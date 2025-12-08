دروع سيراميكية.. العربية للتصنيع: تجهيز عربتي قادر 2 وفهد بمنصات إطلاق لزيادة القدرة النيرانية

علق اللواء أركان حرب مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، على فعاليات معرض إيديكس 2025 للصناعات الدفاعية والعسكرية .

وقال مختار عبد اللطيف في حواره على قناة " الأولى الفضائية"، :" عرضنا في إيدكس عربتان مدرعتان وهم العربة المدرعة الخفيفة قادر 2 والعربة المدرعة فهد ".



وتابع مختار عبد اللطيف :" نقوم بتطوير العربة فهد بشكل مستمر في تسليحها "، مضيفا:" تم تجهيز عربتا قادر 2 وفهد بمنصات إطلاق لزيادة القدرة النيرانية الخاصة بهما ".



واكمل مختار عبد اللطيف :" قمنا ببحث لإنتاج الدروع السيراميكية لوضعها في العربات قادر 2 وفهد لرفع درجة الحماية وبالفعل تم استخدام الدروع السيراميكية في العربتان ".

ولفت مختار عبد اللطيف:" عربات قادر 2 وفهد تم تزويدها بدرع من الأسفل لحمايتهما من أي انفجار لغم ".