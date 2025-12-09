كيفية استخراج شهادة طلاق مميكنة 2025

يتزايد بحث المواطنين عن طريقة استخراج قسيمة طلاق مميكنة 2025، خاصة مع توسع الدولة في رقمنة الخدمات الحكومية وإتاحة استخراج الوثائق الرسمية عبر الإنترنت دون الحاجة للتوجه إلى السجل المدني، بالاضافة الي خطوات استخراج القسيمة إلكترونيا، والشروط، والأوراق المطلوبة، والتكلفة وفقا لآخر تحديثات وزارة الداخلية.

خطوات استخراج قسيمة طلاق اونلاين عبر الإنترنت

الدخول إلى موقع وزارة الداخلية.

تسجيل الدخول او إنشاء حساب جديد.

اختيار خدمات الأحوال المدنية.

الضغط على طلب وثيقة طلاق.

ملء البيانات المطلوبة مثل الاسم الرباعي والرقم القومي ورقم الهاتف وصلة القرابة.

اختيار وسيلة الدفع الإلكتروني.

تأكيد الطلب، وترسل القسيمة إلى عنوان مقدم الطلب عبر البريد خلال 7 ايام عمل.



الأوراق المطلوبة لاستخراج قسيمة طلاق مميكنة 2025

صورة رسمية من حكم الطلاق مذيلة بالصيغة التنفيذية ومختومة بختم التنفيذ.

شهادة بعدم استئناف الحكم من جدول المحكمة الاستئنافية.

خطاب من محكمة الأسرة إلى السجل المدني التابع لمحل إقامة الزوج او الزوجة.

الرقم القومي لصاحب الطلب سواء الزوج او الزوجة.

يمكن الحصول على الحكم من سكرتير الجلسة، بينما تصدر شهادة عدم الاستئناف من المحكمة المختصة.

تكلفة استخراج قسيمة الطلاق المميكنة

59 جنيها قيمة القسيمة.

12 جنيها رسوم خدمة التوصيل بالبريد.

الإجمالي 70 جنيها.

وبعد استلام القسيمة يمكن استخدامها في تحديث البيانات الشخصية ببطاقة الرقم القومي لتغيير الحالة الاجتماعية.

وتظل الخدمة متاحة إلكترونيا او من خلال السجلات المدنية وماكينات الأحوال الذكية المنتشرة بالمحافظات.

شروط إصدار قسيمة الطلاق المميكنة

أن يكون مقدم الطلب من أصحاب الشأن او من الأقارب حتى الدرجة الثالثة.

يجب تسجيل الحكم في نظام الأحوال المدنية خلال 7 ايام من صدوره ليتمكن الزوج او الزوجة من استخراج القسيمة من أي سجل مدني.

وفي الختام يتيح النظام المميكن لاستخراج قسيمة الطلاق لعام 2025 حلا سهلا وسريعا يوفر الوقت والجهد، في ظل التحول الرقمي الذي تتبناه الدولة لتطوير خدمات الأحوال المدنية.

ويسهم هذا النظام في تبسيط الإجراءات للمواطنين وإتاحة الحصول على الوثائق الرسمية بدقة وسرعة سواء عبر الإنترنت او من خلال السجلات المدنية وماكينات الأحوال الذكية، مما يعزز جودة الخدمات الحكومية ويواكب خطة الدولة للتحول الرقمي الشامل.