وزير الخارجية يناقش مع نظيره الرواندى توسيع التعاون في كل المجالات
عمرو الدردير يشعل الجدل: ناصر منسي أفضل من هالاند
«الصحة»: فحص أكثر من 8 ملايين طالب ضمن مُبادرة الكشف المُبكر عن «الأنيميا والسمنة والتقزّم»
وزير الخارجية يعقد اجتماعاً ثلاثيا حول ليبيا مع نظيريه الجزائري والتونسي
مراعاة أعياد المسيحيين… محافظ القاهرة يعتمد جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول
محمد صبحي يرفض عروضًا بمليون دولار في موسم الرياض: «الفن لا يُقدّم بدون رسالة واضحة»
اركب جيب شيروكي أوتوماتيك بـ 550 ألف جنيه
وزير الخارجية: ملتزمون بدعم الأمن والاستقرار في الصومال
وزير الخارجية يلتقي نظيره المالاوي
وزير الخارجية يؤكد رفض مصر أي تدخلات خارجية في ليبيا أو فرض حلول عليها
ضبط 18 تاجر سجائر جملة وقطاعي في حملة تموينية مكبرة بالغربية
تعزيز التعاون المصري الإكواتوري في المجالات الاقتصادية والتنموية والأمنية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ياسر التاجوري: الكارنيه الأمني شرط أساسي للاستفادة من برامج التدريب

المنشآت والمطاعم السياحية
المنشآت والمطاعم السياحية
محمد الاسكندرانى

أكد ياسر التاجوري، رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، أن الغرفة تولي أهمية قصوى لاستيفاء وتحديث بيانات العاملين بالمنشآت السياحية التابعة لأعضائها، مشددًا على ضرورة الإسراع في استخراج الكارنيه الأمني المعتمد لكل عامل، لما يمثله ذلك من ركيزة أساسية لتنظيم سوق العمل وضمان استمرارية النشاط السياحي دون معوقات.

غرفة المنشآت والمطاعم السياحية 

وأوضح التاجوري أن الغرفة أصدرت منشورًا دوريًا تُهيب فيه بالسادة الأعضاء الالتزام الكامل بتحديث قواعد بيانات العاملين، باعتبار ذلك أحد المتطلبات الجوهرية في إجراءات تجديد تراخيص المنشآت السياحية، مشيرًا إلى أن عدم استيفاء هذه البيانات قد يؤدي إلى تعطيل الإجراءات الإدارية أو حرمان المنشأة من بعض المزايا التنظيمية والتدريبية.


وأضاف رئيس الغرفة أن اختيار العاملين المرشحين للدورات التدريبية التي تنظمها الغرفة أو تشارك فيها، يعتمد بالأساس على العاملين المسجلين رسميًا، والمستوفين لكافة البيانات والمستندات المطلوبة، بما يضمن وصول برامج التدريب إلى الكوادر المؤهلة والمسجلة وفق الأطر القانونية والتنظيمية.


وأشار التاجوري إلى أن الهدف من الكارنيه الأمني لا يقتصر فقط على الجانب التنظيمي، بل يمتد ليشمل رفع كفاءة العنصر البشري، وتعزيز منظومة الأمن والسلامة داخل المنشآت السياحية، بما ينعكس إيجابيًا على جودة الخدمة المقدمة وصورة القطاع السياحي المصري أمام السائحين.


وفي ختام تصريحاته، دعا رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية جميع الأعضاء إلى سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة، والتواصل المباشر مع الغرفة أو الدخول عبر القنوات المعتمدة لاستكمال البيانات المطلوبة، تجنبًا لأي معوقات قد تؤثر على تجديد التراخيص أو الاستفادة من البرامج التدريبية التي تقدمها الغرفة.

المنشآت والمطاعم السياحية المطاعم السياحية مطاعم مصر السياحة

طريقة عمل حلوة الهلال بالكاكاو

طريقة عمل بودرة السحلب في المنزل

قصير بشراشيب.. ملك أحمد زاهر تخطف الأنظار بإطلالة شتوية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يارب.. عام أكثر سعادة

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

