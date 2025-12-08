مفيدة شيحة: المكاشفة والمصارحة أهم حاجة في العلاقة قبل ما نركب قطر الطلاق

خصصت الإعلامية مفيدة شيحة، فقرة في برنامجها الستات، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم الاثنين، عن العلاقات العاطفية والزوجية، مشيرة إلى ان أهم عنصر في نجاح أي علاقة زوجية هو الصراحة من البداية.

وأضافت مفيدة شيحة، أن المكاشفة والمصارحة أهم حاجة في العلاقة قبل مانركب قطر الطلاق، متابعة أن كل شخص يكون كتاب مفتوح أمام الأخر ونكون معرفين جيدا لبعض وليس بعد الزواج كل شخص يتفاجيء بالأخر.

وتابعت الإعلامية مفيدة شيحة، أن :"بلاش نفكر بنفس طريقة الرجالة في بعض الأحيان خصوصاُ في مسألة النقد، والعلاقة الصحيحة من حق الرجل فيها أن يطلب من زوجته الاستقرار والامان ولكن لو طلب الرجل أموال يكون شيء خارج عن الحدود".

وأكملت الإعلامية مفيدة شيحة، أن نتحول بهذه الطريقة الى جزء من طريقة تفكير الرجل والنقد ومن حق الرجل أن يطلب زوجة بطريقة معينة.