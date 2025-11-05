قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مديرية الإسكان ببني سويف تنفي صحة إعلانات وهمية لتخصيص وحدات سكنية
زهران ممداني.. عمدة نيويورك المسلم الملتحي .. عاش في القاهرة ويعاني "فوبيا الأماكن المغلقة"
محمد أبو العينين.. من دعم المعلم إلى تشريعات المستقبل تحت قبة البرلمان.. فيديو
أحلام تهنئ آمال ماهر على زواجها: مبروك حبيبتي بالرفاء والبنين
مياه الأقصر تعقد اجتماع اللجنة الاستثمارية لتحقيق أهداف الشركة
آخر موعد للتقديم في حج الجمعيات الأهلية 2026.. تعرف على الشروط الكاملة
وزير الخارجية يعرب عن تطلع مصر لتبادل الخبرات مع الجزائر
الرئيس السيسي ونظيره الجنوب إفريقي يبحثان تثبيت وقف إطلاق النار والمشاركة في مؤتمر إعادة الإعمار
موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في كأس السوبر المصري
سموحة يهنئ رجال اليد بعد الفوز على الزمالك والصعود للنهائي
تم العثور عليه بحي الشجاعية.. «حماس»: سنسلّم الليلة جثمان أحد المحتجزين |فيديو
الطقس غدا مائل للحرارة نهارا معتدل ليلا والعظمى بالقاهرة 28
رياضة

تطورات جديدة في أزمة مبابي مع باريس سان جيرمان قبل جلسة 17 نوفمبر

مبابي
مبابي
حمزة شعيب

كشفت تقارير صحفية فرنسية عن تطورات جديدة في الأزمة القانونية بين كيليان مبابي، نجم ريال مدريد الحالي، وناديه السابق باريس سان جيرمان، والتي لا تزال فصولها مستمرة منذ رحيله عن الفريق في صيف 2024.

كان مبابي قد انتقل إلى ريال مدريد في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان، لكنه رفع عدة دعاوى قضائية ضد النادي الفرنسي، مطالبًا بالحصول على مستحقاته المالية المتأخرة.

ويطالب النجم الفرنسي ناديه السابق بمبلغ 55 مليون يورو، تشمل رواتب الأشهر الثلاثة الأخيرة من عقده، إضافة إلى مكافآت التوقيع التي لم تُدفع حتى الآن.

وبحسب ما نقلته وكالة فرانس برس، فقد تم استدعاء مبابي وباريس سان جيرمان للمثول أمام محكمة العمل في باريس يوم الاثنين 17 نوفمبر 2025، ضمن جلسة استماع رسمية لمناقشة النزاع المالي بين الطرفين.

وأوضحت الوكالة أن مبابي يسعى من خلال القضية إلى إعادة تصنيف عقده المحدد المدة إلى عقد دائم، وهو ما قد يغير من طبيعة التزام النادي تجاهه في مستحقاته المالية.

وكان مبابي حصل في وقت سابق على حجز احترازي بقيمة 55 مليون يورو من حسابات باريس سان جيرمان في أبريل الماضي، إلا أن المحاكم ألغت القرار في 26 مايو، مع بقاء المبلغ محجوزًا لحين جلسة الاستئناف المقبلة، التي لم يُحدد موعدها بعد.

 رد باريس سان جيرمان

من جانبه، أكد باريس سان جيرمان أن هناك اتفاقًا شفهيًا مع مبابي يقضي بتنازله عن جزء من المبالغ المستحقة في نهاية عقده لدعم الاستقرار المالي للنادي، بينما وصف فريق اللاعب هذا الادعاء بأنه "خيال" لا أساس له من الصحة.

مبابي باريس سان جيرمان ريال مدريد

