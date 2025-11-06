محمد صلاح ينافس على جائزة جديدة في ليفربول

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، عن قائمة الأهداف المرشحة لجائزة الأفضل في النادي خلال شهر أكتوبر الماضي.

وينافس النجم المصري محمد صلاح بهدفه أمام برينتفورد، والذي جاء من تسديدة قوية.

وجاءت قائمة الأهداف المرشحة كالتالي:

هدف كودي جاكبو ضد تشيلسي

كورنيليا كابوكوس ضد مانشستر سيتي

سيرى هولاند ضد دورهام

جوش سوني-لامبي ضد مانشستر سيتي

ترينت كوني-دوهرتي ضد آينتراخت

هوجو إيكيتكي ضد آينتراخت

كودي جاكبو ضد آينتراخت

دومينيك سوبوسلاي ضد آينتراخت

أوليفر أوكونور ضد وولفرهامبتون

محمد صلاح ضد برينتفورد

كيرول فيجويروا (الهدف الثاني) ضد إيفرتون

كيرول فيجويروا (الهدف الثالث) ضد إيفرتون

ولا تقتصر جائزة هدف الشهر في ليفربول على لاعبي الفريق الأول، إذ يتنافس يتنافس عليه لاعبي فريق الشباب أيضًا، وفريق السيدات.