قدم الان.. وظائف خالية بوزارة الكهرباء 2025

يبحث عدد كبير من الراغبون في العمل، عن الوظائف الخالية التي أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن فتح باب التقديم لوظائف جديدة داخل هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة بدءا من 3 ديسمبر 2025، وهو ما دفع العديد من المواطنين للبحث عن تفاصيل الوظائف المتاحة في ظل الإقبال المتزايد على العمل بقطاع الطاقة المتجددة الذي يشهد نموا كبيرا في مصر.

وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة

تأتي هذه الخطوة بالتزامن مع توسع الدولة في تنفيذ مشروعات قومية بمجال الطاقة النظيفة، مما يزيد الحاجة إلى كوادر هندسية وفنية مؤهلة لدعم هذا القطاع الحيوي.

وتسعى الوزارة إلى جذب شباب قادر على تطوير منظومة الطاقة الوطنية ورفع كفاءة الخدمات داخل الهيئة.

شروط التقديم في وظائف وزارة الكهرباء

تشترط الوزارة أن يكون المتقدم مصري الجنسية وحسن السيرة والسلوك، مع الحصول على المؤهل الدراسي المناسب لكل وظيفة، حيث يشترط بكالوريوس هندسة للمهندسين وبكالوريوس تجارة للمحاسبين ودبلوم صنايع للفنيين ورخصة قيادة مهنية للسائقين.

كما يتطلب اجتياز الاختبارات والتمتع باللياقة الصحية وعدم وجود احكام قضائية سابقة، ويشترط ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عاما.

التخصصات المطلوبة في وظائف وزارة الكهرباء

تشمل الوظائف المطروحة مهندسين ومحاسبين وفنيين وسائقين، وهي تخصصات رئيسية تعتمد عليها مشروعات الطاقة المتجددة المنتشرة في عدد من المحافظات.

وتم اختيار هذه التخصصات وفق دراسة لاحتياجات التشغيل الفعلية بهدف إتاحة فرص متنوعة لمختلف المؤهلات.

وظائف

الأوراق والمستندات المطلوبة

حددت الهيئة مجموعة من المستندات الأساسية للتقديم، وتشمل صورة المؤهل الدراسي وشهادة الميلاد وبطاقة الرقم القومي، إلى جانب تحديد موقف التجنيد للذكور وتقديم صورة رخصة القيادة المهنية لوظيفة السائق.

وتشدد الهيئة على أهمية استكمال جميع المستندات لضمان قبول الطلبات.

آخر موعد للتقديم

حددت الهيئة يوم 17 ديسمبر 2025 كآخر موعد لتلقي الطلبات، على أن يتم تسليم الملفات مباشرة إلى مدير عام الموارد البشرية داخل الهيئة.

وتدعو وزارة الكهرباء الشباب إلى سرعة التقديم للاستفادة من هذه الفرص التي تعد من أبرز الوظائف الحكومية المتاحة حاليا في قطاع الطاقة المتجددة بمصر.

يوم توظيفي مفتوح للشباب من وزارة الشباب والرياضة

أعلنت وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر من خلال مبادرة توظيف مصر عن تنظيم يوم توظيفي مفتوح لشركة اكسيد داخل القرية التكنولوجية بالمعادي يوم السبت 13 ديسمبر 2025 من الساعة 10 صباحا حتى 4 عصرا، مع تحديد رواتب تتراوح بين 6000 و16500 جنيه وفقا لمستوى اللغة.

الوظائف المتاحة للشباب

موظفو دعم فني وخدمة عملاء عربي

خدمة عملاء انجليزي بمستوى مقبول

خدمة عملاء انجليزي مستوى B2

وظائف

متطلبات الوظائف

يشترط الحصول على مؤهل عال لخريجين فقط، والتقديم متاح للذكور والاناث بحد اقصى للسن 40 سنة، مع قبول المتقدمين سواء لديهم خبرة او بدون خبرة.

المميزات والحقوق

تشمل المميزات الحصول على نسبة من ارباح الشركة، والعمل لمدة 8 ساعات يوميا، ويومان اجازة اسبوعيا، الى جانب تامين صحي وتامين اجتماعي، وبرامج تدريب وتطوير مستمر، مع توفير فرص للترقيات والنمو الوظيفي داخل بيئة عمل محفزة تضم فريقا محترفا وداعما.

