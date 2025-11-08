قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
النقل: التشغيل التجريبي لمونوريل شرق النيل غدًا بلا ركاب| المحطات وتعريفة الركوب
انتخابات النواب.. الوطنية للانتخابات: غلق 16 مقرا إنتخابيا بالخارج ويجرى الفرز الآن
حماس: العثور على جثة مختطف آخر في رفح
انتظام التصويت بانتخابات مجلس النواب بالخارج.. تعاون كبير بين الناخبين والبعثات الدبلوماسية
انطلاق أعمال "لجنة متابعة ورصد الأداء الإعلامي" بالهيئة الوطنية للانتخابات اليوم
قمة نارية على ملعب الاتحاد.. موعد مباراة مانشستر سيتي وليفربول في الدوري الإنجليزي
الوطنية للانتخابات: إقبال شديد على التصويت في دولة التشيك.. فيديو
WATCH IT المنصة الحصرية المشاركة في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 2025
الأزمة الإنسانية تتفاقم في دارفور وسط استمرار القتال
مدرب الزمالك يشيد بتنظيم الإمارات لكأس السوبر ويؤكد جاهزية الأبيض لمواجهة الأهلي
انتخابات النواب.. سفراء مصر بالخارج يؤكدون انتظام سير العلمية الانتخابية في اليوم الثاني
الطقس غدا .. أجواء خريفية وفرص أمطار تغطي هذه المناطق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

قمة نارية على ملعب الاتحاد.. موعد مباراة مانشستر سيتي وليفربول في الدوري الإنجليزي

محمد صلاح وعمر مرموش
محمد صلاح وعمر مرموش
إسلام مقلد

تتجه أنظار عشاق كرة القدم الإنجليزية والعالمية مساء الأحد إلى ملعب الاتحاد في مانشستر، حيث يحتضن واحدة من أقوى وأهم مواجهات الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز، عندما يلتقي مانشستر سيتي مع ليفربول ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من موسم 2025-2026.

يدخل مانشستر سيتي اللقاء تحت قيادة مدربه بيب جوارديولا وهو في المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 19 نقطة، خلف أرسنال المتصدر بفارق ست نقاط، ما يجعله يسعى لتقليص الفارق واستعادة توازنه في سباق الصدارة. 

ترتيب ليفربول

في المقابل، يحتل ليفربول بقيادة الهولندي آرني سلوت في المركز الرابع بفارق نقطة واحدة فقط عن السيتي، ما يمنح المباراة أهمية مضاعفة في تحديد ملامح المنافسة المبكرة على القمة قبل فترة التوقف الدولي المقبلة.

كلا الفريقين يدخلان المواجهة بمعنويات مرتفعة، بعدما حقق الريدز فوزًا ثمينًا على ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، فيما واصل مانشستر سيتي عروضه القوية بتغلبه على بوروسيا دورتموند برباعية نظيفة ضمن الجولة ذاتها من البطولة الأوروبية.

موعد مباراة مانشستر سيتي وليفربول

وتقام مباراة مانشستر سيتي وليفربول يوم الأحد الموافق 9 نوفمبر 2025 على ملعب الاتحاد، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وليفربول

وتُذاع القمة الإنجليزية المنتظرة حصريًا عبر شبكة قنوات “بي إن سبورتس”، المالكة لحقوق بث الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تم تخصيص قناة beIN Sports HD1 لنقل المباراة على الهواء مباشرة، مع تغطية تحليلية موسعة قبل وبعد اللقاء.

ويُنتظر أن تشهد المواجهة صراعًا تكتيكيًا مثيرًا بين جوارديولا وسلوت، حيث يعتمد الأول على أسلوب الاستحواذ والتمرير السريع بقيادة النجم إيرلينج هالاند وعمر مرموش، بينما يراهن سلوت على الضغط العالي والهجمات المرتدة السريعة بوجود محمد صلاح.

مانشستر سيتي مع ليفربول مانشستر سيتي ليفربول الدوري الإنجليزي الممتاز الدوري الإنجليزي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إسماعيل الليثي

مدير أعمال إسماعيل الليثي يكشف تفاصيل حالته الصحية | خاص

اجتماع وزير الداخلية مع مساعديه

نقاط تفتيش والأكمنة وتمركزات أمنية .. تفاصيل الاجتماع العاجل لوزير الداخلية مع مساعديه

وزير التربية والتعليم

هل يحصل طلاب المدارس على إجازة خلال انتخابات مجلس النواب 2025؟ توضيح عاجل

إسماعيل الليثي

النزيف لم يتوقف.. تطورات الحالة الصحية للفنان إسماعيل الليثي

منى عراقي

قالولى ملكيش علاج.. منى عراقي تعلن إصابتها بمرض مناعي خطير

سيراميكا كليوباترا

موعد مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا فى كأس السوبر المصري

اسماعيل الليثي

زوجه إسماعيل الليثي تثير قلق الجمهور بـ"صورة ادعوله"

آمال ماهر

برسالة رومانسية.. آمال ماهر تحسم جدل زواجها من علي محجوب | صور

ترشيحاتنا

مسابقة مهرجان شرم الشيخ

مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي يعلن عن الفائزين بجائزة وليد يوسف للتأليف المسرحي

محمد عبد الرحمن توتا

محمد عبدالرحمن توتا يكشف كواليس تعاونه مع ياسمين رئيس ..خاص

يسرا

يسرا : مررت بفترات صعبة في حياتي وقررت إني متكسرش

بالصور

أحمد سعد يشعل حماس الجمهور فى حفل باريس

الفنان أحمد سعد
الفنان أحمد سعد
الفنان أحمد سعد

فولكس فاجن تتخلى عن خططها لإنتاج شاحنات بيك أب كهربائية

فولكس فاجن أماروك
فولكس فاجن أماروك
فولكس فاجن أماروك

بعد تصريحاته.. كم يبلغ راتب إيلون ماسك من صفقاته الأخيرة؟

راتب إيلون ماسك
راتب إيلون ماسك
راتب إيلون ماسك

سيارة رينو الجديدة الذكية تتسع لمطبخ وسرير في شاحنة واحدة

رينو
رينو
رينو

فيديو

هيفاء وهبي

قبل اقتحام معجب حفلها.. هيفاء وهبي الأكثر تعرضا لمواقف صعبة| فيديو

هيفاء وهبي

معجب يتهجم على هيفاء وهبي في حفلها بالأردن والبودي جارد يمنعه.. فيديو

معادن الجزيرة الجليدية

جرينلاند على خريطة الصراع العالمي.. هل تكون الجزيرة النائية منجما للمعادن النادرة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب : حين تصبح التكنولوجيا مرآة لتقدم الأمم : أين يقف العرب اليوم؟

المزيد