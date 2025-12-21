البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق يستقبل مسؤولي اللجان الإيبارشية للتهنئة بعيد الميلاد

استقبل مساء أمس، غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، مسؤولي مختلف اللجان الإيبارشيّة، للتهنئة بعيد الميلاد المجيد، وذلك بالمقر البطريركي، بكوبري القبة.

حضر اللقاء نيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشيّة البطريركية، والقمص بيشوي فوزي، الوكيل الرعوي، ومسؤولو مختلف اللجان بالإيبارشية وهم:

- لجنة الأسرة: الأب برنابا فانوس، مسؤول اللجنة، والأخ ماجد عدلي، أمين اللجنة.

- مكتب خدمة يسوع السجين: الأب يوحنا سعد، مسؤول المكتب بالقاهرة، والأب عيد نظمي الفرنسيسكاني، مسؤول المكتب بالإسكندرية، والمهندس رأفت حلمي، أمين مكتب القاهرة.

- لجنة الدعوات: الأب جورج سامي، منشط الدعوات عن القاهرة، والدلتا.

- خدمة الشباب: الأب متى عبد المسيح، نائب مسؤول الخدمة، والشاب أبانوب ممدوح، من أعضاء الخدمة.

- مكتب التعليم المسيحي: الأخ محسن مجدي، عضو المكتب.

- فرح وعطاء: الأخت ماري يونان، والأخت فيفي سمعان، والأخت مريم، من الأسرة المركزية للخدمة.

وقدم الأب البطريرك كلمات التشجيع للحاضرين، مؤكدًا لهم أهمية التفاني في الخدمة، مهنئًا إياهم باقتراب بالاحتفال بعيد الميلاد المجيد، والعام الجديد، كما تعرف غبطته على دور كل واحد منهم، والتحديات التي تواجههم في الخدمة، مشيدًا بجميع مجهوداتهم المبذولة، لخدمة كنائس الإيبارشيّة، وشعبها.

وأكد صاحب الغبطة ضرورة أن تكون الخدمات كنيسة واحدة، وأن يكون لديها لائحة داخلية، كما أن الكنيسة في أشد الحاجة إلى الدعوات، مشيرًا إلى الجوهر الأساسي لخدمة يسوع السجين، مختتمًا كلمته ببعض التوصيات الرعوية.