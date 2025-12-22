قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قرار قضائي جديد.. مستجدات أرض الزمالك بحدائق أكتوبر
عمرو زكي: أنا لازم أموت عشان تسألوا عني؟.. أعاني نفسيا من هذا الشخص
دعاء الفرج ثاني أيام شهر رجب ورفع الكرب.. ردده في جوف الليل
بقوة 650 حصانًا.. الكشف عن تويوتا GR GT الخارقة
تطورات مثيرة.. الأهلي يرفع عرضه لضم دياباتي ويحسم موقف كوكا
اليوم.. فصل الكهرباء عن 10 مناطق بكفر الشيخ
مصرع طفلة وإصابة 13 شخصا في حادث على طريق جمصة بلقاس بالدقهلية
حارس الأهلي السابق: عبد الوهاب وافق على إنتاج ألبومي دون أجر
هل تعود داليا مصطفى إلى شريف سلامة؟.. كلمات غامضة تشعل الجدل
قانون الثروة السمكية يضع ضوابط صارمة لحماية البحيرات المصرية
اتهمتها بالتسبب في مرض تامر حسني.. القصة الكاملة لقيام بسمة بوسيل بمقاضاة عرافة
الإسكان عن الايجار القديم: أكثر من 50 ألف مستأجر طلبوا سكنا بديلا على المنصة الإلكترونية و140 ألف طلب استمارة تحتاج لاستكمالات
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

أحمد ناجي يكشف أسرار مشواره بين الكرة والغناء في واحد من الناس

أحمد ناجي
أحمد ناجي

فتح الكابتن أحمد ناجي، حارس مرمى منتخب مصر السابق، قلبه للجمهور، متحدثًا عن تفاصيل خاصة من رحلته الرياضية والفنية، وذلك خلال حلقة خاصة من برنامج «واحد من الناس» الذي يقدمه الإعلامي د. عمرو الليثي.

وأكد ناجي سعادته بالظهور في البرنامج الذي وصفه بأنه كان نقطة انطلاق مهمة في مسيرته، مستعيدًا بداياته في مدينة كفر الدوار، حيث نشأ على حب كرة القدم، مشيرًا إلى أن بنيته الجسدية القوية وطول قامته رشحاه مبكرًا للعب في مركز حراسة المرمى ضمن فريق شباب كفر الدوار.

وتطرق ناجي إلى كواليس انتقاله إلى النادي الأهلي، واصفًا القصة بـ«العجيبة»، موضحًا أن عددًا من لاعبي كفر الدوار توجهوا لاختبارات الأهلي دون علمه، لوجود حارس مرمى معهم، قبل أن تعلم والدته بالأمر وتطالبه بالذهاب فورًا، وهو ما تم بالفعل، حيث خضع للاختبارات تحت إشراف الكابتن طه إسماعيل، الذي وافق على ضمه للنادي وسانده بقوة في بداية مشواره.

وفي جانب آخر من الحوار، كشف أحمد ناجي عن شغفه المبكر بالشعر، موضحًا أنه كتب أولى أبياته في الصف الرابع الابتدائي خلال مسرحية مدرسية، ونالت إعجاب الجميع، لدرجة أن المدرس ظن أن والده هو من كتبها، قبل أن يثبت موهبته بكتابة أبيات جديدة أمامهم، لتكون تلك اللحظة بداية ارتباطه بعالم الشعر.

وتحدث ناجي عن علاقته بعدد من كبار الموسيقيين، موضحًا أن صداقته بالشاعر الكبير محمد حمزة، أحد مشجعي النادي الأهلي، فتحت له أبواب التعرف على عمالقة الفن، مثل بليغ حمدي وحلمي بكر، وكان يرافقه في زيارات متكررة لمنزل الموسيقار محمد عبد الوهاب.

وعن تجربته الغنائية، كشف ناجي أنه قدم ألبوم «أحلى المواني» عام 1989، مشيرًا إلى أنه عرض الألبوم في البداية على شركة «عالم الفن»، ووافق الموسيقار محمد عبد الوهاب على المشروع، لكنه اشترط عدم تقاضي أجر، وهو ما رفضه ناجي، قبل أن يتجه إلى شركة «صوت الحب» ويطرح الألبوم، الذي ضم كلمات الشاعر مصطفى الشندويلي وألحان سامي الحفناوي.

كما فاجأ ناجي الجمهور بكشفه أنه عُرضت عليه أغنية «لولاكي» في بداياتها، لكنه رفض غناءها آنذاك، قبل أن يقدمها الفنان علي حميدة وتحقق نجاحًا كبيرًا في الساحة الغنائية.

وعلى الصعيد الرياضي، فتح الإعلامي د. عمرو الليثي «دفتر أحوال الكرة المصرية» في حوار اتسم بالصراحة، حيث تحدث أحمد ناجي عن صدمة خروج منتخب مصر من البطولة العربية، واستعدادات المنتخب الأول لخوض منافسات كأس الأمم الأفريقية بالمغرب، بالإضافة إلى مشاركة المنتخب المصري في كأس العالم 2026، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى دعم جماهيري وثقة أكبر في قدرات اللاعبين.

أحمد ناجي واحد من الناس عمرو الليثي

