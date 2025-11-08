قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ماس في الثلاجة.. كواليس التهام حريق مطبخ مكتب المخرج خالد يوسف
بعد فحوصات طبية .. محمد منير يغادر المستشفى ويعود إلى منزله |خاص
عمر مرموش قبل قمة مانشستر سيتي وليفربول: مواجهة صلاح مميزة.. والفوز هدفنا الوحيد
طاقم حكام مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري
برلماني: إصدار الصكوك السيادية يخلق أدوات استثمارية للمؤسسات المحلية
مشاهد مفرحة.. توافدون كبير على المتحف الكبير| فيديو
خبير عسكري: واشنطن باتت تمارس دورًا منفردًا في إدارة الأزمات الإقليمية
السيطرة على حريق قطعة أرض زراعية بكورنيش حلوان
4.7 مليون توك توك غير مرخص من إجمالي 5 ملايين في مصر
انتخابات مجلس النواب 2025 .. الهيئة الوطنية للانتخابات تتابع سير التصويت بالخارج في اليوم الثاني
رئيس المنظمة المصرية الألمانية: إقبال الناخبين المصريين بألمانيا للتصويت في انتخابات مجلس النواب
ارتفاع حصيلة المصابين جراء الإعصار في البرازيل إلى 432 شخصا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فلوريان فيرتز: مواجهة ريال مدريد كانت "الأكثر جنونًا".. وسنركض كثيرًا أمام مانشستر سيتي

الألماني فلوريان فيرتز
الألماني فلوريان فيرتز
إسلام مقلد

أشاد النجم الألماني فلوريان فيرتز، لاعب ليفربول، بالأجواء المميزة التي صاحبت فوز فريقه على ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، مؤكدًا أن تلك المواجهة كانت "الأكثر جنونًا" منذ انضمامه إلى صفوف الريدز، مشيرًا إلى أن الانتصار كان بمثابة دفعة قوية قبل مواجهة مانشستر سيتي في قمة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان ليفربول قد حقق فوزًا ثمينًا على ريال مدريد بهدف دون رد، الثلاثاء الماضي، على ملعب آنفيلد، ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري الأبطال، ليستعيد الفريق الإنجليزي توازنه بعد سلسلة من النتائج المتذبذبة في الآونة الأخيرة.

تصريحات فيرتز

وقال فيرتز في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: "مباراة ريال مدريد ساعدتنا على استعادة الطاقة والثقة، وأعتقد أننا سنكون على نفس المستوى أمام مانشستر سيتي. كانت أجواء اللقاء مجنونة بحق، ربما هي الأكثر حماسًا منذ وصولي إلى ليفربول، لقد استمتعت بكل لحظة وكيف احتفل الجمهور بكل حركة قمنا بها، وأنا ممتن للغاية لدعمهم المستمر لنا".

العقلية السليمة

وأضاف النجم الألماني: "تحلينا بالعقلية الصحيحة منذ البداية، وكنا أقوياء في المواجهات الثنائية، وهذا ما جعلنا ننافس ريال مدريد على أعلى مستوى. كان الأداء الجماعي رائعًا، والنتيجة انعكاس لما قدمناه من جهد في أرض الملعب".

مواجهة مانشستر سيتي

وتحدث فيرتز عن مواجهة مانشستر سيتي المرتقبة، قائلًا: "زملائي أخبروني أنها ستكون مباراة صعبة للغاية لأن السيتي يحتفظ بالكرة لفترات طويلة، لذا علينا أن نركض كثيرًا. إنهم يعيشون فترة جيدة، لكننا أيضًا في حالة ممتازة بعد انتصارين متتاليين بشباك نظيفة، وهذا أمر مهم للغاية لرفع معنوياتنا".

وتابع صاحب الـ27 عامًا: "هدفنا الآن هو الفوز مجددًا قبل فترة التوقف الدولي، والدخول إليها بمعنويات مرتفعة. أنا أستمتع باللعب هنا وأشعر بانسجام كبير مع زملائي. أحاول دائمًا مساعدة الفريق من خلال نقاط قوتي وخلق الفرص لزملائي".

واختتم فيرتز حديثه قائلاً: "نأمل أن نواصل تسجيل الأهداف وتحقيق الانتصارات في الأسابيع المقبلة، نحن نعمل بجد وسنواصل القتال من أجل المنافسة على كل الألقاب هذا الموسم".

يُذكر أن فلوريان فيرتز انضم إلى صفوف ليفربول الصيف الماضي في صفقة قياسية هي الأغلى في تاريخ النادي، بلغت قيمتها نحو 117 مليون يورو، قادمًا من باير ليفركوزن الألماني، ليشكل أحد أبرز التدعيمات في مشروع المدرب يورجن كلوب لتجديد دماء الفريق.

