تطورات جديدة في أزمة مبابي مع باريس سان جيرمان قبل جلسة 17 نوفمبر

كشفت تقارير صحفية فرنسية عن تطورات جديدة في الأزمة القانونية بين كيليان مبابي، نجم ريال مدريد الحالي، وناديه السابق باريس سان جيرمان، والتي لا تزال فصولها مستمرة منذ رحيله عن الفريق في صيف 2024.

كان مبابي قد انتقل إلى ريال مدريد في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان، لكنه رفع عدة دعاوى قضائية ضد النادي الفرنسي، مطالبًا بالحصول على مستحقاته المالية المتأخرة.

ويطالب النجم الفرنسي ناديه السابق بمبلغ 55 مليون يورو، تشمل رواتب الأشهر الثلاثة الأخيرة من عقده، إضافة إلى مكافآت التوقيع التي لم تُدفع حتى الآن.

وبحسب ما نقلته وكالة فرانس برس، فقد تم استدعاء مبابي وباريس سان جيرمان للمثول أمام محكمة العمل في باريس يوم الاثنين 17 نوفمبر 2025، ضمن جلسة استماع رسمية لمناقشة النزاع المالي بين الطرفين.

وأوضحت الوكالة أن مبابي يسعى من خلال القضية إلى إعادة تصنيف عقده المحدد المدة إلى عقد دائم، وهو ما قد يغير من طبيعة التزام النادي تجاهه في مستحقاته المالية.

وكان مبابي حصل في وقت سابق على حجز احترازي بقيمة 55 مليون يورو من حسابات باريس سان جيرمان في أبريل الماضي، إلا أن المحاكم ألغت القرار في 26 مايو، مع بقاء المبلغ محجوزًا لحين جلسة الاستئناف المقبلة، التي لم يُحدد موعدها بعد.

رد باريس سان جيرمان

من جانبه، أكد باريس سان جيرمان أن هناك اتفاقًا شفهيًا مع مبابي يقضي بتنازله عن جزء من المبالغ المستحقة في نهاية عقده لدعم الاستقرار المالي للنادي، بينما وصف فريق اللاعب هذا الادعاء بأنه "خيال" لا أساس له من الصحة.