الدفع الإلكتروني أو الدفع النقدي داخل الماكينة.

- استلام الشهادة في غضون 5 دقائق.

خطوات استخراج شهادة الميلاد «أون لاين» من موقع وزارة الداخلية

- تسجيل الدخول على موقع وزارة الداخلية من خلال الضغط هنـــا.

- إدخال الرقم القومي.

- اختيار خدمة «شهادة الميلاد» من قائمة خدمات الأحوال المدنية.

- ملئ البيانات الشخصية المطلوبة: الرقم القومي، البريد الإلكتروني، أرقام الهواتف، والعنوان.

- اختر طريقة سداد الرسوم إما عبر الدفع الإلكتروني أو الدفع عند الاستلام.

استخراج شهادة الميلاد عبر بوابة مصر الرقمية

- تسجيل الدخول على بوابة مصر الرقمية من خلال الضغط هنــــا.

- اختر «خدمات الأحوال المدنية» من القائمة الرئيسية.

- اختر «شهادة الميلاد» ثم اضغط على «بدء الخدمة».

- تسجيل الدخول باستخدام الرقم القومي وبيانات التسجيل.

- اقرأ الشروط والأحكام، ثم اضغط على «موافق».

- إدخال البيانات المطلوبة بدقة مثل الاسم الكامل، الرقم القومي، واسم الأم.

- اختيار عنوان الاستلام: أدخل العنوان الذي ترغب في استلام الشهادة عليه.

- سداد الرسوم المطلوبة.

رسوم استخراج شهادة الميلاد 2025

تختلف رسوم استخراج شهادة الميلاد حسب طريقة استخراجها:

من السجل المدني: الرسوم لأول مرة 39 جنيهًا، وفي المرات التالية 19 جنيهًا.

من الماكينات الذكية: الرسوم 50 جنيهًا.

من بوابة مصر الرقمية أو موقع وزارة الداخلية: الرسوم 50 جنيهًا.

أماكن ماكينات السجل المدني

تتواجد ماكينات السجل المدني عادة في المولات المختلفة بمختلف المحافظات، مثل: مول سيتي ستارز، جنينه مول، سيتي سنتر ألماظة، مكسيم مول، مول الحمد، ومول تاون سنتر السلام، وغيرهم.