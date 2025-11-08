قمة نارية على ملعب الاتحاد.. موعد مباراة مانشستر سيتي وليفربول في الدوري الإنجليزي

تتجه أنظار عشاق كرة القدم الإنجليزية والعالمية مساء الأحد إلى ملعب الاتحاد في مانشستر، حيث يحتضن واحدة من أقوى وأهم مواجهات الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز، عندما يلتقي مانشستر سيتي مع ليفربول ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من موسم 2025-2026.

يدخل مانشستر سيتي اللقاء تحت قيادة مدربه بيب جوارديولا وهو في المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 19 نقطة، خلف أرسنال المتصدر بفارق ست نقاط، ما يجعله يسعى لتقليص الفارق واستعادة توازنه في سباق الصدارة.

ترتيب ليفربول

في المقابل، يحتل ليفربول بقيادة الهولندي آرني سلوت في المركز الرابع بفارق نقطة واحدة فقط عن السيتي، ما يمنح المباراة أهمية مضاعفة في تحديد ملامح المنافسة المبكرة على القمة قبل فترة التوقف الدولي المقبلة.

كلا الفريقين يدخلان المواجهة بمعنويات مرتفعة، بعدما حقق الريدز فوزًا ثمينًا على ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، فيما واصل مانشستر سيتي عروضه القوية بتغلبه على بوروسيا دورتموند برباعية نظيفة ضمن الجولة ذاتها من البطولة الأوروبية.

موعد مباراة مانشستر سيتي وليفربول

وتقام مباراة مانشستر سيتي وليفربول يوم الأحد الموافق 9 نوفمبر 2025 على ملعب الاتحاد، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وليفربول

وتُذاع القمة الإنجليزية المنتظرة حصريًا عبر شبكة قنوات “بي إن سبورتس”، المالكة لحقوق بث الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تم تخصيص قناة beIN Sports HD1 لنقل المباراة على الهواء مباشرة، مع تغطية تحليلية موسعة قبل وبعد اللقاء.

ويُنتظر أن تشهد المواجهة صراعًا تكتيكيًا مثيرًا بين جوارديولا وسلوت، حيث يعتمد الأول على أسلوب الاستحواذ والتمرير السريع بقيادة النجم إيرلينج هالاند وعمر مرموش، بينما يراهن سلوت على الضغط العالي والهجمات المرتدة السريعة بوجود محمد صلاح.