قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصابة برجلها.. تفاصيل أزمة فتاة المترو والرجل المسن.. هل تقدم ببلاغ؟
الاستعلامات: لا أساس من الصحة للقاءات مرتقبة بين الرئيس السيسي ونتنياهو
مفاجأة في تصويت العرب بجوائز ذا بيست 2025 .. من أعطى صوته لصلاح؟
الولايات المتحدة تمنع المستشفيات من تقديم الخدمات للأطفال المتحولين جنسيًا
تكريم محمد عطية في احتفالية الصحفيين باليوم العالمي للغة العربية | صور
للأشواط الإضافية.. التعادل 2-2 يحسم الوقت الأصلي لمواجهة المغرب والأردن في نهائي كأس العرب
ترتيب هدافي كأس العرب بعد ثنائية علي علوان في مرمى المغرب
تراجع أشهر سعر عيار ذهب مساء اليوم 18-12-2025
الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخرج دورتين جديدتين من المعلمين ومديري المدارس بعد انتهاء فترة تأهيلهم
تحطم طائرة أمريكية بولاية كارولاينا الشمالية ومقتل وإصابة عدد من الأشخاص
عبد الرازق حمد الله يسجل هدف التعادل 2-2 للمغرب في مرمى الأردن بنهائي كأس العرب
نصب على المواطنين.. القبض على دجال بالإسكندرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

رسوم بسيطة.. خطوات استخراج شهادة ميلاد مميكنة بسهولة أونلاين

شهادة ميلاد مميكنة
شهادة ميلاد مميكنة
خالد يوسف

يحتاج عدد كبير من المواطنين الى شهادة الميلاد، خاصة انه المستند الرسمي الرئيسي الذي يحتاجه المواطن في العديد من الإجراءات الحكومية، سواء للحصول على فرصة عمل أو الحصول على الخدمات الشرطة، لذلك يبحث الكثيرون عن أبسط الخطوات لـ استخراج شهادة ميلاد مميكنة.
 

استخراج شهادة الميلاد من الماكينات الذكية

تسهل الماكينات الذكية المنتشرة في بعض الأماكن استخراج شهادة الميلاد خلال دقائق، وذلك بإتباع الخطوات الآتية:

- الوقوف أمام الماكينة الذكية التي تحتوي على شاشة تفاعلية.

- التعرف على بصمة الوجه وأصبع اليد.

- اختر خدمة شهادات الميلاد من الشاشة.

- إدخال الرقم القومي ورقم المصنع الموجود على البطاقة الشخصية.

- إدخال اسم الأم كما هو مدون في شهادة الميلاد.

- تحديد عدد النسخ المطلوبة.

- دفع الرسوم عبر ماكينة الدفع الإلكتروني أو الدفع النقدي داخل الماكينة.

- استلام الشهادة في غضون 5 دقائق.

خطوات استخراج شهادة الميلاد «أون لاين» من موقع وزارة الداخلية

- تسجيل الدخول على موقع وزارة الداخلية من خلال الضغط هنـــا.

- إدخال الرقم القومي.

- اختيار خدمة «شهادة الميلاد» من قائمة خدمات الأحوال المدنية.

- ملئ البيانات الشخصية المطلوبة: الرقم القومي، البريد الإلكتروني، أرقام الهواتف، والعنوان.

- اختر طريقة سداد الرسوم إما عبر الدفع الإلكتروني أو الدفع عند الاستلام.

استخراج شهادة الميلاد عبر بوابة مصر الرقمية

- تسجيل الدخول على بوابة مصر الرقمية من خلال الضغط هنــــا.

- اختر «خدمات الأحوال المدنية» من القائمة الرئيسية.

- اختر «شهادة الميلاد» ثم اضغط على «بدء الخدمة».

- تسجيل الدخول باستخدام الرقم القومي وبيانات التسجيل.

- اقرأ الشروط والأحكام، ثم اضغط على «موافق».

- إدخال البيانات المطلوبة بدقة مثل الاسم الكامل، الرقم القومي، واسم الأم.

- اختيار عنوان الاستلام: أدخل العنوان الذي ترغب في استلام الشهادة عليه.

- سداد الرسوم المطلوبة.

رسوم استخراج شهادة الميلاد 2025

تختلف رسوم استخراج شهادة الميلاد حسب طريقة استخراجها:

من السجل المدني: الرسوم لأول مرة 39 جنيهًا، وفي المرات التالية 19 جنيهًا.

من الماكينات الذكية: الرسوم 50 جنيهًا.

من بوابة مصر الرقمية أو موقع وزارة الداخلية: الرسوم 50 جنيهًا.

أماكن ماكينات السجل المدني

تتواجد ماكينات السجل المدني عادة في المولات المختلفة بمختلف المحافظات، مثل: مول سيتي ستارز، جنينه مول، سيتي سنتر ألماظة، مكسيم مول، مول الحمد، ومول تاون سنتر السلام، وغيرهم.

رسوم بسيطة استخراج شهادة ميلاد مميكنة شهادة ميلاد مميكنة وزارة الداخلية الأحوال المدنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

مدة اجازة نصف العام 2026 في المدارس لطلاب "النقل والإعدادية" |قرارات نهائية

أسعار الفراخ اليوم

أسعار الفراخ اليوم الخميس 16 ديسمبر.. كم وصل البانيه والبيض؟

سعر الذهب

الجرام تخطى الـ6000 جنيه.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم في مصر ومفاجأة بعيار 21

محمد رمضان

بعد تأييد حبسه سنتين.. محمد رمضان يعتذر لجمهوره ويؤكد: هفضل أحب بلدي للأبد

وزارة الصحة

لكل من يبلغ 6 أشهر فأكثر.. توصية عاجلة من وزارة الصحة لتلك الفئات

المدارس الرسمية الدولية

رسمياً .. تحويل أرصدة المدارس الرسمية الدولية لإحدى شركات التطوير التعليمي لإدارتها

الأرصاد

الأرصاد تحذر.. برودة قاسية تضرب البلاد والحرارة تسجل صفر في هذه المحافظة

بن شرقي

بعد تمزق العضلة | خبر غير متوقع عن بن شرقي مع الأهلي

ترشيحاتنا

انتخابات مجلس النواب 2025

قبل الساعة الأخيرة .. تكدس من الناخبين أمام لجان النواب بالشرقية

لقاء نقيب المهندسين ومحافظ الأقصر

ماذا دار بين نقيب المهندسين ومحافظ الأقصر خلال زيارته المحافظة؟

سفارة سلطنة عمان

الأحد المقبل.. سفارة عُمان بالقاهرة تنظم احتفالها باليوم العالمي للغة العربية بالمتحف القومي للحضارة

بالصور

الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخرج دورتين جديدتين من المعلمين ومديري المدارس بعد انتهاء فترة تأهيلهم

الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخرج دورتين جديدتين من المعلمين ومديري المدارس بعد انتهاء فترة تأهيلهم
الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخرج دورتين جديدتين من المعلمين ومديري المدارس بعد انتهاء فترة تأهيلهم
الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخرج دورتين جديدتين من المعلمين ومديري المدارس بعد انتهاء فترة تأهيلهم

طريقة عمل القرص الفلاحي الطرية.. وصفة مصري أصيلة

طريقة عمل القرص الفلاحي
طريقة عمل القرص الفلاحي
طريقة عمل القرص الفلاحي

محافظ الأقصر يفتتح سوق اليوم الواحد بإسنا

محافظ الأقصر يفتتح سوق اليوم الواحد بإسنا رقم (٤٨)
محافظ الأقصر يفتتح سوق اليوم الواحد بإسنا رقم (٤٨)
محافظ الأقصر يفتتح سوق اليوم الواحد بإسنا رقم (٤٨)

علامات مبكرة تكشف سرطان القولون والمستقيم: ماذا يجب أن تعرف؟

أعراض أولية للإصابة بسرطان القولون والمستقيم
أعراض أولية للإصابة بسرطان القولون والمستقيم
أعراض أولية للإصابة بسرطان القولون والمستقيم

فيديو

نفين مندور

نهاية مأساوية داخل منزلها.. أسرار عن حياة نيفين مندور

إصابة محيي إسماعيل بجلطة

مغمى عليه في أوضته.. تفاصيل إصابة الفنان محيي إسماعيل بجلطة دماغية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

المزيد