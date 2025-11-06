لائحة السوبر| ركلات جزاء أم وقت إضافي بلقاءات نصف النهائي حال التعادل

تقام اليوم الخميس ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري مباراتي الأهلي وسيراميكا كليوباترا والزمالك وبيراميدز التي تستضيفها الإمارات خلال الفترة من 6 وحتي 9 نوفمبر الحالي.



يخوض فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب مباراة قوية أمام نظيره فريق سيراميكا كليوباترا الذي يقوده فنيا علي ماهر فى تمام الساعة الخامسة مساء فى نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري.



ويدير مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا تحكيميا الحكم الدولي محمود البنا فى نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري.



وتنقل شبكة قنوات أبوظبي الرياضية وقناة أون تايم سبورت مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا فى نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري.



الزمالك وبيراميدز في السوبر المصري

يلتقي فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة أحمد عبدالرؤوف نظيره فريق بيراميدز مساء اليوم الخميس في نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري.



وتقام مباراة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة أحمد عبدالرؤوف أمام نظيره فريق بيراميدز فى تمام الساعة السابعة والنصف مساءا فى نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري.



وتنقل شبكة قنوات أبوظبي الرياضية وأون تايم سبورت مباراة الزمالك وبيراميدز فى نصف نهائية بطولة كاس السوبر المصري.



وأسندت اللجنة المنظمة لبطولة كأس السوبر المصري إدارة مباراة الزمالك وبيراميدز في نصف نهائي البطولة إلي الحكم الدولي محمد معروف.



وسبق للحكم الدولي محمد معروف أن تم تعيينه حكماً للقاء الزمالك وبيراميدز في الدور قبل النهائي لبطولة كاس السوبر المصري عام 2024 والذى تغلب خلاله الفارس الأبيض على الفريق السماوي بركلات الترجيح بعد إنتهاء الوقت الأصلي بهدف لكل منهما.



غيابات الزمالك أمام بيراميدز في السوبر المصري

يفتقد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك واحدًا من أبرز عناصره الهجومية في مواجهة بيراميدز، حيث يغيب البرازيلي خوان بيزيرا بعد تعرضه لإصابة في العضلة الخلفية خلال مباراة طلائع الجيش الأخيرة بالدوري، والتي غادرها متأثرًا بالإصابة وسط حالة من البكاء.



كما يغيب نبيل عماد دونجا عن اللقاء نتيجة العقوبة الموقعة عليه من النسخة الماضية للبطولة.



تعليمات مدرب الزمالك قبل مواجهة بيراميدز فى السوبر المصري

من جانبه، شدد أحمد عبد الرؤوف المدير الفني للزمالك، على لاعبيه بضرورة التركيز الشديد داخل منطقة جزاء المنافس وعدم التسرع في إنهاء الهجمات، مؤكدًا أهمية استغلال الفرص السانحة لتسجيل هدف مبكر يربك حسابات فريق بيراميدز ويمنح الأبيض الأفضلية في اللقاء.



كما حرص الجهاز الفني على دراسة المنافس خلال اليومين الماضيين عبر تحليل فني بالفيديو لمباريات بيراميدز الأخيرة، للوقوف على نقاط القوة والضعف، والتعرف على أسلوب اللعب سواء في الاستحواذ أو التحضير، بجانب تحديد مفاتيح اللعب والأوراق الرابحة التي يعتمد عليها الفريق السماوي.



لائحة بطولة السوبر المصري

وحسب ما تنص عليه لائحة بطولة كأس السوبر المصري فإنه في حال أنتهت مباريات دور نصف النهائي بالتعادل يتم اللجوء لركلات ترجيحية.

أما في مباراة النهائي حال انتهت بالتعادل يتم اللجوء لأشواط إضافية قبل التوجه لركلات الترجيح.