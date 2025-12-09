قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إصابة شخصين في انقلاب سيارة نقل من أعلى طريق الـ 100 بالسلام
منتخب مصر يودع بطولة كأس العرب بعد الخسارة من الأردن بثلاثية نظيفة
حكم غلق العين في الصلاة من أجل الخشوع.. الإفتاء: يجوز في حالة واحدة
تحذير جوي.. سحب ركامية تغطي 4 محافظات وأمطار رعدية بعد ساعات
الصحة : المركز الطبي في جامبيا يعزز استراتيجيتنا في السياحة العلاجية
فريق كمال الأجسام للقوات المسلحة يحقق عددا من الميداليات المتنوعة خلال بطولة العالم بالسعودية
الإمارات تهزم الكويت بثلاثية وتتأهل لـ ربع نهائي كأس العرب
مدبولي : إطلاق 200 خدمة حكومية على منصة مصر الرقمية
الصحة: افتتاح المركز الطبي في جامبيا خطوة استراتيجية لتعزيز التواجد المصري بأفريقيا
إنشاء حضانات للأطفال داخل مراكز الشباب والأندية
قبل ساعات من طرحه .. محطات مهمة في حياة أم كلثوم يبرزها فيلم الست
مدبولي: الدولة تعمل على تطوير جميع المناطق المحيطة بأهرامات الجيزة والمتحف الكبير
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
قدم الان.. وظائف خالية بوزارة الكهرباء 2025

وظائف وزارة الكهرباء 2025
وظائف وزارة الكهرباء 2025
محمد غالي

يبحث عدد كبير من الراغبون في العمل، عن الوظائف الخالية التي أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن فتح باب التقديم لوظائف جديدة داخل هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة بدءا من 3 ديسمبر 2025، وهو ما دفع العديد من المواطنين للبحث عن تفاصيل الوظائف المتاحة في ظل الإقبال المتزايد على العمل بقطاع الطاقة المتجددة الذي يشهد نموا كبيرا في مصر.

وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة 

تأتي هذه الخطوة بالتزامن مع توسع الدولة في تنفيذ مشروعات قومية بمجال الطاقة النظيفة، مما يزيد الحاجة إلى كوادر هندسية وفنية مؤهلة لدعم هذا القطاع الحيوي. 

وتسعى الوزارة إلى جذب شباب قادر على تطوير منظومة الطاقة الوطنية ورفع كفاءة الخدمات داخل الهيئة.

شروط التقديم في وظائف وزارة الكهرباء

تشترط الوزارة أن يكون المتقدم مصري الجنسية وحسن السيرة والسلوك، مع الحصول على المؤهل الدراسي المناسب لكل وظيفة، حيث يشترط بكالوريوس هندسة للمهندسين وبكالوريوس تجارة للمحاسبين ودبلوم صنايع للفنيين ورخصة قيادة مهنية للسائقين.

كما يتطلب اجتياز الاختبارات والتمتع باللياقة الصحية وعدم وجود احكام قضائية سابقة، ويشترط ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عاما.

التخصصات المطلوبة في وظائف وزارة الكهرباء

تشمل الوظائف المطروحة مهندسين ومحاسبين وفنيين وسائقين، وهي تخصصات رئيسية تعتمد عليها مشروعات الطاقة المتجددة المنتشرة في عدد من المحافظات. 
وتم اختيار هذه التخصصات وفق دراسة لاحتياجات التشغيل الفعلية بهدف إتاحة فرص متنوعة لمختلف المؤهلات.

 

وظائف

الأوراق والمستندات المطلوبة

حددت الهيئة مجموعة من المستندات الأساسية للتقديم، وتشمل صورة المؤهل الدراسي وشهادة الميلاد وبطاقة الرقم القومي، إلى جانب تحديد موقف التجنيد للذكور وتقديم صورة رخصة القيادة المهنية لوظيفة السائق.

وتشدد الهيئة على أهمية استكمال جميع المستندات لضمان قبول الطلبات.

آخر موعد للتقديم

حددت الهيئة يوم 17 ديسمبر 2025 كآخر موعد لتلقي الطلبات، على أن يتم تسليم الملفات مباشرة إلى مدير عام الموارد البشرية داخل الهيئة.

وتدعو وزارة الكهرباء الشباب إلى سرعة التقديم للاستفادة من هذه الفرص التي تعد من أبرز الوظائف الحكومية المتاحة حاليا في قطاع الطاقة المتجددة بمصر.

يوم توظيفي مفتوح للشباب من وزارة الشباب والرياضة

أعلنت وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر من خلال مبادرة توظيف مصر عن تنظيم يوم توظيفي مفتوح لشركة اكسيد داخل القرية التكنولوجية بالمعادي يوم السبت 13 ديسمبر 2025 من الساعة 10 صباحا حتى 4 عصرا، مع تحديد رواتب تتراوح بين 6000 و16500 جنيه وفقا لمستوى اللغة.

الوظائف المتاحة للشباب

موظفو دعم فني وخدمة عملاء عربي
خدمة عملاء انجليزي بمستوى مقبول
خدمة عملاء انجليزي مستوى B2

وظائف

متطلبات الوظائف

يشترط الحصول على مؤهل عال لخريجين فقط، والتقديم متاح للذكور والاناث بحد اقصى للسن 40 سنة، مع قبول المتقدمين سواء لديهم خبرة او بدون خبرة.

المميزات والحقوق

تشمل المميزات الحصول على نسبة من ارباح الشركة، والعمل لمدة 8 ساعات يوميا، ويومان اجازة اسبوعيا، الى جانب تامين صحي وتامين اجتماعي، وبرامج تدريب وتطوير مستمر، مع توفير فرص للترقيات والنمو الوظيفي داخل بيئة عمل محفزة تضم فريقا محترفا وداعما.
 

محمد صلاح

مقابل 65 مليون يورو .. ليفربول يعرض صلاح للبيع في يناير

تامر حسني

مبيتحركش من السرير .. تطورات الحالة الصحية لـ تامر حسني

تعطيل الدراسة بسبب الأمطار

تعطيل الدراسة في محافظة واحدة..حالة الطقس لمدة 72 ساعة

تطورات في قضية عروس المنوفية

خالة عروس المنوفية: زوجها أنهى حياتها وهي حامل.. وجارتهم أبلغتنا بعد انقطاع صوت صراخها

حديقة الحيوان بالجيزة

العد التنازلي بدأ.. الموعد الرسمى لافتتاح حديقة الحيوان بالجيزة

المتهم

بعد تسمم عاملات بمصنع.. القبض على مالك مطعم بالقاهرة

سعيد مختار

القافلة تسير.. أول تعليق من طليقة الفنان الراحل سعيد مختار بعد إخلاء سبيلها

الأرصاد الجوية

لسه 12 يوم.. مفاجأة للمواطنين بشأن الشتاء

جانب من اللقاء

رئيس الهيئة: بدء التحصيل الإلكتروني على أتوبيسات النقل العام قريباً

افتتاح المركز الطبي المصري في جامبيا

الصحة: المركز الطبي المصري يوفر جميع التخصصات المطلوبة في جامبيا

سونيا الحبال

سونيا الحبال: لو مش هتقدر تدهن حيطان البيت اغسلها

فريق كمال الأجسام للقوات المسلحة يحقق عددا من الميداليات المتنوعة خلال بطولة العالم بالسعودية

فريق كمال الأجسام للقوات المسلحة يحقق عدد من الميداليات المتنوعة خلال بطولة العالم بالسعودية
فريق كمال الأجسام للقوات المسلحة يحقق عدد من الميداليات المتنوعة خلال بطولة العالم بالسعودية
فريق كمال الأجسام للقوات المسلحة يحقق عدد من الميداليات المتنوعة خلال بطولة العالم بالسعودية

قبل ساعات من طرحه .. محطات مهمة في حياة أم كلثوم يبرزها فيلم الست

فيلم الست
فيلم الست
فيلم الست

قبل ما تنام .. ماذا يفعل تناول موزة واحدة في جسمك؟

فوائد تناول موزة واحدة قبل النوم
فوائد تناول موزة واحدة قبل النوم
فوائد تناول موزة واحدة قبل النوم

نيللي كريم تفضح استنزاف الممثل وتودع زمن البطولات المصطنعة| خاص

نيللي كريم
نيللي كريم
نيللي كريم

نيللي كريم

نيللي كريم تفضح استنزاف الممثل وتودع زمن البطولات المصطنعة| خاص

خطيبة عمر مرموش

خطوبة عمر مرموش تشعل السوشيال… من هي جيلان الجباس؟

مذيعة صدى البلد إسراء عبدالمطلب

سحب رعدية وأمطار غزيرة .. تحذير عاجل من الأرصاد

مذيعة صدى البلد إسراء عبدالمطلب

تخطى الـ 6000.. مفاجأة في سعر الذهب قبل اجتماع الفيدرالي الأمريكي

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حكاية القرن الإفريقي بين الجفاف والهجرة والنزاعات

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الأول

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: العقل العربي بين سطوة الخوارزميات وتآكل الوعي النقدي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تنمية الذات .. رحلة مستمرة نحو التميز

